Vergődnek a balos portálok: nagy a baj a Tisza Pártban az ukrán fejlesztésű applikáció miatt

Megszereztük a Tisza belső levelét: újabb komoly bizonyíték Magyar Péterék ukrán adatszivárgási botrányában
A 444 „leleplező cikket” közölt arról, hogy világ egyik legelterjedtebb, ingyenes webes térképe segít tájékozódni a kormányhivatalokról, amelyet másfél évtizede egy ukrán férfi fejlesztett.
A baloldali sajtó látszólag mindent elkövet annak érdekében, hogy elterelje a figyelmet Magyar Péter és a Tisza Párt legújabb, súlyos adatszivárgási botrányáról. Mint ismert, a Tisza mobilapplikációjáról kiderült, hogy egy ukrán cég fejlesztette, ráadásul egy súlyos adatszivárgás miatt az alkalmazást használók személyes adatai is nyilvánosságra kerültek.
Magyar Péter eleinte hazugságnak és lejáratókampánynak nevezte az adatszivárgást, ám a bárki számára hozzáférhető internetes felületre kikerült elérhetőségeknek köszönhetően gyorsan kiderült, a kiszivárgott szenzitív adatok valódiak. Ráadásul a felhasználóknak az alkalmazás teljes körű használatához szinte az összes érzékeny adatukat és elérhetőségüket meg kellett adniuk.
Az adatszivárgási botrány egyben arra is rámutatott, hogy a Tisza Párt mobilapplikációja kiszolgáltatta Ukrajnának a magyar felhasználók legfontosabb adatait és elérhetőségit, amely komoly visszaélésre ad lehetőséget, például az ukrán fejlesztőcégnél.
A Tisza-phone-botrány súlyát az is jól mutatja, hogy a pártvezetés eleinte azt állította, amerikai cég fejleszti az alkalmazást, de hamar fény derült a Tisza újabb ukrán kapcsolatára, amely sok szimpatizáns és az érintett felhasználók bizalmát is aláásta.
Minden jel arra utal, hogy egyre nagyobb a pánik Magyar Péteréknél. A pánikhangulatra utal egyebek mellett az is, hogy a magát rendszeresen függetlennek nevező baloldali sajtó a súlyos adatszivárgási ügy jelentőségét a „kormány újabb ukránozós kampányaként” próbálja jelentéktelenné tenni.
A 444 közölt „leleplező cikket” egy olvasói jelzés alapján arról, hogy valójában a kormány áll kapcsolatban ukrajnai IT-fejlesztőkkel, mert a Kormányhivatalok.hu, azaz a kormányhivatalok országos keresőjének egy olyan interaktív térkép az alapja, amely egy ukrán fejlesztőhöz köthető.
A cikk szerzője „meglepődött” ezen, pedig a Leaflet az egyik legelterjedtebb térképes eszköze, amelyet világszerte használnak. Legfontosabb jellemzőinek egyike, hogy nem gyűjt adatokat a felhasználókról, ráadásul használatához nemhogy a személyes adatok megadására, de még csak regisztrációra sincs szükség. Az sem mellékes, hogy az interaktív térképet közel másfél évtizeddel ezelőtt valóban egy ukrán fejlesztő hozta létre, de régóta egy nyílt, bárki számára továbbfejleszthető, bővíthető globális projekt.
A Tisza Világ alkalmazásból mintegy 20 ezer felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra – derült ki a Mandiner birtokába került belső levelezésből. Bár Magyar Péter napokig azt hazudta, nem történt adatszivárgás, végül egy levelet írtak az applikáció felhasználóinak, amiben újabb fejlesztéseket ígértek az adatlopás megelőzése érdekében.
Megszereztük a Tisza applikációt használóknak írt levelet.
A Tisza-phone-botrányt kirobbantó Index arról is beszámolt, hogy a kiszivárgott adatbázisban a Tisza-applikáció hét adminjának adatai is szerepelnek. Köztük egy ukrán férfi is megtalálható, bizonyos Miroslav Tokar. Róla az Index azt derítette ki, hogy ungvári illetőségű és webfejlesztőként dolgozik. Mégpedig nem máshol, mint a PettersonApps nevű, több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cégnél, amely többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik. A vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.
Magyar Péter a korábbi és a mostani tiszás adatszivárgási botrány kapcsán is hevesen tagadta, hogy történt volna bármilyen adatszivárgás, és fideszes hazugságról beszélt, és a sajtót fenyegette. A kiszivárgott adatok alapján ugyanakkor azok valódisága gyorsan bebizonyosodott.
