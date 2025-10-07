Orbán Viktor: „Lassan az országszerte körbehurcolt kartonbábumról is kiderül, hogy ukrán gyártmány” (VIDEÓ)

Hozzátette Orbán Viktor, „a világról, az ország dolgairól vagy a külpolitikáról lehet vitázni és mást gondolni. De úgy nem lehet külpolitikát csinálni, ha a mentelmi joggal fognak Brüsszelből. Úgy nem lehet külpolitikát csinálni, ha egy idegen országnak kötelezed le magad. És úgy sem lehet külpolitikát csinálni, ha egy háborús helyzetben fontosabb az igazodási kényszer, mint a haza érdeke.”

A Tisza Párt-féle külpolitika oda vezet a miniszterelnök szerint, hogy „Magyarországra ismét helytartót küldenek. Ez már volt Magyarországon, nem érdemes újra kipróbálni. Főleg háború idején.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala