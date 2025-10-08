Ft
gazdaság háziszakértő Raskó György Magyar Péter államháztartás Dobrev Klára

Raskó György üzent: elégedett, de „jobb szárazon tartani a puskaport”

2025. október 08. 08:28

Egy kis fenyegetésre is maradt ideje a Tisza Párt egyik kedvenc háziszakértőjének.

2025. október 08. 08:28
null

Raskó György, a Tisza Párt egyik kedvenc háziszakértője a Facebook-oldalán fejtette ki, mennyire is elégedett ő azzal, hogy nem függesztették fel Magyar Péter és Dobrev Klára mentelmi jogát. Mint az agrárközgazdász fogalmazott, „ebben biztos voltam. Többek között azért is, mert az EP képviselők sem tartják a magyar ügyészséget tárgyilagos, politikától mentes intézménynek, sőt lassan a bíróságot sem.” 

A posztja végén egy kis fenyegetésre is jutotta, megjegyezte, „ettől függetlenül jobb szárazon tartani a puskaport.” 

Nagy a Tisza-Raskó összeborulás

Mint ahogy arról a Mandiner már korábban is beszámolt, a Tisza Párt programalkotásában is résztvevő politikus egy gyorsan eltűntetett Facebook-kiírásában azzal kalkulált, a Tisza esélye a Fideszre szavazó nyugdíjasok fokozatos kihalásával nő. Pontosan így fogalmazott: 

A Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan 100 ezres nagyságrendben kiesnek, mint szavazók, ugyanakkor 100 ezres nagyságrendben lépnek be fiatalok, mint első választók. Az idő tehát a Tiszának dolgozik.”

Ezt is ajánljuk a témában

Raskó egyébként egy másik – egyelőre nem törölt – Facebook-bejegyzésében gyakorlatilag elsiratta a nemrég megbukott Petr Fialát, cseh miniszterelnököt, aki Raskó szerint „szigorú pénzügyi kontrollal egyensúlyba hozta az államháztartást”, „prudens, lelkiismeretes kormányzással stabilizálta a gazdaságot” és „tartós növekedési pályára állította” az országot – magyarra lefordítva 

kemény megszorításokat vezetett be, adóemeléseket, kiadáscsökkentéseket és közszolgálati leépítéseket hajtott végre.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Raskó György Facebook-oldala

