Európa Nemzetgazdasági Minisztérium megszorítócsomag Tisza-csomag Tisza Magyar Péter

A kisvállalkozók kapnák a legnagyobb ütést: a Tisza 3700 milliárd forinttal növelné a vállalkozásokra rakódó adóterheket (VIDEÓ)

2025. december 03. 14:23

Egyértelművé vált: Magyar Péterék gyakorlatilag megszüntetnék az összes jelenlegi kedvezményes és egyszerűsített kisvállalkozói adózást.

2025. december 03. 14:23
null

A Tisza adóemeléseivel a kisvállalkozók kapnák a legnagyobb ütést, a Tisza-csomag 3700 milliárd forinttal növelné a vállalkozásokra rakódó adóterheket – közölte Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője szerdán a közösségi oldalán.

A poszthoz feltöltött videóban hangsúlyozta:

a Tisza gyakorlatilag megszüntetné az összes jelenlegi kedvezményes és egyszerűsített kisvállalkozói adózást.

Egyetlen, mindenkire kötelező, kedvezmények nélküli adózási rendszert vezetnének be, a legkisebb vállalkozókra is.

Hangsúlyozta,

az egyik legsúlyosabb elem a plusz 14 százalék új munkáltatói teher minden vállalkozásnak, 5 új kötelező járulék formájában.

Hozzátette, megszüntetnék a katát is, ez több tízezer vállalkozót érintene, fodrászokat, kozmetikusokat, szerelőket, taxisokat, fotósokat, edzőket, masszőröket. A szépségiparban, vendéglátásban és kreatív szakmákban ez tömeges bezárásokat okozhatna. Megszüntetnék az ekho-t is, jelentősen csökkenne az alkotók, sportolók, médiaszakemberek és előadóművészek nettó bevétele, a kiva pedig kiüresedne – sorolta.

Ehhez jön még a progresszív, magas adójú szja visszahozása, amely tovább növelné a magasabb bevételű egyéni vállalkozók terheit. Mindezt pedig azok szenvednék meg leginkább, akik jelenleg is minimális haszonból élnek, és a legkiszolgáltatottabb szereplők a gazdaságban – mondta.

Ezzel szemben a kormány továbbra is az adócsökkentés politikáját folytatja. „Megvédjük Európa legalacsonyabb, 9 százalékos társasági adóját, és újabb adócsökkentésekkel segítjük a magyar vállalkozásokat” – fogalmazott az NGM szóvivője.

(MTI)

Fotó: Bódis Kriszta Facebook-oldala

kalmanok
2025. december 03. 15:41
Valaki egy otthon startos lakás árát tette fel Magyar Péter győzelmére, masszívan vezet a Tisza a Polymarketen A Polymarket előrejelzési platform népszerűsége és ismertsége akkor ugrott meg igazán, amikor a 2024-es amerikai elnökválasztás példátlan mértékű fogadási tevékenységet váltott ki, és előrejelző piaca rendkívül pontosnak bizonyult Donald Trump győzelmének előrejelzésében. December 3-a szerda dél körül 56 százalékos eséllyel adták Magyar Péter győzelmét és 43 százalékkal Orbán Viktor sikerét. Volt valaki, aki konkrétan 127 ezer dollárt (42 millió forint) tett fel arra, hogy Magyar Péter nyer.
karcos-2
2025. december 03. 15:40
Valaki 42 millió forintot tett fel Magyar Péter győzelmére a Polymarketen Július közepe óta lehet fogadni a miniszterelnök személyére.
gullwing
2025. december 03. 15:36
Csak az agyhalottak szavaznak a tiszaszarra...
dundi-fan3
2025. december 03. 15:31
Én arra lennék kíváncsi, ha megszüntetnék a nyugdíjat, a kedvezményeket, az állami egészségügyi ellátást, akkor minek adókat emelni? Szinte nem lesz állami kiadás, amire be kellene szedni a pénzeket. Annyira nyomjátok a témát, hogy engem amúgy meggyőztetek, Jönnek majd a mennyi pénzt vesz ki a segéd raktáros helyettes zsebéből az új tisza program? Már hiányoznak a grafikonok. Szórakoztatóak voltak.
