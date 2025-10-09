Az ELTE-n nem jár tiszteletdíj a 70 év feletti doktori bírálóknak

Szabados László csillagász, emeritus professzor, a Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet 77 éves tudományos tanácsadója osztotta meg a Magyar Hanggal azt az e-mailt, amelyet az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) egyik ügyintézőjétől kapott. Az üzenet egy doktori értekezés bírálatáért felajánlott tiszteletdíjjal kapcsolatos volt.

A levélben az szerepelt, hogy Szabados Lászlónak nem jár megbízási díj, mivel betöltötte a 70. életévét. Az e-mailben pontosan ez olvasható:

70. életévüket betöltött bírálóinknak a kancellári utasítást figyelembe véve sajnos nem áll módunkban megbízási díjat fizetni”.

A csillagász elmondta, hogy nem ismeri a döntés indokait. „Ettől függetlenül persze megcsinálom a bírálatot, mert a fiatalság érdekében ez nekem kötelességem, de nem minősítem a kancellárnak ezt az utasítását” – fogalmazott.