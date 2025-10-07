Végképp elszabadultak az indulatok: Magyar Péter földhöz vágta Orbán Viktor bábuját (VIDEÓ)

„Van baj a toronyban” – feltételezhették sokan már akkor is, amikor Magyar Péter néhány héttel ezelőtt egy életnagyságú Orbán Viktor kartonbábut állított maga mellé a színpadra – jegyezte meg ironikusan a Demokrata.

A Tisza Párt elnöke azonban országjárása hétfői, bonyhádi állomásán azonban még ehhez képest is szintet lépett. Miután ugyanis felmasírozott a színpadra – és a kamera tapsoló, nem túl népes rajongótáborát mutatta –, az élő közvetítésben egy csattanás volt hallható.

Kiderült, a láthatóan feszült, kissé remegő hangú Tisza-vezér ledobta a színpadról a kartonbábut.

„Úgy gondoltam, hogy a nemzeti gyásznapon legalább itt az ideje, hogy minden a helyére kerüljön, és ne rontsa itt tovább a levegőt a miniszterelnök úrnak a papírmaséja” – indokolta tettét Magyar, ízelítőt adva a Tisza által megálmodott „szeretetországból”.