„Magyar Péter beszédével kínozni lehetett volna” – darabokra szedték a Tisza-vezér ünnepi előadását

„Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén!” – Orbán Viktor beszédes fotóval jelentkezett a Békemenet után
„Köszönjük!” – írta a miniszterelnök.
A 24.hu közvetítéséből kiderült az is: Magyar Péter valamiért egy óráig váratta a nézőket a szakadó esőben.
„Magyar Péter beszéde olyan unalmas volt, hogy azzal kínozni lehetett volna. Gratulálok mindenkinek, aki kibírta! Megnyugtatásul: tavasszal elmúlik” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója két képernyőfotót is megosztott a 24.hu percről percre közvetítéséből, amelyekből kiderül:
Magyar Péter valamiért egy óránál tovább váratta a nézőket a szakadó esőben.
„A Hősök terén nagyjából annyian vannak, mint a menet megérkezése előtt voltak. Tele van ugyan, de szellősen. A Dózsa György úton és az Andrássyn is tömött sorokban mennek hazafele azok, akiket elvert az eső.”
Nem sokkal később „hatalmas lyukakról” írnak a tömegben:
„Annyira gyérül a Magyar beszédét hallgatók száma, hogy ahol a menet beért, például a Rippl Rónai utcánál, már nincs senki. A kivetítőknél sokan állnak, több tíz méteren keresztül, de aztán a következő kivetítőig ezt is meghaladó hosszúságú lyukakat látni” – olvasható a közvetítésben.
