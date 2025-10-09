Ft
Szegedi Járásbíróság kár börtön Csillagbörtön intézmény vádlott férfi

Részegen bemászott egy férfi a börtönbe, most ott landolhat

2025. október 09. 10:03

Kíváncsi volt a börtönélet rejtelmeire: most aztán lesz rá ideje.

2025. október 09. 10:03
null

Vádat emeltek egy férfival szemben, aki tavasszal bemászott a Szeged központjában található büntetés-végrehajtási intézetbe – tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.

Saághy Flóra közölte, a vádirat szerint a férfi május 7-én éjszaka ittasan, a börtön utcai kerítésén átmászva jutott be az intézmény őrzött területen kívüli részére. 

A pártfogó felügyelői épületrész több irodájának az ajtaját is felfeszítette, megrongálta, majd távozott.  Ezzel mintegy 150 ezer forint kárt okozott a büntetés-végrehajtási intézetnek.

Az ügyészség a vádlottat kisebb kárt okozó rongálás vétségével vádolja. Tettének beismerése és a tárgyaláshoz való jogáról való lemondás esetére vele szemben 30 nap elzárás kiszabását indítványozták.

A vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni – tudatta az ügyész.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

masikhozzaszolo
2025. október 09. 10:20
Kiszerelte a geolocátort.
letsgobrandon-2
2025. október 09. 10:07
honvágya volt szegénynek
