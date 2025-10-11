Ft
4iG Magyar Állam Nemzetgazdasági Minisztérium jászai Gellért

Soha nem látott szintre erősödött a 4iG

2025. október 11. 13:50

A cég története során először 3000 forinton is kötöttek üzletet a BÉT-en.

2025. október 11. 13:50
null

A BÉT-en pénteken napközben 3000 forinton is járt a 4iG és a záróértéke is új rekord – írja a vg.hu.

A cég története során először 3000 forinton is kötöttek üzletet, ám végül a papír 2,4 százalékos emelkedést követően, 2975 forinton zárt, ami szintén új rekord 

– derül ki a vg.hu cikkéből.

A BUX zárásra 0,6 százalékkal, 101 991 pontra emelkedett. Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 14 milliárd forintot.

A blue chipek közül a Richter állt az élre, mintegy 1,8 százalékkal, 10 600 forintra drágulva.

Megállapodott a Magyar Állam és a 4iG

„A Magyar Állam és a 4iG megállapodásával véglegesedett a hadiipar piaci tőkebevonásra alkalmas részének értékesítése” tájékoztatott a napokban Nemzetgazdasági Minisztérium szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Mint rögzítették:

Magyarország változatlanul a béke pártján áll. A békéhez erő kell, amely elképzelhetetlen modern, innovatív és exportképes magyar hadiipar nélkül”.

a Nemzetgazdasági Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. október 6-án három adásvételi szerződést ír alá a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt.-vel (4iG SDT), így a 4iG STD többségi részesedést szerez az N7 Defence Holding Zrt.-ben (N7 Defence), teljes tulajdont a Hirtenberger Defence Systems Védelmi Ipari Kft.-ben (Hirtenberger), valamint közvetett kisebbségi részesedést a Rheinmetall Hungary Zrt.-ben.

A 4iG vezére amerikai cégeket hív Magyarországra

„Európa szívéből indulva mi magyarok olyan kihívásokat győztünk le, amelyek más, gyengébb országokat megtörtek volna” fogalmazott nemrégiben véleménycikkében Jászai Gellért.

A 4iG vezérigazgatója kiemelte, hogy ez a tökéletes alkalom arra, hogy az amerikai befektetők bővítésbe kezdjenek Magyarországon

A vállalkozói szellem, innováció és kemény munka olyan közös értékek, amelyek tökéletes célponttá teszik hazánkat a tengerentúli nagyvállalatok számára. „Bizonyos technológiai vállalatok, gyártócégek és szolgáltatók már sikeresen működnek nálunk – de a lehetőségek még messze nincsenek teljesen kiaknázva” – jelezte Jászai Gellért.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi/Róka László 
 

