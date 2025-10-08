Szijjártó Péter bejelentette: új lépések jönnek a gazdasági versenyben

A kormány a jövőbeni sikerek érdekében két változtatást hajt végre a beruházásösztönzési rendszeren, amelyek nyomán Magyarország még vonzóbb beruházási célpont lesz – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kormányülés szünetében kiemelte, hogy tovább élesedett a verseny Európában azokért a beruházásokért, amelyek munkahelyeket teremtenek, és eldöntik, hogy mely országok is kerülhetnek az új globális technológiai korszak győztesei közé.

Leszögezte, hogy Magyarország rendkívül jelentős sikereket ért el az elmúlt időszak során, Európa egyik fontos termelési központja lett, de emellett számos kutatás-fejlesztési innovációra és szolgáltatásokra épülő beruházás is érkezett hazánkba.

Szijjártó Péter bejelentette, hogy mivel a verseny igen éles, a jövőbeli sikerek érdekében két lényeges változtatást hajtanak végre a beruházásösztönzési rendszeren.