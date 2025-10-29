Puzsér végleg megszakította kapcsolatát a valósággal: szerinte Orbán Viktor édesanyját kiképezték a Békemenetre

Elkapták a Békemeneten Orbán Viktor édesanyját egy interjúra: minden kérdésre válaszolt, Hatvanpusztára, a zebrákra, még a cigányozásra is (VIDEÓ)
Orbán Győzőné nyíltan és őszintén válaszolt a kérdésekre és azt sem titkolta, mit gondol a zebrákról.
Ha a publicista ezt nem viccnek szánta, akkor minden eddiginél komolyabb lehet a baj.
Mint ahogy arról beszámoltunk, Orbán Győzőné (Orbán Viktor édesanyja) interjút adott egy youtubernek a Békemeneten, ami óriási publicitást kapott mind a jobb, mind a baloldali sajtóban egyaránt.
Orbán anyukája ki lett képezve Puzsér szerint!”
– írta Facebook-oldalán Deák Dániel, aki egy rövid videót is megosztott, amelyben Puzsér Róbert azt ecseteli: véleménye szerint az Békemeneten Orbán Viktor édesanyjával készített interjú egy Fidesz által előre megtervezett akció volt. Puzsér ezzel kapcsolatban így fogalmaz:
„Erre Orbán Viktor édesanyja ki lett képezve. Sipos Erzsébet asszony ki eltt képezve, hogy ő ezeket a kisiklott narratívákat helyre rántsa. És értelemszerűen az volt a terv, hogy Orbán Viktor édesanyja menjen ki, lehetőleg keresse a lehetőségét, annak hogy megszólaljon, és ha megszólaltatják, lehetőleg ne háztáji újságíró legyen az. És akkor kezdje azzal, hogy ő Orbán Viktornak az édesanyja, és hagyjuk azzal a gyanútlan riporterrel kifogatni az aranyhalat” – hallható Puzsér eszmefuttatása, amelyet az alábbi videóban élhetnek át képpel és hanggal:
Nyitókép: Képmetszet / YouTube