Szijjártó: „Az ukrajnai háborúnak úgy nem lesz vége” – kiderült, miből profitál egyre többet Magyarország
Szijjártó Péter az Arab-öböl térségében folytatott tárgyalásain azt is elárulta, miből profitál sokat Magyarország.
De semmi baj, legalább megpróbáltuk!
„»Apu azért iszik, mert te sírsz.« »Juhász azért áldozat, mert megrágalmazott egy ártatlan embert.« »Szeretnénk békét, de ma csak gyűlölködésre futotta.«
Őszintén sajnálom, hogy a megbékélés menet helyett, gyűlöletóra lett. Persze mennyire hiteles megbékélést hirdetni annak ma, aki tegnap és holnap is gyűlölködik? Sajnálom, hogy legalább kitaláltak volna egy nyomós okot a lemondásra, de Juhász tanúként való meghallgatása minden csak nem nyomós ok.
Aranyosi lökdösődése, a vulgáris szavak, a vérben forgó szemek – ez nem új, nem is voltak sokan.
A megbékélés innováció lett volna, újdonság, érdekes, de következményekkel járt volna, pl. illett volna másnap a résztvevőknek normálisan viselkedni. De az nem lett volna önazonos. Identitáshazugság – Puzsér szavaival élve. Sokan voltak azért a felszólalók közt, akik a gyűlöletre nem, de a békére kaphatóak lettek volna, ez jó hír.
Kapcsolódó vélemény
Az alábbiakban ismertetem önökkel egy 2021 óta húzódó per anyagát, amely perben Juhász Pétert, mint rágalmazót, a balassagyarmati bíróság elítélte.
Mondhatjuk azt is, hogy akik a felszólalók közül elmentek gyűlölködni, ők nem is lettek volna hitelesek egy megbékélésen. A megbékélés elől elmenekültek, mert a megbékélés nehezebb. Például következetesen kell képviselni, ahogy Kassai vagy Böjte, tőlük egy félmondat gyűlölködést se találtok sehol. Tegnap, ma és holnap is a béke követei lesznek.
De semmi baj, legalább megpróbáltuk! Nem zavar, hogy belekveredtem, mert ma is büszkén vállalom, hogy bárki békés közeledésére igent mondok. Szervezem a pártok feletti beszélgetést, az lesz. Minibékéket kell egymásra pakolni. Aki pedig rágalmazni akar, annak legyen következménye! Aki rettegni akar, ő pedig szabadon retteghet kedvére. Csúnya volt a tegnapi, de nem is vártam mást…
»Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.«”
