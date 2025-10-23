„Magyar Péter beszédével kínozni lehetett volna” – darabokra szedték a Tisza-vezér ünnepi előadását

„Magyar Péter beszéde olyan unalmas volt, hogy azzal kínozni lehetett volna. Gratulálok mindenkinek, aki kibírta! Megnyugtatásul: tavasszal elmúlik” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója két képernyőfotót is megosztott a 24.hu percről percre közvetítéséből, amelyekből kiderül:

Magyar Péter valamiért egy óránál tovább váratta a nézőket a szakadó esőben.

„A Hősök terén nagyjából annyian vannak, mint a menet megérkezése előtt voltak. Tele van ugyan, de szellősen. A Dózsa György úton és az Andrássyn is tömött sorokban mennek hazafele azok, akiket elvert az eső.”