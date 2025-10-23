„Messze vagyunk már attól, hogy egy ország egyetértsen a Szörényi–Bródyban” – Szörényi Levente a Négyszemköztben (VIDEÓ)

Szörényi Levente Kossuth-díjas zeneszerző, énekes, dalszövegíró Andor Éva műsorában felidézte gyermekkorát és

elmondta annak történetét is, hogyan került születési anyakönyvi kivonatába a Rákosi-címer mellé az Adolf Hitler Platz.

Beszélt 1956-ról, a kommunista diktatúra és a művészet viszonyáról, a sanzonbizottságról; arról, hogy

a csábító külföldi ajánlatok ellenére miért nem merült fel benne soha a disszidálás gondolata.

Az interjúban Szörényi Levente kitért a magyar beat és az Illés zenekar születésére és arra is, hogy az utóbbit hogyan próbálta a hatalom ellehetetleníteni… Kiderül, miért volt szinte kötelező dalokat írnia a pártállam „szívéhez” közel álló Koncz Zsuzsa számára, milyen a viszonya (régen és ma) Bródy Jánossal;