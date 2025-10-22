Ft
Tisza Párt miniszterlenök októrber Orbán Viktor beszéd Góliát

Orbán Viktor: Ők valahogy mindig Góliát oldalára állnak (VIDEÓ)

2025. október 22. 07:58

A miniszterelnök várhatóan idén is nagyszabású beszéddel készül október 23-ára.

2025. október 22. 07:58
null

Orbán Viktor miniszterelnök október 23-án, csütörtökön a Békemenet végén a Kossuth téren mond beszédet. Egy évvel ezelőtti felszólalásában világosan kijelölte azokat a törésvonalakat és konfliktuspontokat, amelyek azóta is meghatározzák a hazai és az európai politika alakulását. Akkor azt állította, hogy külföldről, a Tisza Párt révén bábkormányt akarnak a magyarok fejére ültetni. Akkor ezt az újra és újra megismétlődő kísérletet egy bibliai hasonlattal írta le.

Ők valahogy mindig Góliát oldalára állnak, de egy dolgot elfelejtenek: a történet végét”

– mondta Orbán Viktor.

A teljes videót itt tekintheti meg:

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

***

kir2vik
2025. október 22. 09:06
Mi ebben a különös? Mindig azt választják, ahonnan védelmet remélnek. Mert magukban nem bízhatnak.
csalodtamafideszben
2025. október 22. 08:39 Szerkesztve
Az EU és Ukrajna a góliát, Putyus és Trampli meg a törpe? Van benne valami.
schulczgabor.main
2025. október 22. 08:24
amúgy góliátot fejbe vágták, nem kéne ilyenkor is azt alkalmazni?
