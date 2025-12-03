A kisvállalkozók kapnák a legnagyobb ütést: a Tisza 3700 milliárd forinttal növelné a vállalkozásokra rakódó adóterheket (VIDEÓ)

Egyetlen, mindenkire kötelező, kedvezmények nélküli adózási rendszert vezetnének be, a legkisebb vállalkozókra is.

Hangsúlyozta,

az egyik legsúlyosabb elem a plusz 14 százalék új munkáltatói teher minden vállalkozásnak, 5 új kötelező járulék formájában.

Hozzátette, megszüntetnék a katát is, ez több tízezer vállalkozót érintene, fodrászokat, kozmetikusokat, szerelőket, taxisokat, fotósokat, edzőket, masszőröket. A szépségiparban, vendéglátásban és kreatív szakmákban ez tömeges bezárásokat okozhatna. Megszüntetnék az ekho-t is, jelentősen csökkenne az alkotók, sportolók, médiaszakemberek és előadóművészek nettó bevétele, a kiva pedig kiüresedne – sorolta.

Ehhez jön még a progresszív, magas adójú szja visszahozása, amely tovább növelné a magasabb bevételű egyéni vállalkozók terheit. Mindezt pedig azok szenvednék meg leginkább, akik jelenleg is minimális haszonból élnek, és a legkiszolgáltatottabb szereplők a gazdaságban – mondta.