kormány Telex mandiner The Man Diákhitel Központ interjú hírek sajtó

The Man még Diákhitel Központ-vezérként kérdéseket akart átíratni a Mandiner újságírójával, mondván, túl kritikusak a kormányzattal szemben

2025. október 13. 15:15

A mai Péter Magyar azért hasonlít egykori önmagára, csak most az idegeli be, ha nem róla szólnak a hírek, nem vele van tele sajtó.

2025. október 13. 15:15
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„O, azok a régi szép idők.

Amikor The Man még Diákhitel Központ-vezérként kérdéseket akart átíratni a Mandiner újságírójával, mondván, túl kritikusak a kormányzattal szemben meg amúgy is, nem tetszenek neki. 

Érdekes. A mai Péter Magyar azért hasonlít egykori önmagára, csak most az idegeli be, ha nem róla szólnak a hírek, nem vele van tele sajtó. De attól ma is felmegy benne a pumpa, ha bárki kritizálni meri. Ezt már az ATV-ben és a Telexnél is tudják.”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

Navigálás

