Orbán Viktor: Ők valahogy mindig Góliát oldalára állnak (VIDEÓ)

Orbán Viktor közölte, mikor rendezzük meg a békecsúcsot (Videó)
A kormányfő közösségi oldalán üzent.
A miniszterelnök várhatóan idén is nagyszabású beszéddel készül október 23-ára.
Orbán Viktor miniszterelnök október 23-án, csütörtökön a Békemenet végén a Kossuth téren mond beszédet. Egy évvel ezelőtti felszólalásában világosan kijelölte azokat a törésvonalakat és konfliktuspontokat, amelyek azóta is meghatározzák a hazai és az európai politika alakulását. Akkor azt állította, hogy külföldről, a Tisza Párt révén bábkormányt akarnak a magyarok fejére ültetni. Akkor ezt az újra és újra megismétlődő kísérletet egy bibliai hasonlattal írta le.
Ők valahogy mindig Góliát oldalára állnak, de egy dolgot elfelejtenek: a történet végét”
– mondta Orbán Viktor.
A teljes videót itt tekintheti meg:
