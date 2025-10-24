Pánik a Tisza Párt háza táján: hamisított térképpel manipulálnak szociológusok

amely azt állította, hogy a Tisza Párt tömege a Hősök terétől a Bajcsy-Zsilinszky útig – közel 2,5 kilométer hosszan – sűrűn töltötte meg az utat.

Ez az állítás azonban nem felel meg a valóságnak, mivel a helyszíni tudósítások és légifelvételek szerint az Andrássy úton már a Hősök terétől alig száz méterre is elenyésző volt a tömeg. Például a 24.hu szerint a Rippl-Rónai utcánál, amely a Hősök terétől mindössze száz méterre található, már senki sem állt, és a Telex is arról számolt be, hogy a Kodály köröndnél az út közepén csoportosultak csak emberek, míg az út szélén szabadon lehetett közlekedni.

Szabó Andrea térképének két fő hibája a tömeg hosszának és sűrűségének eltúlzása.

A valóságban a Tisza rendezvényén a résztvevők nem érték el a Bajcsy-Zsilinszky utat, és a sűrűség sem közelítette meg az általa állított 1,7 fő/négyzetmétert. Az eső miatt sokan távoztak a helyszínről, és Magyar Péter beszédének második felében már jelentős létszámcsökkenés volt megfigyelhető. Ezzel szemben a Békemenet résztvevőinek száma jóval magasabb volt, amit Deák Dániel elemző 35 ezres becslése és az általa közzétett fotók is alátámasztanak, amelyeken látható, hogy a Hősök tere sem telt meg teljesen a Tisza rendezvényén.

Az Ellenpont szerint a Tisza Párt és szimpatizánsai a csalódottság miatt terjesztették a hamisított térképet és az arra alapozott valótlan adatokat, hogy elhomályosítsák a Békemenet egyértelműen nagyobb részvételét.