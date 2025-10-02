Bródy János sem rejtette véka alá véleményét a „mocskosfideszezésről”

Bródy János új lemeze és arénakoncertje kapcsán adott interjút a HVG-nek, melyben több erős politikai véleményt is megfogalmazott.

A közéleti kérdésekről régóta nyíltan nyilatkozó Bródy most is a kormányt bíráló állításokat tett, hiszen szerinte a művészi tiltakozásnak is fontos szerpe van.

Az interjú egyik legfigyelemreméltóbb mondata az volt, amikor a fiatalok fesztiválokon elhangzó „mocskosfidesz” bekiabálásaira reagált.

A fiatalok arra az indulatra, közbeszédre reagálnak, amit a (...) közmédia sugároz feléjük. Ez az, ami baromira nem tetszik nekik”

Bródy dalai több alkalommal is a kormányzati kommunikáció témáira reflektálnak, egyes számokat például gyakran megoszt kommentárként a miniszterelnök közösségi oldalán megjelent posztokra.