Szijjártó: Ursula von der Leyen annyit ártott az EU-nak, mint kevesen az elmúlt pár évtizedben

Szijjártó Péter volt a Harcosok Órájának vendége. A külügyminiszter szerint fantasztikus hír, hogy az izraeli túszok hamarosan kiszabadulhatnak a Hamász fogságából. „Ez újabb bizonyíték arra, hogy Donald Trump egy igazi békeelnök, hiszen ez most már a sokadik olyan biztonsági típusú konfliktus, amelyben Trump nélkülözhetetlen szerepet játszik, és áttörésszerű sikert ér el” – fogalmazott ennek kapcsán Szijjártó,

aki szerint a közel-keleti béke egyetlen reménye Trump.

Kiemelte, hogy a Hamász fogságában még egy magyar állampolgárságú személy van. „A jelek arra mutatnak, hogy még életben van, reméljük, hogy a Jóisten megsegít minket, őt és a családját is, és hétfőn együtt szabadulhat a túszokkal. Több mint két évet töltött a Hamász fogságában” – ismertette a helyzetet a külügyminiszter.

Hozzátette: „Mi itt Közép-Európában abban reménykedünk, hogy Trump a mi biztonságunkat fenyegető másik jelentős konfliktus – az orosz-ukrán háború – vonatkozásában is hasonlóan sikeres lesz. A két biztonsági válság vonatkozásában az egy nagyon fontos közös vonás, hogy Trump béke erőfeszítéseit nagyon sokan próbálták és próbálják elgáncsolni, de most mégis úgy tűnik, hogy a Közel-Keleten jó remény van a sikerre, és őszintén reméljük, hogy a sok gáncsolási kísérlet ellenére, Trump sikeres lehet majd az ukrajnai béketeremtésben is.”

Uniós ügyek