10. 23.
csütörtök
Európa Ferencváros Salzburg revans

Szijjártó sem fogta vissza magát a Fradi győzelme után, keményen odaszúrt az osztrákoknak

2025. október 23. 21:21

A Ferencváros különvonatát nem engedték át a határon, így nagyjából félezer szurkoló maradt le a mérkőzésről.

2025. október 23. 21:21
Ahogyan arról korábban már mi is beszámoltunk, a Ferencváros különvonatát megállították Hegyeshalomnál, és nem is engedték át a határon, így nagyjából 500 szurkoló lemaradt a Salzburg elleni Európa-liga-meccsről.

Az osztrák határról visszafordított szurkolóiért is küzdve a Ferencváros csapata azonban revansot vett, és hősies játékkal, hátrányból fordítva 3–2-re győzött az RB Salzburg ellen.

A győzelem hírére a magyar külügyminiszter is reagált, Szijjártó Péter mindössze ennyit írt Facebook-oldalán: „Nem tudtak annyi magyart feltartóztatni, hogy ne kapjanak ki…. Hajrá, magyarok!”

Nyitókép: Facebook

kombinator-0
2025. október 23. 22:39
legközelebb a játékosokat is visszafordíthatják a határon ... viszont... amennyiben a füstgyertya a vonaton volt a probléma, őgy a megoldás egyszerű: amikor jönnek az osztrák szurkolók (ha egyáltalán vannak) a visszavágóra, akkor a határ előtt be kell dobni pár füstgyertyát a fülkébe, mire a magyar rendőrség visszafordítja őket...
Válasz erre
0
0
Takagi
2025. október 23. 22:32
Péter a király! Nem felejtünk labancok!
Válasz erre
1
0
nempolitizalok-0
2025. október 23. 22:03
Fel kell írni ezt az osztrákoknak. Ezt is!
Válasz erre
5
0
jetilovag
2025. október 23. 21:51
Szíjjártó Petit szeretjük!.....Peti kemény legyé!.. ne engeggyé!
Válasz erre
8
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!