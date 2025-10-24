Annyi a furcsaság a tiszás menet fotója körül, hogy összeszámolni is nehéz

Pánik a Tisza Párt háza táján: hamisított térképpel manipulálnak szociológusok
Nem bírják feldolgozni a Békemenet sikerét.
Sokan kétségbe esve próbálják magyarázni, mennyivel többen voltak az ellenzéki rendezvényen, de a jelek arra utalnak, hogy épp azért van szükség a magyarázásra, mert ez nem volt így.
Óriási számháborúba kezdett az ellenzék, hogy szinte vért izzadva bizonyítsák, a Tisza Párt menetén voltak többen október 23-án. Egyesek olyannyira elrugaszkodtak a valóságtól, hogy már 4-5, sőt, kilencszeres nagyságrendet vizionáltak, azaz szerintük ennyien többen voltak az ellenzéki rendezvényen, mint a néhány órával azelőtt lezajlott Békemeneten. Az kevés fotelhuszárt befolyásolt, hogy még a kormánypártisággal semmiképp sem vádolható 24. hu is arról írt, hogy szellősek voltak az Andrássy úton menetelő sorok, sőt, Magyar Péter beszédére még inkább megfogyatkozott a társaság.
Ezt eredményezi, ha az ember főállásban facebookos jogvédő vagy mi, a media desing szak meg elrontja a szemmértékét.
Az egész ügyet arra a légi felvételre akarják mégis felhúzni a balos megmondóemberek és fotószakértők, amelyet Jámbor András osztott meg közösségi oldalán csütörtökön és feltehetően a Redditről származik. Ezen valóban jelentős tömeg látszódik a Hősök terén, bár annak bizonyos részei még üresek. A tömeg egy része pedig jól láthatóan halad a tér felé, nagyjából a Kodály köröndig kivehetően, utána viszont furcsa mód sötétebbé és elmosódottabbá válik a „tömeg”.
Az tény, hogy a kép készítésekor valóban elrepült ezen az útvonalon egy Ryanair járat, így le lehetett kapni a tömeg elejét fentről. A kérdés inkább a hátsó részre vonatkozik, hogy ott történhetett-e mókolás. Viszont emellett van még más is.
Mint írja:
Ez a szám egy kudarc. A Békemeneten legalább kétszer ennyien voltak!
A fotón ugyanis úgy látható, hogy a városligeti jégpálya medencéje száraz. Ugyanakkor a medence október 23-án vízzel telinek tűnik még a Tisza közvetítésén is. Bár esett az eső, ilyen mennyiségre ez aligha nem lehet magyarázat.
Itt egy kép a tiszás élőből is.
Ha pedig már a Tisza közvetítésénél tartunk. Ezen is jól látható, hogy amint a tömeg elérte a Hősök terét, gyakorlatilag teljesen kiürült az Andrássy út, elszórtan álldogáltak az emberek Magyar Péter beszéde alatt.
Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP