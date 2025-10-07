Ft
10. 07.
kedd
Tisza Párt kartonbábu bábu Magyar Péter színpad Orbán Viktor miniszterelnök

Végképp elszabadultak az indulatok: Magyar Péter földhöz vágta Orbán Viktor bábuját (VIDEÓ)

2025. október 07. 11:46

Érdekes dolgok történtek a színpadon.

2025. október 07. 11:46
null

„Van baj a toronyban” – feltételezhették sokan már akkor is, amikor Magyar Péter néhány héttel ezelőtt egy életnagyságú Orbán Viktor kartonbábut állított maga mellé a színpadra – jegyezte meg ironikusan a Demokrata.

A Tisza Párt elnöke azonban országjárása hétfői, bonyhádi állomásán azonban még ehhez képest is szintet lépett. Miután ugyanis felmasírozott a színpadra – és a kamera tapsoló, nem túl népes rajongótáborát mutatta –, az élő közvetítésben egy csattanás volt hallható.

Kiderült, a láthatóan feszült, kissé remegő hangú Tisza-vezér ledobta a színpadról a kartonbábut.

„Úgy gondoltam, hogy a nemzeti gyásznapon legalább itt az ideje, hogy minden a helyére kerüljön, és ne rontsa itt tovább a levegőt a miniszterelnök úrnak a papírmaséja” – indokolta tettét Magyar, ízelítőt adva a Tisza által megálmodott „szeretetországból”.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Egyszeriember
2025. október 07. 13:26
Az aradi tizenhárom egyikéről sem, viszont Haynauról el tudnám képzelni, hogy így viselkedik.
DFK
2025. október 07. 13:25
Egyébként tényleg olyan a tisza, mint az nsdap, az erőszakra épít, a csőcselékre épít.
fenris
2025. október 07. 13:25
Híbazmeg, oké, hogy beteg, de ennyire??? hát nem kibaszott kínos ilyet látni? igazi elvakultság és minden-mindegy megkeseredettség kell ahhoz, hogy erre valaki szavazatot adjon... Viszont az ötlet nyilván nem eredeti. Ahogy azária meg krúbi is a mára benőtt feje lágyú Dopeman ötletét lopta el, úgy most szarosgyatya ezekét az epigonokét, hátha neki is hoz valamit. Remélem, legközelebb toppant is hozzá vagy hármat, mert úgy még keményebb :)
kbexxx
2025. október 07. 13:16
Ha egyszer nem akar válaszolni a kompromittáló kérdéseire ezt józan észel nem lehet elviselni! (irónia)
