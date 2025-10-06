Hadiipar: Magyarország rálépett a gázra

Ettől elakad a károgók hangja: szinte soha nem kerestek még ilyen kevesen munkát Magyarországon
A bruttó átlagkeresetek is intenzívebben emelkednek a gazdaság növekedésénél.
A szakértő szerint határozottan felfutóban van hazánk, ami a hadiipari beruházásokat illeti a lőszergyártástól kezdve a páncélozott járművek előállításáig.
A NATO-tagállamok egyre nagyobb összegeket fordítanak védelmi kiadásokra, ám felmerül a kérdés: vajon van-e elegendő ipari kapacitás ahhoz, hogy mindez ténylegesen működő fegyverek formájában hasznosuljon? Siklósi Péter szerint a folyamatot hosszabb távon kell szemlélni – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója hozzátette, Európa évtizedeken keresztül alacsony szinten tartotta a védelmi kiadásokat, ám ez fokozatosan változik.
„Békeidőben, kapitalizmusban a piac határozza meg a hadiipari cégek tevékenységét. Most azonban
megjelent egy jelentős pénzügyi forrás a kormányoknál, amit az ukrajnai háború tapasztalatai alapján fognak elkölteni. Ennek nyomán a kapacitások is egyre inkább kiépülnek”
– szögezte le. Emlékeztetett: 2014 és 2024 között az átlagos európai védelmi költés a GDP 1,2 százalékáról 2 százalékra emelkedett, és a hágai NATO-csúcson megszületett a döntés, hogy tíz éven belül ez az arány 3,5 százalékra nőjön.
Siklósi Péter szerint „olyan világban élünk, ahol nem lehetünk biztosak abban, hogy ezek az ellátási láncok mindig működnek majd. Ezért a Nyugatnak újra el kell kezdenie saját magának gyártani”. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója kiemelte Magyarország szerepét is, amely az elmúlt években jelentős hadiipari beruházásokat indított, a lőszergyártástól kezdve a páncélozott járművek előállításáig. Mint mondta, hazánk nemzetközi együttműködésben, több különböző ország hadipari cégeivel partnerségben, határozottan felfutóban van ezen a területen.
„A Magyar Állam és a 4iG megállapodásával véglegesedett a hadiipar piaci tőkebevonásra alkalmas részének értékesítése” – tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Mint rögzítik:
Magyarország változatlanul a béke pártján áll. A békéhez erő kell, amely elképzelhetetlen modern, innovatív és exportképes magyar hadiipar nélkül”.
a Nemzetgazdasági Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. október 6-án három adásvételi szerződést ír alá a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt.-vel (4iG SDT), így a 4iG STD többségi részesedést szerez az N7 Defence Holding Zrt.-ben (N7 Defence), teljes tulajdont a Hirtenberger Defence Systems Védelmi Ipari Kft.-ben (Hirtenberger), valamint közvetett kisebbségi részesedést a Rheinmetall Hungary Zrt.-ben.
