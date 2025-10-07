Ft
10. 07.
kedd
Tisza Párt Tisza: made in Ukraine külpolitika Magyar Péter Orbán Viktor

Orbán Viktor: „Lassan az országszerte körbehurcolt kartonbábumról is kiderül, hogy ukrán gyártmány” (VIDEÓ)

2025. október 07. 07:18

A miniszterelnök szerint lehet vitázni mindenről, de úgy nem lehet külpolitikát csinálni, hogy közben fontosabb az igazodási kényszer, mint a haza érdeke.

2025. október 07. 07:18
null

Csípős poszttal szúrt oda Orbán Viktor a Tisza Pártnak, miután kiderült, ukránok is fejleszthették a Tisza Párt érzékeny adatokat gyűjtő applikációját – és amiből cirka 20.000 felhasználó adata kiszivárgott.

Mint fogalmazott a miniszterelnök: 

Tisza: made in Ukraine”

Megjegyezte, „a Tisza párt házatáján kilóg az ukrán lóláb. Lassan az országszerte körbehurcolt kartonbábumról is kiderül, hogy ukrán gyártmány” – amely kartonbábún vezette le nemrég Magyar Péter a látványos frusztrációját.

Hozzátette Orbán Viktor, „a világról, az ország dolgairól vagy a külpolitikáról lehet vitázni és mást gondolni. De úgy nem lehet külpolitikát csinálni, ha a mentelmi joggal fognak Brüsszelből. Úgy nem lehet külpolitikát csinálni, ha egy idegen országnak kötelezed le magad. És úgy sem lehet külpolitikát csinálni, ha egy háborús helyzetben fontosabb az igazodási kényszer, mint a haza érdeke.”

A Tisza Párt-féle külpolitika oda vezet a miniszterelnök szerint, hogy „Magyarországra ismét helytartót küldenek. Ez már volt Magyarországon, nem érdemes újra kipróbálni. Főleg háború idején.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

sagirdilsiz-2
2025. október 07. 10:40
Megjegyzem, sikerült majdnem javítani a cikkben és a címben bábu-ra a bábút, de egy helyen kimaradt, itt: " amely kartonbábún vezette le nemrég Magyar Péter a látványos frusztrációját."
Válasz erre
0
0
csapláros
2025. október 07. 10:36
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2 2025. október 07. 10:13 ..."26-ban lehet választani. Európa/NATO vagy Oroszország és a keleti diktatórikus államok. Mindenki eldöntheti, hova szeretne tartozni."... Sokan fognak NEMET mondani a LIBERÁLNÁCI DIKTATÚRÁRA, egyaránt a Eu/NATO-ból a LIBERÁLNÁCI diktátorok KIFÜSTÖLÉSÉRE ÉS a békét kötött Oroszországra valamint a Keleti Nyitásra szavazva. A világ gazdasági-pénzügyi központja a Távol-Kelet és mindenki leszarja, hogy az Ázsiai Kis Tigrisek, Kína, India, Japán,, a Közel-Kelet olajországai, a Türk Államszövetség, vagy Afrika egyes államai hogy állnak a maguk diktatúrájával, ha van nekik.
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. október 07. 10:19
TISZA sziget= 🐒🐒🐒 sziget! Majom Péter!
Válasz erre
1
0
westend
2025. október 07. 10:13
patikus-3 2025. október 07. 10:10 "Szellemileg csökkent értékű emberek csak Amerikában maradhatnak a politika élvonalában" - tévedsz, a poloskád még ott is megbukna drogos.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!