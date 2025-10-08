Raskó György üzent: elégedett, de „jobb szárazon tartani a puskaport”

Raskó György, a Tisza Párt egyik kedvenc háziszakértője a Facebook-oldalán fejtette ki, mennyire is elégedett ő azzal, hogy nem függesztették fel Magyar Péter és Dobrev Klára mentelmi jogát. Mint az agrárközgazdász fogalmazott, „ebben biztos voltam. Többek között azért is, mert az EP képviselők sem tartják a magyar ügyészséget tárgyilagos, politikától mentes intézménynek, sőt lassan a bíróságot sem.”

A posztja végén egy kis fenyegetésre is jutotta, megjegyezte, „ettől függetlenül jobb szárazon tartani a puskaport.”

Nagy a Tisza-Raskó összeborulás

Mint ahogy arról a Mandiner már korábban is beszámolt, a Tisza Párt programalkotásában is résztvevő politikus egy gyorsan eltűntetett Facebook-kiírásában azzal kalkulált, a Tisza esélye a Fideszre szavazó nyugdíjasok fokozatos kihalásával nő. Pontosan így fogalmazott: