Vergődnek a balos portálok: nagy a baj a Tisza Pártban az ukrán fejlesztésű applikáció miatt

A baloldali sajtó látszólag mindent elkövet annak érdekében, hogy elterelje a figyelmet Magyar Péter és a Tisza Párt legújabb, súlyos adatszivárgási botrányáról. Mint ismert, a Tisza mobilapplikációjáról kiderült, hogy egy ukrán cég fejlesztette, ráadásul egy súlyos adatszivárgás miatt az alkalmazást használók személyes adatai is nyilvánosságra kerültek.

Magyar Péter eleinte hazugságnak és lejáratókampánynak nevezte az adatszivárgást, ám a bárki számára hozzáférhető internetes felületre kikerült elérhetőségeknek köszönhetően gyorsan kiderült, a kiszivárgott szenzitív adatok valódiak. Ráadásul a felhasználóknak az alkalmazás teljes körű használatához szinte az összes érzékeny adatukat és elérhetőségüket meg kellett adniuk.

Az adatszivárgási botrány egyben arra is rámutatott, hogy a Tisza Párt mobilapplikációja kiszolgáltatta Ukrajnának a magyar felhasználók legfontosabb adatait és elérhetőségit, amely komoly visszaélésre ad lehetőséget, például az ukrán fejlesztőcégnél.

A Tisza-phone-botrány súlyát az is jól mutatja, hogy a pártvezetés eleinte azt állította, amerikai cég fejleszti az alkalmazást, de hamar fény derült a Tisza újabb ukrán kapcsolatára, amely sok szimpatizáns és az érintett felhasználók bizalmát is aláásta.

„Borított” a Magyar Péter mögött felsorakozó baloldali sajtó