Ceglédi Zoltán Mol Dunai Finomító üzem munkás

„Nem tetszik, ahogy ez az este alakul” – reagált a publicista is a hétfői eseményekre

2025. október 21. 06:25

Ceglédi Zoltánnak egyáltalán nem tetszett, hogy két olajfinomítóban is robbanás történt.

„Nem tetszik, ahogy ez az este alakul” – írta röviden Ceglédi Zoltán publicista és politikai elemző legújabb bejegyzésében, amelyhez egy fotót is mellékelt. A képen egy összeállítás formájában kiemelte a hétfői eseményeket.

hétfőn robbanás történt a romániai Petrotel–Lukoil kőolajfinomítóban, amely dél körül következett be a dél-romániai Ploiești-ben található létesítményben.

Fontos megjegyezni, hogy a robbanást nem követte tűz. A detonáció következtében egy 57 éves munkás súlyos láb- és koponyasérülést szenvedett, és a helyi kórház intenzív osztályára szállították. A robbanás idején a finomító nem üzemelt, mivel október 17-én időszakos műszaki felülvizsgálat miatt leállították. A létesítményt az orosz Lukoil egyik romániai leányvállalata üzemelteti; ez Románia egyik legnagyobb olajfinomítója.

Ehhez jön még a másik eset, amiről a Mandiner szintén beszámolt, ugyanis 

hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában, a Dunai Finomító AV3-as üzemében.

A lángokat szerencsére sikerült lokalizálni, személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják. Az üzemben a Mol saját létesítményi tűzoltósága működik, amely ilyenkor elsőként avatkozik be – ahogyan ezúttal is ők értek ki először.

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

