„Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; ezért, ha igazi tudósok és – amint kell – jó magyarok akarunk lenni, úgy a tudomány zászlóját olyan magasra kell emelnünk, hogy azt hazánk határain túl is meglássák, és megadhassák neki az illő tiszteletet” – írta az Eötvös Loránd Tudományegyetem névadója.

Az ELTE jelenlegi kancellárja azonban úgy döntött: ezentúl nem jár tiszteletdíj a 70 évnél idősebb professzoroknak, akik a doktori értekezéseket bírálják el. A döntés nem a pénzről szól – az eddig is megalázóan kevés volt, mindössze néhány tízezer forint. Ez a döntés arról szól, hogy az egyetem a legidősebb polgárait semmibe veszi és megalázza.