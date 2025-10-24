Ft
tömeg Magyar Péter Békemenet

Pánik a Tisza Párt háza táján: hamisított térképpel manipulálnak szociológusok

2025. október 24. 22:58

Nem bírják feldolgozni a Békemenet sikerét.

2025. október 24. 22:58
null

Október 23-án a Békemeneten jelentősen többen vettek részt, mint Magyar Péter Tisza Párt által szervezett rendezvényén, amit a helyszíni fotók és videók is egyértelműen alátámasztanak – írta a Magyar Nemzet. Az ellenzéki médiumok, például a Telex és a 24.hu, is kénytelenek voltak elismerni, hogy a Tisza rendezvényén a tömeg szellős volt, és már Magyar Péter beszéde közben sem voltak jelentős számban jelen a résztvevők az Andrássy úton.

Az Ellenpont elemzése szerint a Tisza Párt eseményén a Hősök terén kívül alig álltak emberek, és az Oktogonnál már a villamosközlekedés is újraindulhatott a csekély létszám miatt. Ezzel szemben Szabó Andrea, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóintézetének szociológusa egy erősen vitatott becslést tett közzé, amely szerint a Tisza rendezvényén 1,7-1,8-szor többen voltak, mint a Békemeneten.

Becslését egy hamisított térképre alapozta,

amely azt állította, hogy a Tisza Párt tömege a Hősök terétől a Bajcsy-Zsilinszky útig – közel 2,5 kilométer hosszan – sűrűn töltötte meg az utat.

Ez az állítás azonban nem felel meg a valóságnak, mivel a helyszíni tudósítások és légifelvételek szerint az Andrássy úton már a Hősök terétől alig száz méterre is elenyésző volt a tömeg. Például a 24.hu szerint a Rippl-Rónai utcánál, amely a Hősök terétől mindössze száz méterre található, már senki sem állt, és a Telex is arról számolt be, hogy a Kodály köröndnél az út közepén csoportosultak csak emberek, míg az út szélén szabadon lehetett közlekedni.

Szabó Andrea térképének két fő hibája a tömeg hosszának és sűrűségének eltúlzása.

A valóságban a Tisza rendezvényén a résztvevők nem érték el a Bajcsy-Zsilinszky utat, és a sűrűség sem közelítette meg az általa állított 1,7 fő/négyzetmétert. Az eső miatt sokan távoztak a helyszínről, és Magyar Péter beszédének második felében már jelentős létszámcsökkenés volt megfigyelhető. Ezzel szemben a Békemenet résztvevőinek száma jóval magasabb volt, amit Deák Dániel elemző 35 ezres becslése és az általa közzétett fotók is alátámasztanak, amelyeken látható, hogy a Hősök tere sem telt meg teljesen a Tisza rendezvényén.

Az Ellenpont szerint a Tisza Párt és szimpatizánsai a csalódottság miatt terjesztették a hamisított térképet és az arra alapozott valótlan adatokat, hogy elhomályosítsák a Békemenet egyértelműen nagyobb részvételét.

Nyitókép forrása: Máthé Zoltán / MTI

***

 

figyelő4322
2025. október 25. 01:07
Hazugságok hazugságok hátán, erre épül ez az egész Poloska- párt. Árad a Tiszasz@ra!
minego
2025. október 24. 23:46
Hazudik a Tisza.
kobi40
2025. október 24. 23:46
Majd a hamisított térképek fogják behúzni az X-eket?! Magyar Poloska behúzott saját magának.
Amerigo
2025. október 24. 23:36
A tiszarszekta vezetői elmebetegek és saját magukat ámítják. A meghamisított,felturbózott tömeg csak egy része fog szavazni, a viet nami lájkolók pedig egyáltalán nem. Sz@rban a tisza, nem kicsiben , nagyban.
