10. 09.
csütörtök
Szabados László ELTE professzor bírálat tiszteletdíj Eötvös Loránd Tudományegyetem

Az ELTE-n nem jár tiszteletdíj a 70 év feletti doktori bírálóknak

2025. október 09. 09:39

Az ELTE kancellári utasítása értelmében a 70 év feletti doktori bírálók nem részesülhetnek megbízási díjban.

2025. október 09. 09:39
Szabados László csillagász, emeritus professzor, a Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet 77 éves tudományos tanácsadója osztotta meg a Magyar Hanggal azt az e-mailt, amelyet az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) egyik ügyintézőjétől kapott. Az üzenet egy doktori értekezés bírálatáért felajánlott tiszteletdíjjal kapcsolatos volt.

A levélben az szerepelt, hogy Szabados Lászlónak nem jár megbízási díj, mivel betöltötte a 70. életévét. Az e-mailben pontosan ez olvasható:

70. életévüket betöltött bírálóinknak a kancellári utasítást figyelembe véve sajnos nem áll módunkban megbízási díjat fizetni”.

A csillagász elmondta, hogy nem ismeri a döntés indokait. „Ettől függetlenül persze megcsinálom a bírálatot, mert a fiatalság érdekében ez nekem kötelességem, de nem minősítem a kancellárnak ezt az utasítását” – fogalmazott. 

Nyitókép: Eötvös Loránd Tudományegyetem – ELTE / Facebook

langyostiszasok
2025. október 09. 10:05
Az ELTE ? Az nem az. ahol a lefitymált faszra osztogatják a diplomákat ?
buckafej-2
2025. október 09. 09:48
Ha nem fizetnek, hát nem fizetnek. Kell az ELTE-n a gender kutatóknak, szociológusoknak, meg a BTK semmirekellő komcsi oktatóinak.
letsgobrandon-2
2025. október 09. 09:48
nem hiszem hogy éhezni fognak
masikhozzaszolo
2025. október 09. 09:48
Ezek a 70 feletti bírálók nem is vették át az élelmiszer utalványokat. Milyen ELTE az amelyik Kari Tanácsa hallgat a 50% az már kétharmad akár tanara ügyében?
