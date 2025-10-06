Ft
10. 06.
hétfő
10. 06.
hétfő
Nemzetgazdasági Minisztérium 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt hadiipar

Hadiipar: Magyarország rálépett a gázra

2025. október 06. 11:53

A szakértő szerint határozottan felfutóban van hazánk, ami a hadiipari beruházásokat illeti a lőszergyártástól kezdve a páncélozott járművek előállításáig.

2025. október 06. 11:53
null

A NATO-tagállamok egyre nagyobb összegeket fordítanak védelmi kiadásokra, ám felmerül a kérdés: vajon van-e elegendő ipari kapacitás ahhoz, hogy mindez ténylegesen működő fegyverek formájában hasznosuljon? Siklósi Péter szerint a folyamatot hosszabb távon kell szemlélni – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója hozzátette, Európa évtizedeken keresztül alacsony szinten tartotta a védelmi kiadásokat, ám ez fokozatosan változik.

„Békeidőben, kapitalizmusban a piac határozza meg a hadiipari cégek tevékenységét. Most azonban 

megjelent egy jelentős pénzügyi forrás a kormányoknál, amit az ukrajnai háború tapasztalatai alapján fognak elkölteni. Ennek nyomán a kapacitások is egyre inkább kiépülnek” 

– szögezte le. Emlékeztetett: 2014 és 2024 között az átlagos európai védelmi költés a GDP 1,2 százalékáról 2 százalékra emelkedett, és a hágai NATO-csúcson megszületett a döntés, hogy tíz éven belül ez az arány 3,5 százalékra nőjön.

Siklósi Péter szerint „olyan világban élünk, ahol nem lehetünk biztosak abban, hogy ezek az ellátási láncok mindig működnek majd. Ezért a Nyugatnak újra el kell kezdenie saját magának gyártani”. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója kiemelte Magyarország szerepét is, amely az elmúlt években jelentős hadiipari beruházásokat indított, a lőszergyártástól kezdve a páncélozott járművek előállításáig. Mint mondta, hazánk nemzetközi együttműködésben, több különböző ország hadipari cégeivel partnerségben, határozottan felfutóban van ezen a területen.

Megállapodott a Magyar Állam és a 4iG

„A Magyar Állam és a 4iG megállapodásával véglegesedett a hadiipar piaci tőkebevonásra alkalmas részének értékesítése” – tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Mint rögzítik: 

Magyarország változatlanul a béke pártján áll. A békéhez erő kell, amely elképzelhetetlen modern, innovatív és exportképes magyar hadiipar nélkül”.

a Nemzetgazdasági Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. október 6-án három adásvételi szerződést ír alá a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt.-vel (4iG SDT), így a 4iG STD többségi részesedést szerez az N7 Defence Holding Zrt.-ben (N7 Defence), teljes tulajdont a Hirtenberger Defence Systems Védelmi Ipari Kft.-ben (Hirtenberger), valamint közvetett kisebbségi részesedést a Rheinmetall Hungary Zrt.-ben. 

Fotó: Katona Tibor / MTI

 

 

survivor
•••
2025. október 06. 12:50 Szerkesztve
Az alapkiképzést -legalább egy 3-6 hónapos intervallumra -MINDENKINEK meg kell(ene) kapnia. -- legalább is lövészet -- természetben i harc és túlélés -- városi harc -- elsősegély A sok paintballos szórakozó helyett és mellett Nehogy már egy pár hónapot -fél évet ne bírjanak ki az emberek, a nyári szezonban. (Természetesen frakcionált módon a márc.-okt. hónapokban ) Az otthon maradottaknak fizetést adva. Ha fiatal lennék, b+ magam jelentkeznék. MINDENKINEK jó egy önvédelmi alapkiképzés.
survivor
2025. október 06. 12:43
Amúgy meg mindenképpen védekezni kell: na nem a RUS- sal szemben.... A közvetlen SZOMSZÉDAINKTÓL kell félni. EZT már jól megtanultuk. (ROM vesz 200 M1 Abrams harckocsit. NEM Besszarábiát akarja lerohanni. )
thestatham20
2025. október 06. 12:31
Helyes, a gyengéket mindig eltapossák. Még ha kicsik is vagyunk, a lehetőségeinkhez képest erősnek kell lennünk.
