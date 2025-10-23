Leleplezés: végleg megbukott Rácz András meséje Magyarország elszigetelődéséről

A magyar geopolitikai elemzők csörgősipkása is kifejtette véleményét Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök békecsúcsának kapcsán. Így nem meglepő, hogy Rácz András katonai , geopolitikai , Oroszország szakértő(?) ismét melléfogott, mindannyiunk szórakoztatására és megnyugvására.

Rácz András Tseber Rolanddal, az ukrán kémmel kijevben - Facebook

Rácz András baklövései szakmai karrierje

Rácz András nevéhez számos emlékezetes malőr kötődik. A történész végzettségű, a Budapesti Corvinus Egyetemen oktató, saját meghatározása szerinti „Oroszország-szakértő” korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) is tanított, ami különösen érdekes, tekintve, hogy Rácz markánsan kormányellenes, és rendszeresen nyilatkozik olyan médiumoknak, illetve vesz részt olyan szervezetek eseményein, amelyek az NKE-t „fideszes janicsárképzőnek” nevezik.

Rácz szakmaisága 2022 májusában szenvedte el az első ütést, amikor Sváby András műsorában egy számítógépes játékból származó kamu drónfelvételt elemezett és fejtette meg a játékmenet alapján, hogy Ukrajna nyerésre áll. Valódi szakértő ugyanis azonnal felismerte volna, hogy nem valódi felvételről van szó.