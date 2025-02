Szerb minta alapján szerveznének erőszakos tüntetéseket a tiszások

A mozgalom egyik legismertebb arca, Szrgya Popovics 2017-ben – a partizános Gulyás Márton szervezésében – Budapesten is megosztotta a tudását a hazai baloldal ismert arcaival.

A Discord egy olyan internetes felület, ahol írásban és mikrofonon keresztül, szóban is tudnak egymással kommunikálni a felhasználók. Magyar Péter pártja már hónapok óta használja a platformot, az úgynevezett programíró csoportja is itt működik. Ez a csoport olyannyira lényeges a szervezetben, hogy a Tisza politikusai többször hivatkoztak rá, tele van a párt hivatalos moderátoraival, sőt, Magyar Péter is szokott itt utasítást adni. Az elmúlt hetek szerbiai tüntetéseinek nemcsak déli szomszédunknál volt nagy hatása, a Tisza Párt csoportjaiban is élénk figyelemmel kísérik a történéseket.