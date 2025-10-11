Soha nem látott szintre erősödött a 4iG

A BÉT-en pénteken napközben 3000 forinton is járt a 4iG és a záróértéke is új rekord – írja a vg.hu.

A cég története során először 3000 forinton is kötöttek üzletet, ám végül a papír 2,4 százalékos emelkedést követően, 2975 forinton zárt, ami szintén új rekord

– derül ki a vg.hu cikkéből.

A BUX zárásra 0,6 százalékkal, 101 991 pontra emelkedett. Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 14 milliárd forintot.

A blue chipek közül a Richter állt az élre, mintegy 1,8 százalékkal, 10 600 forintra drágulva.