„Aki szeretné tudni, hogy miért szavaznak az emberek a Fideszre, olvassa el Puzsér Róbert és főleg Reichert János kétoldalas nyennyegését a Magyar Hangban.

Nem azért érted meg, mert bármi valóságalapja van a hipotézisüknek, pont azért érted meg, mert az általuk kreált világ köszönőviszonyban sincs a valósággal.

Az ellenzék alapgondolata, hogy a Fidesz szavazó hülye, cseléd, megfélemlített, kádárikisember, aluliskolázott, manipulált, agyhalott. Ezt már véighallgattuk ezerszer. Ezzel szemben a valóság, hogy a Fidesz-szavazó tájékozott, meg kell őket győzni (meg lehet nézni, hogy azokon a helyeken, ahol a fideszes képviselő nem győzte meg egyenként (!) a szavazóit, ott nem is nyert a Fidesz).

Nagyban gondolkodnak, szeretik, hogy hosszútávú viziói vannak a miniszterelnöknek.

A Fidesz-szavazónak elvei vannak, számon is kéri a fideszes politikusokon a botrányokat, elvárja a választ.