Nyugdíjaskommandó és eutanázia – így vélekedik igazából Magyar Péter és a Tisza az idősekről

Kijött a friss kutatás: az egész ország felháborodott Ruszin-Szendi Romulusz tettén
A felmérésből kiderült, Ruszin-Szendi Romulusz arcon köpte a saját reménybeli szavazóit is.
Október elseje, azaz az Idősek Világnapja alkalmat ad arra, hogy emlékeztessünk: a Tisza Párt politikusai hónapok óta következetesen a nyugdíjasok ellen beszélnek és cselekszenek. Magyar Péter megszorításokat, juttatások elvételét és sértő kijelentéseket kínál azoknak, akik felépítették az országot.
Az Idősek Világnapja az a nap, amikor minden tisztességes politikai erőnek meg kellene hajtania a fejét azok előtt, akik évtizedeken át dolgoztak az országért, családjukért, közösségükért. Ezzel szemben Magyar Péter, a Tisza Párt vezetői és holdudvara az elmúlt időszakban sorra olyan kijelentéseket tettek, amelyek nemhogy tiszteletet nem mutatnak az idősek felé, hanem kifejezetten megalázóak, sértőek, sőt: embertelenek.
Mi sem jobb példája ennek a magatartásnak, mint az, hogy ha kormányra kerülne a Tisza Párt azonnal eltörölnék a 13. havi nyugdíjat, a nyugdíjprémiumot és a korkedvezményes nyugdíjat. Ezen tervükre még februárban derült fény, amikor a párt belső úgynevezett programíró csoportjából kikerültek információk.
Gutási Gábor, a csoport aktív résztvevője (és a szerbiai anarchista szervezet, az Ozpor! ex-tagja) azon a véleményen van, hogy meg kellene szüntetni a 13. havi nyugdíjat, és inkább a családokat támogatná valamilyen formában.
Egy másik ötletelő a csoporton belül a gazdaság konszolidációjáról értekezett, de a megoldása ugyanaz.
Kétfajta kiút lehetséges, mindkettő fáj. Az egyik, az a görög konszolidációhoz hasonló, tehát a válságra rátenni még egy lapáttal... Pl. a 13 havi nyugdíjat kivezetni... A lényeg, hogy jóval nagyobbat kell vágni, pedig már most is fáj. De legalább gyors halál jön, és utána jöhet a feltámadás. A Bokros-csomag is ilyen volt”
– olvasható az okfejtésben.
A nők számára negyven év munkaviszony után elérhető nyugdíj is sokak szemét szúrja, ahogy a nyugdíjprémium is, amivel kapcsolatban az egyik okfejtő így brillírozott:
Mi az, hogy prémium, mire kap prémiumot a nyugdíjas??? Prémium??? Ha többet dolgozok, meg jobban, akkor kapok bónuszt. Nyugdíjas mi alapján kap? Jobban nyugton volt? Jobban rám szavazott? Jobban nem halt meg? Ne prémiumot adjunk, hanem rendes nyugdíjat, amiből meg lehet élni mindenkinek.”
Az egyik jövendő politikus szerint:
Semmi haszon nincs már belőlük többé (nyugdíjasokból –szerk.), tudom, de akkor legalább az eutanáziát engedélyezzük”.
A 13. havi nyugdíj elvétele kapcsán pedig a jelek szerint nyitott kapukat döngetnek a programíró csoportban: Magyar Péter politikusai sorozatosan ágálnak a juttatás ellen, de Petschnig Mária Zita, a Tiszához csapódó közgazdász is nemrég nyíltan beszélt arról, hogy nem tartja jónak a 13. havi nyugdíjat.
Magyar Péter már tavaly kihúzta a gyufát a szépkorúaknál, nyilvánosságra került egy hangfelvétel, melyen azzal fenyegeti meg volt barátnőjét, hogy „majd rád uszítom a nyugdíjaskommandómat”, mivel szerinte Vogel Evelin nem bánik elég jól vele.
Ugyanezen a felvételen hallunk arról is, hogy mi Magyar Péter véleménye a külföldre költözött unokáikat hiányoló nagyszülőkről és támogatói személyes higiéniájáról. „…és jönnek ilyen közel, nem? És magyarázzák, hogy »Péter, hozd vissza a gyerekem, hozd vissza az unokáim«” – hangzik el Vogel Evelintől, mire Magyar azt mondja, hogy meglepődnének a nagymamák, akik tőle várják, hogy hazahozza az unokájukat külföldről, ha azt mondaná nekik, hogy
vegyél magadnak újat”.
A népszerűségtől szenvedő Magyar szintén ezen a felvételen panaszolja el akkori barátnőjének a politikusi lét nehézségeit, mint a tömegrendezvényeket, ahol szegény pártelnöknek az „egyszerű emberekkel” kell vegyülnie, akikről az alábbiakat mondja:
„Büdösek az emberek, és a szájuk, bleee”.
Ilyen hozzáállással bizonyára rengeteg szimpátiát várhatnak támogatói a Tisza elnökétől.
A Tiszában nyugdíjasokról alkotott általános képet erősítette meg Raskó György agrárszakember, aki Magyar Péter tanácsadója. A párt programalkotásában is résztvevő politikus egy gyorsan eltűntetett Facebook-kiírásában azzal kalkulált, a TISZA esélye a Fideszre szavazó nyugdíjasok fokozatos kihalásával nő meg. Pontosan így fogalmazott:
A Tiszának kedvez, hogy az idős korosztály tagjai közül a következő választásokig sokan 100 ezres nagyságrendben kiesnek, mint szavazók, ugyanakkor 100 ezres nagyságrendben lépnek be fiatalok, mint első választók. Az idő tehát a Tiszának dolgozik.”
Az elmúlt hónapok eseményei világosan megmutatták, mit gondol a Tisza Párt a szépkorúakról: a megbecsülés és tisztelet helyett megszorítást, cinizmust és kíméletlenséget kínálnak számukra. Pedig az idősek nem „teherként”, hanem a társadalom tartóoszlopaiként élnek köztünk, hiszen munkájukkal, bölcsességükkel és áldozatvállalásukkal alapozták meg a jelenünket. Aki ezt képtelen belátni, az nemcsak egy generációval fordul szembe, hanem a nemzet egészének erkölcsi tartásával is. A jövő irányát végső soron az dönti el, mennyire tudjuk megvédeni és megbecsülni azokat, akik már bizonyítottak: a nyugdíjasokat.
