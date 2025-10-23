Ft
10. 23.
Szörényi Levente Koncz Zsuzsa Bródy János Kontextus

„Messze vagyunk már attól, hogy egy ország egyetértsen a Szörényi–Bródyban” – Szörényi Levente a Négyszemköztben (VIDEÓ)

2025. október 23. 18:15

Életéről, családjáról, az Illésről és a Fonográfról, magyarságáról és napjaink közéletével kapcsolatos meglátásairól vallott a Kontextus-csatorna Négyszemközt című műsorában Szörényi Levente. A legendás zenész a beszélgetésben elárulja azt is: milyen beszélgetések zajlanak le manapság közte és Bródy János között.

Szörényi Levente Kossuth-díjas zeneszerző, énekes, dalszövegíró Andor Éva műsorában felidézte gyermekkorát és 

elmondta annak történetét is, hogyan került születési anyakönyvi kivonatába a Rákosi-címer mellé az Adolf Hitler Platz.

Beszélt 1956-ról, a kommunista diktatúra és a művészet viszonyáról, a sanzonbizottságról; arról, hogy 

a csábító külföldi ajánlatok ellenére miért nem merült fel benne soha a disszidálás gondolata.

Az interjúban Szörényi Levente kitért a magyar beat és az Illés zenekar születésére és arra is, hogy az utóbbit hogyan próbálta a hatalom ellehetetleníteni… Kiderül, miért volt szinte kötelező dalokat írnia a pártállam „szívéhez” közel álló Koncz Zsuzsa számára, milyen a viszonya (régen és ma) Bródy Jánossal; 

hogyan született meg az István, a király, 

illetve az is, hogy milyen problémát lát Rost Andrea viselkedésében.

A teljes beszélgetés a Kontextuson itt, vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Kontextus/Négyszemközt

 

Takagi
2025. október 23. 19:05
Minden szava igaz.
