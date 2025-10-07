Orbán Viktor: „Lassan az országszerte körbehurcolt kartonbábumról is kiderül, hogy ukrán gyártmány” (VIDEÓ)

Ukrán cég dolgozhatott a Tisza Párt applikációján – közel húszezer felhasználó adatai szivárogtak ki
Nem ez az első alkalom, hogy az ellenzéki párt háza táján komoly adatszivárgás történik.
A miniszterelnök szerint lehet vitázni mindenről, de úgy nem lehet külpolitikát csinálni, hogy közben fontosabb az igazodási kényszer, mint a haza érdeke.
Mint fogalmazott a miniszterelnök:
Tisza: made in Ukraine”
Megjegyezte, „a Tisza párt házatáján kilóg az ukrán lóláb. Lassan az országszerte körbehurcolt kartonbábumról is kiderül, hogy ukrán gyártmány” – amely kartonbábún vezette le nemrég Magyar Péter a látványos frusztrációját.
Hozzátette Orbán Viktor, „a világról, az ország dolgairól vagy a külpolitikáról lehet vitázni és mást gondolni. De úgy nem lehet külpolitikát csinálni, ha a mentelmi joggal fognak Brüsszelből. Úgy nem lehet külpolitikát csinálni, ha egy idegen országnak kötelezed le magad. És úgy sem lehet külpolitikát csinálni, ha egy háborús helyzetben fontosabb az igazodási kényszer, mint a haza érdeke.”
A Tisza Párt-féle külpolitika oda vezet a miniszterelnök szerint, hogy „Magyarországra ismét helytartót küldenek. Ez már volt Magyarországon, nem érdemes újra kipróbálni. Főleg háború idején.”
