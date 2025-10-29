Puzsér végleg megszakította kapcsolatát a valósággal: szerinte Orbán Viktor édesanyját kiképezték a Békemenetre

„Erre Orbán Viktor édesanyja ki lett képezve. Sipos Erzsébet asszony ki eltt képezve, hogy ő ezeket a kisiklott narratívákat helyre rántsa. És értelemszerűen az volt a terv, hogy Orbán Viktor édesanyja menjen ki, lehetőleg keresse a lehetőségét, annak hogy megszólaljon, és ha megszólaltatják, lehetőleg ne háztáji újságíró legyen az. És akkor kezdje azzal, hogy ő Orbán Viktornak az édesanyja, és hagyjuk azzal a gyanútlan riporterrel kifogatni az aranyhalat” – hallható Puzsér eszmefuttatása, amelyet az alábbi videóban élhetnek át képpel és hanggal:

