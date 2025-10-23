Leleplezés: végleg megbukott Rácz András meséje Magyarország elszigetelődéséről
2025. október 23. 09:24
Zelenszkij kedvenc hazai elemzőjének kormányellenes mantrája összeomlott: hiába állította, hogy Magyarország elszigetelődött. Rácz András állításával szemben valóság az, hogy a világ két szuperhatalmának vezetője Budapestre jön, és a magyar diplomácia nemzetközi megbecsültsége soha nem volt magasabb.
2025. október 23. 09:24
A magyar geopolitikai elemzők csörgősipkása is kifejtette véleményét Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök békecsúcsának kapcsán. Így nem meglepő, hogy Rácz András katonai, geopolitikai, Oroszország szakértő(?) ismét melléfogott, mindannyiunk szórakoztatására és megnyugvására.
Rácz András baklövései szakmai karrierje
Rácz András nevéhez számos emlékezetes malőr kötődik. A történész végzettségű, a Budapesti Corvinus Egyetemen oktató, saját meghatározása szerinti „Oroszország-szakértő” korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) is tanított, ami különösen érdekes, tekintve, hogy Rácz markánsan kormányellenes, és rendszeresen nyilatkozik olyan médiumoknak, illetve vesz részt olyan szervezetek eseményein, amelyek az NKE-t „fideszes janicsárképzőnek” nevezik.
Rácz szakmaisága 2022 májusában szenvedte el az első ütést, amikor Sváby András műsorában egy számítógépes játékból származó kamu drónfelvételt elemezett és fejtette meg a játékmenet alapján, hogy Ukrajna nyerésre áll. Valódi szakértő ugyanis azonnal felismerte volna, hogy nem valódi felvételről van szó.
A valóság ezzel szemben az, hogy az ukrán háborús erőfeszítések bukdácsolnak, a korrupció nem szűnt meg, és nyugati típusú jogállam sem lett Ukrajna. Rimóczi Norbert írása.
A valóság azóta sem volt kegyes Ráczhoz. 2023 áprilisában, a nagy nyári ukrán ellentámadás előtt azt jósolta:
úgy gondolom, az ukránok vissza fogják tudni szerezni a tavaly elveszített területeket, sőt azt sem tartom lehetetlennek, hogy a Krímet is visszaszerzik."
A valóságban az ukrán offenzíva néhány kilométeres előrehaladás után az első orosz védelmi vonalnál megrekedt, ez azonban nem akadályozta meg Ráczot abban, hogy hónapokon keresztül hitegesse a magyar közönséget az ukrán áttörés lehetőségével.
A szankciók tekintetében sem volt több sikere. 2022 augusztusában a Válasz Online-nak nyilatkozott:
Az eddig kivetett szankciók döntő mértékben vetik vissza az orosz katonai képességek fenntarthatóságát. A modern fegyverrendszereik többségét – eklatáns példa: drónok, helikopterek – egyszerűen nem tudják gyártani nyugati technológiai import nélkül.
Azóta biztosan tudjuk, hogy – miként azt a magyar kormány előre jelezte – a szankciók jobban fájnak Európának, mint Oroszországnak, az oroszok pedig továbbra is fenntartják a háborús termelést.
Az elszigetelődés mítosza
Az elemző (mikor, hogy mutatkozik be) legújabb lyukra futása a budapesti békecsúcs bejelentésével következett be. Rácz mantrájának hosszú évek óta szerves része Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök elszigetelődésének mítosza, melynek egyik jele szerinte, hogy: „nem jönnek magas szintű vezetők” hazánkba.
A mostanában Ukrajna és Magyarország között ingázó „szakértő” korábban a békemisszió kapcsán egyébként arról beszélt, Orbánnak se mandátuma, se hitelessége, se terve nincs. „A moszkvai útra ebben a kontextusban mondtam, hogy felmérhetetlen károkat okoz. (…) Agyrém az egész.” Ez sem jött be.
Rácz vágyvezérelt elemzéseinek kitűnő példája a – külföldi finanszírozású – Szabad Európának adott 2024. július 28-i interjúja. Ebben vehemensen ismételgeti, hogy Magyarország és a magyar kormány „nagyon komolyan elszigetelődik”. Azonban, hogy ne legyenek kétségeink, a műsorvezető vissza is kérdez, mire Rácz válasza az alábbi:
„A korábbiakhoz képest is?”
„Persze.”
„A magyar EU elnökség (…) végletesen el van szigetelődve.”
Az ukránbarát „elemző” azt sugallja, hogy a magyar titkosszolgálatok látták el információval Oroszországot a kárpátaljai támadás végrehajtásához.
Zelenszkij kedvenc magyarországi szakértője minden fejleményt ebbe a sötét narratívába próbál beleerőltetni – még akkor is, amikor a valóság ennek épp az ellenkezőjét mutatja. Logikája sokszor csapongó: hol diplomáciai gesztusokat, hol „felmérhetetlen károkat” lát ott, ahol valójában pezsgő nemzetközi kapcsolatépítés és diplomáciai munka folyik.
Saját következtetéseit pedig azzal próbálta alátámasztani, hogy „az Európai Parlamentben (…) teljes mértékben elszigetelték” a magyar irányvonalat, és „a parlament legnagyobb része egységes abban, hogy ezt az irányvonalat el kell szigetelni.”
Csakhogy miközben Rácz ezt hajtogatja, a nemzetközi térben épp az ellenkezője történik: a világ két szuperhatalmának vezetője Budapestre érkezik, béketárgyalások folynak, a világ tekintete pedig Magyarország felé fordul.
Mindezekből jól látható, hogy hazánk „elszigeteltsége” nem több, mint egy vágyvezérelt képzelgés, rettentő módon fáj Rácz Andrásnak, az ellenzéki médiának, Magyar Péternek és brüsszeli gazdáinak is.