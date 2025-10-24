Ft
pixeles rendezvény Andrássy út Magyar Péter beszéd

Annyi a furcsaság a tiszás menet fotója körül, hogy összeszámolni is nehéz

2025. október 24. 20:50

Sokan kétségbe esve próbálják magyarázni, mennyivel többen voltak az ellenzéki rendezvényen, de a jelek arra utalnak, hogy épp azért van szükség a magyarázásra, mert ez nem volt így.

2025. október 24. 20:50
Óriási számháborúba kezdett az ellenzék, hogy szinte vért izzadva bizonyítsák, a Tisza Párt menetén voltak többen október 23-án. Egyesek olyannyira elrugaszkodtak a valóságtól, hogy már 4-5, sőt, kilencszeres nagyságrendet vizionáltak, azaz szerintük ennyien többen voltak az ellenzéki rendezvényen, mint a néhány órával azelőtt lezajlott Békemeneten. Az kevés fotelhuszárt befolyásolt, hogy még a kormánypártisággal semmiképp sem vádolható 24. hu is arról írt, hogy szellősek voltak az Andrássy úton menetelő sorok, sőt, Magyar Péter beszédére még inkább megfogyatkozott a társaság. 

Kapcsolódó vélemény

Szilvay Gergely

Facebook

Idézőjel

Mérő Vera már mesterséges „barátokban” bízik, amelyek szerint akár 8-9-szer többen lehettek a tiszás meneten

Ezt eredményezi, ha az ember főállásban facebookos jogvédő vagy mi, a media desing szak meg elrontja a szemmértékét.

Furcsa fotó

Az egész ügyet arra a légi felvételre akarják mégis felhúzni a balos megmondóemberek és fotószakértők, amelyet Jámbor András osztott meg közösségi oldalán csütörtökön és feltehetően a Redditről származik. Ezen valóban jelentős tömeg látszódik a Hősök terén, bár annak bizonyos részei még üresek. A tömeg egy része pedig jól láthatóan halad a tér felé, nagyjából a Kodály köröndig kivehetően, utána viszont furcsa mód sötétebbé és elmosódottabbá válik a „tömeg”.

Az tény, hogy a kép készítésekor valóban elrepült ezen az útvonalon egy Ryanair járat, így le lehetett kapni a tömeg elejét fentről. A kérdés inkább a hátsó részre vonatkozik, hogy ott történhetett-e mókolás. Viszont emellett van még más is. 

Deák Dániel 5 érdekessége a kép kapcsán

Mint írja:

  1. Az általa csatolt fotó pont akkor készült, amikor Magyar Péter színpadra lépett. Látható rajta, hogy a tömeg már bent van a Hősök terén, de nem tölti azt meg.
  2. Az is látszik a képen, hogy a menet beérkezett már a Hősök Terére, és NEM töltik meg az Andrássy utat. Itt-ott van pár emberkupac, ezek a kis csoportok a kivetítőknél.
  3. ⁠Mapcheckingen világos, hogy legnagyobb jóindulattal is 35 ezer ember volt maximum a Hősök terén, és kisebb csoportocskák az Andrásy út tövében, és ennyi.
  4. ⁠Egyes baloldali újságírók is leírták, hogy pont így van. Sőt, azt is leírták, hogy Magyar Péter beszéde unalmas volt, és a tömeg a beszéde közben elpárolgott.
  5. A telefonok cellainformációi nagyon pontos adatok, ez alapján tokkal vonóval összesen 45 ezren voltak.

Ez a szám egy kudarc. A Békemeneten legalább kétszer ennyien voltak!

 

Van víz, vagy nincs víz?

A fotón ugyanis úgy látható, hogy a városligeti jégpálya medencéje száraz. Ugyanakkor a medence október 23-án vízzel telinek tűnik még a Tisza közvetítésén is. Bár esett az eső, ilyen mennyiségre ez aligha nem lehet magyarázat.

Itt egy kép a tiszás élőből is.

Szerkesztetlen képernyőkép a Tisza Párt YouTube adásából.

Ha pedig már a Tisza közvetítésénél tartunk. Ezen is jól látható, hogy amint a tömeg elérte a Hősök terét, gyakorlatilag teljesen kiürült az Andrássy út, elszórtan álldogáltak az emberek Magyar Péter beszéde alatt.

Szerkesztetlen képernyőkép a Tisza Párt YouTube adásából.

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

Toma78
2025. október 24. 22:48
Annyi fáklyát vetetett a törpe tacskó az agyhalottakkal, hogy az értelmetlen pofázás helyett Ilikével süthettek volna egy töltött cukkinit a büdős szájúaknak.. hátha azt jobban értékelték volna mint az üres közhelyek puffogtatását másfél óráig... A nyomorult idiótája még mindig nem fogta fel, hogy a budapesti agyhalott csűrhével együtt elmehet a büdős picsába mert kevés lesz ez gyerekek mint a tavaszi lepke fing...🖕😁🖕
minego
2025. október 24. 22:33
Kamu ez is, mint minden szavuk. Megtévesztés és hazugság. Ez a Tisza.
jetilovag
2025. október 24. 22:15
nem érdekel ez má senkit.....mp lehallgató készülék kapott egy nagy szopást!...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Málaga21
2025. október 24. 22:09
Vért izzadásban azért a mandinál sem kell a szomszédba menni.
