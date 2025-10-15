„Nem így kell embert faragni belőlünk!” – kifakadt Ruszin-Szendi Romuluszra a népszerű influenszer

Petíció indul a sorkatonaság ellen: „Te odaadnád az életed Zelenszkij Ukrajnájáért?” (VIDEÓ)
Ruszin-Szendi Romulusz és a Tisza a sorkatonaság visszaállítását szeretné, míg a Fidesz épp ellenkezőleg.
Halmi István videóüzenetében kiemelte, hogy a sorkatonai szolgálattal elvettek tőle másfél évet, amikor tanulhatott, dolgozhatott vagy vállalkozhatott volna.
Halmi István influenszer egy valamivel több mint egyperces videóban osztotta meg követőivel a szomorú hírt, hogy korábban öngyilkos lett egy katonatársa, mert „nem bírta a nyomást”. Halmi megjegyezte, hogy sosem fogja elfelejteni, mikor a repülőtéren esőben lapátolták a vizet a vödörbe. A vödörből pedig öntötték a kukába, a kukát pedig 10 méterrel odébb vitték, és kiöntötték a vízbe, és visszafolyt az egész oda, ahonnan lapátolták.
Az influenszer azzal folytatta, hogy hasonló vagy ennél rosszabb sztorikat tudna mesélni végtelen mennyiségben, ahol „aberrált állatok” fenyítették meg őket. „Persze, hogy nem bírta a társam, és öngyilkos lett”.
Mindezek után üzent Magyar Péter honvédelmi szakértőjének. Felidézte az elmúlt hetek nagy port kavart ügyét, miszerint Ruszin-Szendi Romulusztól felvetődött az ötlet, hogy állítsák vissza a sorkatonaságot. Halmi erre úgy reagált, hogy semmiképp nem javasolja ezt, mert jól emlékszik arra, hogy az idő alatt
megtanultak „lopni, csalni, hazudni, summantani, ellopni az időt, elcsalni a munkát. Na, erre tanított meg a sorkatonaság”
– sorolta.
A fentiekhez hozzáfűzte, hogy bár azt mondták nekik, hogy férfit faragnak belőlük, ő ebből csak a faragást érezte, a férfit semmiképp sem. Halmi szerint olyan „skilleket” sajátított el társaival, amiket egy magyar embernek sose kellene megtanulnia.
A férfi videója végén elmondta, hogy visszatekintve úgy érzi, elvettek tőle másfél évet, amikor tanulhatott, dolgozhatott vagy vállalkozhatott volna. Abban az időben igazán össze tudta volna magát szedni.
Szerintem nincs szükség a sorkatonaságra. Adjatok nekünk szabadságot, adjatok nekünk időt, és ezt a másfél évet már senki nem fogja nekem visszaadni”
– zárta gondolatait Halmi István.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Súlyos reménytelenség érzése vagy öngyilkossági gondolatok esetén hívja a 116-123 (0-24h) vagy a 06 80 810-600 (0-24h) telefonszámot.
Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor
