Nyugdíjaskommandó és eutanázia – így vélekedik igazából Magyar Péter és a Tisza az idősekről

Az Idősek Világnapja az a nap, amikor minden tisztességes politikai erőnek meg kellene hajtania a fejét azok előtt, akik évtizedeken át dolgoztak az országért, családjukért, közösségükért. Ezzel szemben Magyar Péter, a Tisza Párt vezetői és holdudvara az elmúlt időszakban sorra olyan kijelentéseket tettek, amelyek nemhogy tiszteletet nem mutatnak az idősek felé, hanem kifejezetten megalázóak, sértőek, sőt: embertelenek.

Egy átlagos Magyar Péter rajongó véleménye az idősekről

Eltörölnék a 13. havi nyugdíjat

Mi sem jobb példája ennek a magatartásnak, mint az, hogy ha kormányra kerülne a Tisza Párt azonnal eltörölnék a 13. havi nyugdíjat, a nyugdíjprémiumot és a korkedvezményes nyugdíjat. Ezen tervükre még februárban derült fény, amikor a párt belső úgynevezett programíró csoportjából kikerültek információk.

Gutási Gábor, a csoport aktív résztvevője (és a szerbiai anarchista szervezet, az Ozpor! ex-tagja) azon a véleményen van, hogy meg kellene szüntetni a 13. havi nyugdíjat, és inkább a családokat támogatná valamilyen formában.