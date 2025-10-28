Ft
Európa Magyarország Giorgia Meloni orosz-ukrán háború Oroszország szankciók Orbán Viktor Egyesült Államok miniszterelnök

„Tényleges kudarcot vallottak” – Rómából is odaszúrt Brüsszelnek Orbán Viktor

2025. október 28. 22:35

„Az ukrajnai háború megállítása lett volna az európai diplomácia dolga” – jelentette ki a magyar miniszterelnök a ReteQuattro olasz kereskedelmi televízióadónak adott interjújában.

2025. október 28. 22:35
null

Az ukrajnai háború megállítása lett volna az európai diplomácia dolga, de Brüsszel úgy döntött, nem tárgyal, és ezzel jelentéktelenné vált – hangsúlyozta Orbán Viktor a kétnapos római látogatása alkalmával a ReteQuattro olasz kereskedelmi televízióadónak adott interjúban kedd este.

A 10 minuti (Tíz perc) című interjúműsort vezető Nicola Porro mindenekelőtt a Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel tartott találkozón felmerült közös pontokról és ellentétekről kérdezte Orbán Viktort.

A miniszterelnök hangsúlyozta, vannak különbségek, de számos alapvető kérdésben egyetértenek az olasz kormányfővel, többek között abban, hogy a „brüsszeli hatalmi központnak” reformra van szüksége.

Brüsszel az európaiak mindennapjait érintő jelentős kérdésekben ténylegesen kudarcot vallott, például a gazdaságpolitika, a zöld átmenet, a háború és a szankciók terén” 

– mondta Orbán Viktor. Az energiaárakat is említette, amik Magyarország számára kulcskérdésnek számítanak – tette hozzá.

Kijelentette, hogy súlyos hibát követtek el a brüsszeli bürokraták, többek között a zöld átmenettel, amely „az ipari ágazattal szemben evez, ahelyett hogy együttműködne vele, ez káros, itt meg kellene állnunk, és visszafordítani az irányt”.

Ezért tartja irrelevánsnak az Uniót a magyar miniszterelnök

Ami a Melonival való különbségeket illeti, Orbán Viktor emlékeztetett, hogy Magyarország Ukrajnával határos, ezért Magyarország nézete a háborúról más mint Olaszországé.

Arra a felvetésre, hogy miért tartja az Európai Uniót irrelevánsnak, Orbán Viktor kijelentette: 

Európa képtelen volt megakadályozni az ukrajnai háborút.

„A háború megállítása lett volna az európai diplomácia dolga. Ha nem Biden, hanem Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, ez a háború nem következett volna be, de az Egyesült Államoktól függetlenül Európának többet kellett volna tennie, és most sem teszi azt” – közölte Orbán Viktor. További problémának nevezte, hogy 

a háború kirobbanása után Európa minden diplomáciai csatornát elzárt Oroszországgal, így pedig lehetetlen leállítani a háborút 

– jelentette ki.

Így válhat Brüsszel jelentéktelenné

„Brüsszel jelentéktelenné válik azzal, hogy úgy dönt, nem tárgyal” – hangsúlyozta. Megjegyezte, ennek eredményeként az Egyesült Államok és Oroszország nemcsak Ukrajnáról egyeztet, hanem Európa védelmi szerkezetének jövőjéről is. Pontosan úgy, ahogy a második világháború után történt, amikor a kontinens jövőjéről nem Európa, hanem az Egyesült Államok és az oroszok döntöttek – mondta.

Orbán Viktor ugyanakkor kijelentette, hogy jelenleg a béke eléréséhez nem elég a két szembenálló fél, egy harmadik szereplőre van szükség: az európaiak kivonták magukat, így az egyetlen szereplő Trump maradt, 

az első amerikai elnök, aki a békének szenteli magát, és ezért támogatnunk kell”.

„Nem az Oroszországgal szembeni szankciók, hanem a szankciók magyarokra gyakorolt hatása érdekel”

Ami az Oroszországgal szembeni szankciókat illeti, Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy azokról a döntés a hatvan milliós Olaszországra, vagy a szintén nagy országnak számító Németországra, Franciaországra vár, nem a tíz milliós magyarokra.

„Nem az Oroszországgal szembeni szankciók, hanem a szankciók magyarokra gyakorolt hatása érdekel” – szögezte le. Elmagyarázta, hogy Magyarországnak nincsen tengere, melyen keresztül cseppfolyósított gáz érkezhet, ezért orosz import nélkül lehetetlen felfűteni a magyar otthonokat, és működtetni a magyar gazdaságot.

Hangoztatta, hogy Giorgia Meloni is az olasz nemzeti érdekeket képviseli, mert 

büszke nemzetállamok nélkül Európának nincsen jövője.

Orbán Viktor kijelentette, 

az európaiak sokkal erősebbek, mint az oroszok: 

az Egyesült Királyságot is számolva négyszázötven millió a számuk a közel száznegyven millió orosszal szemben, az európai GDP és az európai védekezési kiadások is meghaladják az oroszokét.

„A kérdés az, hogy ha erősebbek vagyunk, mitől félünk. A válasz pedig az, hogy silányak a vezetőink: ha erős vagy, de nem akarsz háborúba menni, mivel közülünk senki sem akar háborúba menni, akkor az erődet kizárólag tárgyalásokra tudod felhasználni, mégsem tesszük ezt” – fejtette ki.

A Magyarországon letartóztatott, majd az Európai Parlamentbe beválasztott Ilaria Salist érintő utolsó kérdésre válaszolva Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország mindig szívesen látja az olaszokat, kivéve ha bűncselekményt követnek el.

(MTI)

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

