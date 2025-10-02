Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bencsik andrás demokrata gyűlölet szeretet vélemény

Szeretet vagy gyűlölet

2025. október 02. 15:45

Egészen bizonyos vagyok abban, hogy az október 23-ai békemenet, ha valóban elszánjuk magunkat, soha nem látott számú résztvevővel számolhat.

2025. október 02. 15:45
null
Bencsik András
Bencsik András
Demokrata

„A szembenállás hevességét és az ellentétek feloldhatatlanságát nem vitatom, azonban igazságtalannak tartom az effajta egyrészt-másrészt leegyszerűsítést, hiszen bizonyítani lehet a jobboldali közszereplők túlnyomó többségének megnyilatkozásaival, a hétköznapi emberek úgymond »kommentjeivel«, magyarul hozzászólásaival, hogy ha egy intenzitási skálán a gyűlölet fokát a tiszásoknál százra tesszük, akkor a jobboldaliaknál ez a skála tízes fokát sem éri el. Az az igazság, hogy egy-két harcostól eltekintve a patrióta jobboldal szinte genetikai forrásból adódóan alkalmatlan a rendszerszintű gyűlölködésre. És ennek az az oka, hogy e népnek kivételes tehetsége van a szeretetre alapozott, ugyancsak rendszerszintű összefogásra, amit a legszebben és a leglátványosabban a békemenetek jelenítettek meg.

Egészen bizonyos vagyok abban, hogy az október 23-án esedékes békemenet, ha valóban elszánjuk magunkat, és valóra váltjuk Orbán Viktor miniszterelnök ebbéli reménykedését, soha nem látott számú résztvevővel számolhat.

Mi ugyanis a harcot másképpen vívjuk. A gyűlöletre gyűlölettel, a rágalomra rágalommal, a fenyegetésre fenyegetéssel válaszolni nemigen tartozik a jobboldal fegyverrendszerébe. A mi harceszközeink a legtágabb értelemben vett szeretetre alapozott összefogásból erednek, ebben viszont világbajnokok vagyunk.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőkép/Mandiner

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2025. október 02. 16:13
A megbékéles menet hamarabb lesz.Ah ellenség most is becsapja az embereket,ök szervezik akik 15 éve kigyót,békát 01g-ve btüsszelben ellennünk dolgoznak.Még rendes embereket id becsapnak mint Böjte Csaba meg Fruzsina.
Válasz erre
1
0
makapaka2
2025. október 02. 15:55
Meg kell mutatnunk, hogy a csőcselék agressziójával szemben mindig is, hogyan viselkedett ez a sokkal nagyobb létszámú, békés tömeg!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!