10. 23.
csütörtök
Orbán Balázs Andrássy Magyar Péter miniszterelnök

„Magyar Péter beszédével kínozni lehetett volna” – darabokra szedték a Tisza-vezér ünnepi előadását

2025. október 23. 20:29

A 24.hu közvetítéséből kiderült az is: Magyar Péter valamiért egy óráig váratta a nézőket a szakadó esőben.

2025. október 23. 20:29
 „Magyar Péter beszéde olyan unalmas volt, hogy azzal kínozni lehetett volna. Gratulálok mindenkinek, aki kibírta! Megnyugtatásul: tavasszal elmúlik” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója két képernyőfotót is megosztott a 24.hu percről percre közvetítéséből, amelyekből kiderül: 

Magyar Péter valamiért egy óránál tovább váratta a nézőket a szakadó esőben.

„A Hősök terén nagyjából annyian vannak, mint a menet megérkezése előtt voltak. Tele van ugyan, de szellősen. A Dózsa György úton és az Andrássyn is tömött sorokban mennek hazafele azok, akiket elvert az eső.” 

Nem sokkal később „hatalmas lyukakról” írnak a tömegben:

„Annyira gyérül a Magyar beszédét hallgatók száma, hogy ahol a menet beért, például a Rippl Rónai utcánál, már nincs senki. A kivetítőknél sokan állnak, több tíz méteren keresztül, de aztán a következő kivetítőig ezt is meghaladó hosszúságú lyukakat látni” – olvasható a közvetítésben.

Nyitókép: Facebook

Lilyana2
2025. október 23. 22:30
Aki akkora barom, hogy lekapcsolta a gondolkodását, meg is érdemelte, hogy végighallgasa ezt senkiházi brüsszelcsicska gerinctelenített paprikajancsit.
Cogito ergo sum
2025. október 23. 22:18 Szerkesztve
A beszéd egyetlen igaz mondata az el nem ismert tehetségéről szólt, de ez az MDP bármely kongresszusán elhangzott önbírálatra a komcsik gyónására emlékeztet. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
moliere-0
2025. október 23. 22:06
Nem hatott időben a cucc.
pollip
2025. október 23. 21:45
Nyáron is várakoztatta a nézőket, akkor elájultak a melegtől. Bunkóság ennyi embert várakoztatni. Régi Dakota mondás: királyok udvariassága a pontosság.
