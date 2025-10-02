Bródy János sem rejtette véka alá véleményét a „mocskosfideszezésről”

Kormányzati leállás Amerikában – J.D. Vance figyelmeztet: fájdalmas következmények jöhetnek
A Fehér Ház sajtótájékoztatóján J.D. Vance alelnök világossá tette: ha nem sikerül megegyezésre jutni, embereket kell majd elküldeni.
A zenész szerint akármilyen kormány alakul jövőre, annak konszolidálnia kell a társadalmat.
Bródy János új lemeze és arénakoncertje kapcsán adott interjút a HVG-nek, melyben több erős politikai véleményt is megfogalmazott.
A közéleti kérdésekről régóta nyíltan nyilatkozó Bródy most is a kormányt bíráló állításokat tett, hiszen szerinte a művészi tiltakozásnak is fontos szerpe van.
Az interjú egyik legfigyelemreméltóbb mondata az volt, amikor a fiatalok fesztiválokon elhangzó „mocskosfidesz” bekiabálásaira reagált.
A fiatalok arra az indulatra, közbeszédre reagálnak, amit a (...) közmédia sugároz feléjük. Ez az, ami baromira nem tetszik nekik”
Bródy dalai több alkalommal is a kormányzati kommunikáció témáira reflektálnak, egyes számokat például gyakran megoszt kommentárként a miniszterelnök közösségi oldalán megjelent posztokra.
A zenész úgy véli, a jövő évi választás után „akármilyen kormány alakul, annak konszolidálnia kell” a társadalmat.
