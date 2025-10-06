„»Apu azért iszik, mert te sírsz.« »Juhász azért áldozat, mert megrágalmazott egy ártatlan embert.« »Szeretnénk békét, de ma csak gyűlölködésre futotta.«

Őszintén sajnálom, hogy a megbékélés menet helyett, gyűlöletóra lett. Persze mennyire hiteles megbékélést hirdetni annak ma, aki tegnap és holnap is gyűlölködik? Sajnálom, hogy legalább kitaláltak volna egy nyomós okot a lemondásra, de Juhász tanúként való meghallgatása minden csak nem nyomós ok.

Aranyosi lökdösődése, a vulgáris szavak, a vérben forgó szemek – ez nem új, nem is voltak sokan.

A megbékélés innováció lett volna, újdonság, érdekes, de következményekkel járt volna, pl. illett volna másnap a résztvevőknek normálisan viselkedni. De az nem lett volna önazonos. Identitáshazugság – Puzsér szavaival élve. Sokan voltak azért a felszólalók közt, akik a gyűlöletre nem, de a békére kaphatóak lettek volna, ez jó hír.