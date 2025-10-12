Végképp elszabadultak az indulatok: Magyar Péter földhöz vágta Orbán Viktor bábuját (VIDEÓ)
A lenézésük zsákutca.
„Aki szeretné tudni, hogy miért szavaznak az emberek a Fideszre, olvassa el Puzsér Róbert és főleg Reichert János kétoldalas nyennyegését a Magyar Hangban.
Nem azért érted meg, mert bármi valóságalapja van a hipotézisüknek, pont azért érted meg, mert az általuk kreált világ köszönőviszonyban sincs a valósággal.
Az ellenzék alapgondolata, hogy a Fidesz szavazó hülye, cseléd, megfélemlített, kádárikisember, aluliskolázott, manipulált, agyhalott. Ezt már véighallgattuk ezerszer. Ezzel szemben a valóság, hogy a Fidesz-szavazó tájékozott, meg kell őket győzni (meg lehet nézni, hogy azokon a helyeken, ahol a fideszes képviselő nem győzte meg egyenként (!) a szavazóit, ott nem is nyert a Fidesz).
Nagyban gondolkodnak, szeretik, hogy hosszútávú viziói vannak a miniszterelnöknek.
A Fidesz-szavazónak elvei vannak, számon is kéri a fideszes politikusokon a botrányokat, elvárja a választ.
A Fidesz-szavazó érti és megérti, hogy mi a baj a wokekal, migránsok ellenőrizetlen beengedésével, háborúval.
Ami még fontosabb, előre gondolkozik, lehet, hogy vannak kifogásai, de amikor döntenie kell, hogy Orbán vagy Magyar legyen a miniszterelnök, azért választja az előbbit, mert nagyobb biztonsággal bízza rá az országot.
A Fidesz-szavazók többsége megállapodott és nem szeretné elveszíteni a nehezen megszerzett életkörülményeit – a 3 százalékos lakáshitelnek vagy a vállalkozói hitelnek nem szeretné, ha emelkedne a kamata, szeretné továbbra is kapni a családtámogatásokat, rezsicsökkentést. Vidéken élek, borászatunk van. Nem is tudjátok ott Pesten, hogy mennyi mezőgazdasági és turisztikai támogatás van! Így lett traktorunk, árúemelőnk, ebből telepítettünk szőlőt vagy újítottuk fel a vinotékát. Még így is nagyon nehéz működtetni egy vállalkozást, rengeteg munka, kis haszon. Így élnek legtöbben.
Szóval a Fidesz-szavazó pont, hogy okos és kritikus és nem ment el az esze, hogy leszavazzon egy papírmasét hurcibáló pesti ficsurra.
Volt egyébként itt Magyar Péter, lelkesen kimentek páran. Hosszú, csalódott posztot írt az egyik helyi fickó, mert szóba se kerültek a helyi ügyek és végig Bohár Dánielt cikizte Magyar.
Ez nem jött be, még egy ellenzékinek sem.
Puzsér azt mondja ebben az interjúban, hogy majd megnyeri Magyar a választást, aztán új választást ír ki. Hát, ez aztán a fából vaskarika. Ez egy okos fideszesnek nem alternatíva!
Szóval a szavazók meglepően okosak. A lenézésük zsákutca.
Azt meg aztán végképp nem értem kommunikációs szempontból, hogy miért változna meg egy fideszesnek is a véleménye attól, hogy le van hülyézve???”
