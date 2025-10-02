Ft
Bródy arénakoncert mocskosfideszezés fesztivál kommunikáció kormányzati

Bródy János sem rejtette véka alá véleményét a „mocskosfideszezésről”

2025. október 02. 09:01

A zenész szerint akármilyen kormány alakul jövőre, annak konszolidálnia kell a társadalmat.

2025. október 02. 09:01
null

Bródy János új lemeze és arénakoncertje kapcsán adott interjút a HVG-nek, melyben több erős politikai véleményt is megfogalmazott.

A közéleti kérdésekről régóta nyíltan nyilatkozó Bródy most is a kormányt bíráló állításokat tett, hiszen szerinte a művészi tiltakozásnak is fontos szerpe van.

Az interjú egyik legfigyelemreméltóbb mondata az volt, amikor a fiatalok fesztiválokon elhangzó „mocskosfidesz” bekiabálásaira reagált.

A fiatalok arra az indulatra, közbeszédre reagálnak, amit a (...) közmédia sugároz feléjük. Ez az, ami baromira nem tetszik nekik”

Bródy dalai több alkalommal is a kormányzati kommunikáció témáira reflektálnak, egyes számokat például gyakran megoszt kommentárként a miniszterelnök közösségi oldalán megjelent posztokra.

A zenész  úgy véli, a jövő évi választás után „akármilyen kormány alakul, annak konszolidálnia kell” a társadalmat.

Katamata
2025. október 02. 12:01
Az előbbi hozzászólásomból kifelejtettem ezt a kérdést,csupa nagy betűvel,HOGY LEHET VALAKI ILYEN VÉGTELENÜL POFÁTLAN, mint Bródy???!
Válasz erre
0
0
istvanpeter
2025. október 02. 11:53
Hitvány erkölcsű ez a Gyerek, mert azt a hazát és nemzetet ócsárolja, amely naggyá tette őt.
Válasz erre
1
0
Katamata
2025. október 02. 11:53
Bródy János teljesen leamortizálta a zenei munkásságát! Igen vicces,hogy a közmédiára mondja a gyűlöletkeltést,miközben saját maga és a balliberális oldal teszi ezt 0-24 órában! A fiatalok szóval,kedves öreg János,óvatosabban kellene bánni,mivel az önök oldalán a fiataloknak csupán a nem túl színvonalas része gyűlölködik és üvöltözik ocsmány módon!! Maga miről beszél? 80 éves lesz nemsokára,de azért nem kellene hazudni ilyen óriásokat!Szégyellje de nagyon ,magát Bródy János!
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. október 02. 11:48
Beteges, amikor a béke és a tűzszünet melletti kiállást Putyin melletti kiállással azonosítja valaki. Beteges, amikor a háború melletti kiállás értékké válik és a háború áldozatai nem számítanak.
Válasz erre
0
0
