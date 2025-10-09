Ft
Példabeszédek ELTE egyetem munka dolgozat

Tiszteld az időseket – még ha bölcsebbek is nálad

2025. október 09. 09:45

Az ELTE jelenlegi kancellárja úgy döntött: ezentúl nem jár tiszteletdíj a 70 évnél idősebb professzoroknak, akik a doktori értekezéseket bírálják el.

2025. október 09. 09:45
null
Petri Lukács Ádám
Petri Lukács Ádám
Mandiner

„Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; ezért, ha igazi tudósok és – amint kell – jó magyarok akarunk lenni, úgy a tudomány zászlóját olyan magasra kell emelnünk, hogy azt hazánk határain túl is meglássák, és megadhassák neki az illő tiszteletet” – írta az Eötvös Loránd Tudományegyetem névadója.

Az ELTE jelenlegi kancellárja azonban úgy döntött: ezentúl nem jár tiszteletdíj a 70 évnél idősebb professzoroknak, akik a doktori értekezéseket bírálják el. A döntés nem a pénzről szól – az eddig is megalázóan kevés volt, mindössze néhány tízezer forint. Ez a döntés arról szól, hogy az egyetem a legidősebb polgárait semmibe veszi és megalázza.



Nem fárasztom az olvasókat azzal, hogy felsoroljak egy tucat hetven feletti, kiváló egyetemi tanárt – én magam is csupán azokat ismerem, akik társadalomtudományokkal foglalkoznak. A PhD-dolgozatok elbírálása komoly munka, és még komolyabb az egyetem felelőssége: megmutatni diákjainak, hogy pályájukon megbecsülés vár rájuk, hogy lelkesek legyenek, és itthon teljesedhessenek ki.

Amikor az idős tanárokkal tiszteletlenek az egyetem bürokratái, a diákjaikkal is azok. Olyan méltatlan, kicsinyes dolog ez, hogy 

remélem, mire megjelenik ez az írás, a kancellár úr már meg is követte kollégáit, és személyesen kért tőlük elnézést.

„Ékes korona az ősz haj, az igazságnak útján található” – írja a Példabeszédek könyve.

Dr. Scheuer Gyula kancellár úrnak hosszú életet kívánok, amelyben mindig lesz módja kijavítani hibáit.

Nyitókép: ELTE Facebook-oldala

fortissima
2025. október 09. 09:58
Ilyen sem volt még, egyetértek!
