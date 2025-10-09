Az ELTE-n nem jár tiszteletdíj a 70 év feletti doktori bírálóknak
Az ELTE kancellári utasítása értelmében a 70 év feletti doktori bírálók nem részesülhetnek megbízási díjban.
Az ELTE jelenlegi kancellárja úgy döntött: ezentúl nem jár tiszteletdíj a 70 évnél idősebb professzoroknak, akik a doktori értekezéseket bírálják el.
„Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; ezért, ha igazi tudósok és – amint kell – jó magyarok akarunk lenni, úgy a tudomány zászlóját olyan magasra kell emelnünk, hogy azt hazánk határain túl is meglássák, és megadhassák neki az illő tiszteletet” – írta az Eötvös Loránd Tudományegyetem névadója.
A döntés nem a pénzről szól – az eddig is megalázóan kevés volt, mindössze néhány tízezer forint. Ez a döntés arról szól, hogy az egyetem a legidősebb polgárait semmibe veszi és megalázza.
Nem fárasztom az olvasókat azzal, hogy felsoroljak egy tucat hetven feletti, kiváló egyetemi tanárt – én magam is csupán azokat ismerem, akik társadalomtudományokkal foglalkoznak. A PhD-dolgozatok elbírálása komoly munka, és még komolyabb az egyetem felelőssége: megmutatni diákjainak, hogy pályájukon megbecsülés vár rájuk, hogy lelkesek legyenek, és itthon teljesedhessenek ki.
Amikor az idős tanárokkal tiszteletlenek az egyetem bürokratái, a diákjaikkal is azok. Olyan méltatlan, kicsinyes dolog ez, hogy
remélem, mire megjelenik ez az írás, a kancellár úr már meg is követte kollégáit, és személyesen kért tőlük elnézést.
„Ékes korona az ősz haj, az igazságnak útján található” – írja a Példabeszédek könyve.
Dr. Scheuer Gyula kancellár úrnak hosszú életet kívánok, amelyben mindig lesz módja kijavítani hibáit.
