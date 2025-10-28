„Tényleges kudarcot vallottak” – Rómából is odaszúrt Brüsszelnek Orbán Viktor

Az ukrajnai háború megállítása lett volna az európai diplomácia dolga, de Brüsszel úgy döntött, nem tárgyal, és ezzel jelentéktelenné vált – hangsúlyozta Orbán Viktor a kétnapos római látogatása alkalmával a ReteQuattro olasz kereskedelmi televízióadónak adott interjúban kedd este.

A 10 minuti (Tíz perc) című interjúműsort vezető Nicola Porro mindenekelőtt a Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel tartott találkozón felmerült közös pontokról és ellentétekről kérdezte Orbán Viktort.

A miniszterelnök hangsúlyozta, vannak különbségek, de számos alapvető kérdésben egyetértenek az olasz kormányfővel, többek között abban, hogy a „brüsszeli hatalmi központnak” reformra van szüksége.

Brüsszel az európaiak mindennapjait érintő jelentős kérdésekben ténylegesen kudarcot vallott, például a gazdaságpolitika, a zöld átmenet, a háború és a szankciók terén”

– mondta Orbán Viktor. Az energiaárakat is említette, amik Magyarország számára kulcskérdésnek számítanak – tette hozzá.