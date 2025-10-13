„O, azok a régi szép idők.

Amikor The Man még Diákhitel Központ-vezérként kérdéseket akart átíratni a Mandiner újságírójával, mondván, túl kritikusak a kormányzattal szemben meg amúgy is, nem tetszenek neki.

Érdekes. A mai Péter Magyar azért hasonlít egykori önmagára, csak most az idegeli be, ha nem róla szólnak a hírek, nem vele van tele sajtó. De attól ma is felmegy benne a pumpa, ha bárki kritizálni meri. Ezt már az ATV-ben és a Telexnél is tudják.”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás