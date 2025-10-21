„Nem tetszik, ahogy ez az este alakul” – reagált a publicista is a hétfői eseményekre

„Nem tetszik, ahogy ez az este alakul” – írta röviden Ceglédi Zoltán publicista és politikai elemző legújabb bejegyzésében, amelyhez egy fotót is mellékelt. A képen egy összeállítás formájában kiemelte a hétfői eseményeket.

Mint ismeretes,

hétfőn robbanás történt a romániai Petrotel–Lukoil kőolajfinomítóban, amely dél körül következett be a dél-romániai Ploiești-ben található létesítményben.

Fontos megjegyezni, hogy a robbanást nem követte tűz. A detonáció következtében egy 57 éves munkás súlyos láb- és koponyasérülést szenvedett, és a helyi kórház intenzív osztályára szállították. A robbanás idején a finomító nem üzemelt, mivel október 17-én időszakos műszaki felülvizsgálat miatt leállították. A létesítményt az orosz Lukoil egyik romániai leányvállalata üzemelteti; ez Románia egyik legnagyobb olajfinomítója.