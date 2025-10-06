„Összekötöttük a Dunát az Adriával!” – történelmi bejelentést tett Lázár János

Tarr Zoltán ismét elszólta magát: vasúti vonalakat is bezárna a Tisza Párt (VIDEÓ)
„Lehet, hogy valahol a bezárás, valahol pedig az újraindítás az, ami észszerű” – jelentette ki egy újpesti fórumon a Tisza Párt alelnöke.
A miniszter szerint annak a térségnek a vérkeringését állították helyre, amely valaha az öreg kontinens egyik leggyorsabban fejlődő és gyarapodó szellemi-gazdasági „uniója” volt.
Egy régi és mély sebet gyógyított be a magyarországi M6-os és a horvátországi A5-ös autópálya összekötése. Ezt a sebet a hosszúra nyúlt XX. század ejtette a régión, ezen belül Magyarországon és Horvátországon – hangsúlyozta Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn a Budapest és Eszék közötti autópálya utolsóként megépült szakaszainak átadó ünnepségén a horvátországi Pélmonostor közelében.
A miniszter kiemelte: Közép- és Délkelet-Európa előző évszázadát a háborúk tették nagyon hosszúvá. „Ez a korszak végre a sebek begyógyításáról szólt. Hogy a sebeink milyen mélyek voltak, azt jól mutatja, milyen sokáig tartott a gyógyulásuk” – mutatott rá.
Szükség volt hozzá arra, hogy Magyarország felszabaduljon a kommunista uralom alól, és Jugoszlávia széthullását követően újjászülessenek az olyan nagy és őshonos európai népek államai, mint a horvátoké is. És szükség volt hozzá arra, hogy mindkét ország tagja legyen az Európai Uniónak, majd a Schengen-övezetnek is – mondta Lázár János.
Mostantól a legfontosabb dolgokra kell összpontosítani, mint a gazdasági növekedés, a társadalmi kapcsolatok erősítése és az egész régió felvirágoztatása, hogy Közép- és Délkelet-Európa hozzájárulhasson a teljes Európai Unió újraindításához – szögezte le.
Rámutatott: a magyar M6-os és a horvát A5-ös összekötése ugyanis nem csupán a két ország ügye. Nem csupán a két nép szempontjából fontos, hanem az önmagát kereső Európa szempontjából is – mondta.
„Ez a sztráda talán a legfontosabb része annak az európai vasúti-közúti közlekedési korridornak, amely tágabban a Balti- és a Fekete-tenger térségét, szűkebb értelemben azonban Közép-Európát köti össze a Balkánnal. Ha tetszik: a Dunát az Adriával” – szögezte le.
A miniszter szerint így annak a térségnek a vérkeringését állították helyre, amely valaha – a száz évvel ezelőtti boldog békeidőkben – az öreg kontinens egyik leggyorsabban fejlődő és gyarapodó szellemi-gazdasági „uniója” volt.
(MTI)
Nyitókép: Facebook