„Nem tetszik, ahogy ez az este alakul” – reagált a publicista is a hétfői eseményekre

Még nem érkezett megerősítés a robbanás okáról.
Ceglédi Zoltánnak egyáltalán nem tetszett, hogy két olajfinomítóban is robbanás történt.
„Nem tetszik, ahogy ez az este alakul” – írta röviden Ceglédi Zoltán publicista és politikai elemző legújabb bejegyzésében, amelyhez egy fotót is mellékelt. A képen egy összeállítás formájában kiemelte a hétfői eseményeket.
hétfőn robbanás történt a romániai Petrotel–Lukoil kőolajfinomítóban, amely dél körül következett be a dél-romániai Ploiești-ben található létesítményben.
Fontos megjegyezni, hogy a robbanást nem követte tűz. A detonáció következtében egy 57 éves munkás súlyos láb- és koponyasérülést szenvedett, és a helyi kórház intenzív osztályára szállították. A robbanás idején a finomító nem üzemelt, mivel október 17-én időszakos műszaki felülvizsgálat miatt leállították. A létesítményt az orosz Lukoil egyik romániai leányvállalata üzemelteti; ez Románia egyik legnagyobb olajfinomítója.
Ehhez jön még a másik eset, amiről a Mandiner szintén beszámolt, ugyanis
hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában, a Dunai Finomító AV3-as üzemében.
A lángokat szerencsére sikerült lokalizálni, személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják. Az üzemben a Mol saját létesítményi tűzoltósága működik, amely ilyenkor elsőként avatkozik be – ahogyan ezúttal is ők értek ki először.
A tüzet megfékezték a tűzoltók.
