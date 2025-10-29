Ft
Puzsér végleg megszakította kapcsolatát a valósággal: szerinte Orbán Viktor édesanyját kiképezték a Békemenetre

2025. október 29. 09:49

Ha a publicista ezt nem viccnek szánta, akkor minden eddiginél komolyabb lehet a baj.

2025. október 29. 09:49
Mint ahogy arról beszámoltunk, Orbán Győzőné (Orbán Viktor édesanyja) interjút adott egy youtubernek a Békemeneten, ami óriási publicitást kapott mind a jobb, mind a baloldali sajtóban egyaránt.

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán anyukája ki lett képezve Puzsér szerint!” 

– írta Facebook-oldalán Deák Dániel, aki egy rövid videót is megosztott, amelyben Puzsér Róbert azt ecseteli: véleménye szerint az Békemeneten Orbán Viktor édesanyjával készített interjú egy Fidesz által előre megtervezett akció volt. Puzsér ezzel kapcsolatban így fogalmaz:

„Erre Orbán Viktor édesanyja ki lett képezve. Sipos Erzsébet asszony ki eltt képezve, hogy ő ezeket a kisiklott narratívákat helyre rántsa. És értelemszerűen az volt a terv, hogy Orbán Viktor édesanyja menjen ki, lehetőleg keresse a lehetőségét, annak hogy megszólaljon, és ha megszólaltatják, lehetőleg ne háztáji újságíró legyen az. És akkor kezdje azzal, hogy ő Orbán Viktornak az édesanyja, és hagyjuk azzal a gyanútlan riporterrel kifogatni az aranyhalat” – hallható Puzsér eszmefuttatása, amelyet az alábbi videóban élhetnek át képpel és hanggal:

Nyitókép: Képmetszet / YouTube

kukasmacska
2025. október 29. 11:29
Puzsér sosem volt - a szó hétköznapi értelmében - normális, viszont most már kifejezetten idióta.
bondavary
•••
2025. október 29. 11:27 Szerkesztve
Puzsér orvosi eset, de minimális képességűek számára már ő is elfogadható.
SandorL
2025. október 29. 11:20
Hiába, no; ennyit találtak ki: előre eltervezett, betanított riport volt. Ezt mar Dévényi is megmondta az atv-ben. Az meg aztán végképp igazodási pont a ballibbsíknek.
gyozoporgorugasa
•••
2025. október 29. 11:18 Szerkesztve
""gullwinggyozoporgorugasa 2025. október 29. 11:11 Anyád a vén kurva megint a sarkon áll? "" Most komolyan drága szívem, hogy jön ide "szerény" orbán anyja?🤣🤣👏🐱‍🏍De ki tudja hová ment az interjú után.🐱‍🏍🐱‍🏍🐱‍🏍👍
