Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
m6 a5 Lázár János kontinens

„Összekötöttük a Dunát az Adriával!” – történelmi bejelentést tett Lázár János

2025. október 06. 19:06

A miniszter szerint annak a térségnek a vérkeringését állították helyre, amely valaha az öreg kontinens egyik leggyorsabban fejlődő és gyarapodó szellemi-gazdasági „uniója” volt.

2025. október 06. 19:06
null

Egy régi és mély sebet gyógyított be a magyarországi M6-os és a horvátországi A5-ös autópálya összekötése. Ezt a sebet a hosszúra nyúlt XX. század ejtette a régión, ezen belül Magyarországon és Horvátországon – hangsúlyozta Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn a Budapest és Eszék közötti autópálya utolsóként megépült szakaszainak átadó ünnepségén a horvátországi Pélmonostor közelében.

A miniszter kiemelte: Közép- és Délkelet-Európa előző évszázadát a háborúk tették nagyon hosszúvá. „Ez a korszak végre a sebek begyógyításáról szólt. Hogy a sebeink milyen mélyek voltak, azt jól mutatja, milyen sokáig tartott a gyógyulásuk” – mutatott rá.

Szükség volt hozzá arra, hogy Magyarország felszabaduljon a kommunista uralom alól, és Jugoszlávia széthullását követően újjászülessenek az olyan nagy és őshonos európai népek államai, mint a horvátoké is. És szükség volt hozzá arra, hogy mindkét ország tagja legyen az Európai Uniónak, majd a Schengen-övezetnek is – mondta Lázár János.

Mostantól a legfontosabb dolgokra kell összpontosítani, mint a gazdasági növekedés, a társadalmi kapcsolatok erősítése és az egész régió felvirágoztatása, hogy Közép- és Délkelet-Európa hozzájárulhasson a teljes Európai Unió újraindításához – szögezte le.

Rámutatott: a magyar M6-os és a horvát A5-ös összekötése ugyanis nem csupán a két ország ügye. Nem csupán a két nép szempontjából fontos, hanem az önmagát kereső Európa szempontjából is – mondta.

„Ez a sztráda talán a legfontosabb része annak az európai vasúti-közúti közlekedési korridornak, amely tágabban a Balti- és a Fekete-tenger térségét, szűkebb értelemben azonban Közép-Európát köti össze a Balkánnal. Ha tetszik: a Dunát az Adriával” – szögezte le.

A miniszter szerint így annak a térségnek a vérkeringését állították helyre, amely valaha – a száz évvel ezelőtti boldog békeidőkben – az öreg kontinens egyik leggyorsabban fejlődő és gyarapodó szellemi-gazdasági „uniója” volt.

(MTI)

Nyitókép: Facebook

 

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rezeda-kazmer
2025. október 06. 20:19
Ezt csak mi érzékeljük így, sajnos. A többiek előbb mindent szerbbé, románná, horváttá, tóttá tesznek, az összes többi másodlagos. Ha a legfontosabb megvolt, akkor jöhet, hogy élni is kő valamiből...
Válasz erre
0
0
mondeos
2025. október 06. 20:06
Inkább beszántani kellett volna mindent, ami Horvátországba vezet! Szánalom, hogy az M6 nyomvonala sokkal inkább a horvátoknak kedvez, nem pedig a pécsieknek. Kiváló autópályákat építettünk, hogy a magyarok minél gyorsabban leérjenek a horvát tengerpartra, hogy ott költsék el a pénzt.
Válasz erre
0
0
vamonos-4
2025. október 06. 20:02
jo, de hogyhogy lehagytak a horvatok meg a romanok (is)? amikor ok nem is velunk, hanem kesobb kerultek az EUba ?
Válasz erre
0
0
apro_marosan_petergabor
•••
2025. október 06. 20:01 Szerkesztve
Ez a pálya fejlesztés jó. Nem egyszerű a horvátokkal, 1918-ban (mikor kellett volna) Tisza sem találta meg a hangot velük, pedig kellett volna és udvariasan kérték (megmarad volna a tengerpart és flotta) - egészen más feltételekkel néztünk volna Trianon elé. Sok száz éven át perszonál unióban éltünk, s nem volt rossz dolguk, mégis szeretnék ezt feledni. Pedig Zrinyi, Frangepán jó magyar(is) hazafi lett. Most is meg kellene jobban találni a közöshangot - Antall kevés értelmes lépése közül az egyik volt a leszállított sok tízezer Kalasnyikov... amit persza a buta Jeszenszky nem tudott megvédeni a parlamentben. Szóval legalább olyan jó viszony kellene, mint amilyen jelenleg van a szerbekkel - persze ezt nem segíti a libero (soros-csicska) horvát kormány.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!