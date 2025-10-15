Ft
vita gondolat Tisza Párt Ruszin-Szendi Romuluszra Halmi István Magyar Péter influenszer sorkatonaság öngyilkosság

„Nem így kell embert faragni belőlünk!” – kifakadt Ruszin-Szendi Romuluszra a népszerű influenszer

2025. október 15. 17:30

Halmi István videóüzenetében kiemelte, hogy a sorkatonai szolgálattal elvettek tőle másfél évet, amikor tanulhatott, dolgozhatott vagy vállalkozhatott volna.

2025. október 15. 17:30
null

Halmi István influenszer egy valamivel több mint egyperces videóban osztotta meg követőivel a szomorú hírt, hogy korábban öngyilkos lett egy katonatársa, mert „nem bírta a nyomást”. Halmi megjegyezte, hogy sosem fogja elfelejteni, mikor a repülőtéren esőben lapátolták a vizet a vödörbe. A vödörből pedig öntötték a kukába, a kukát pedig 10 méterrel odébb vitték, és kiöntötték a vízbe, és visszafolyt az egész oda, ahonnan lapátolták.

Az influenszer azzal folytatta, hogy hasonló vagy ennél rosszabb sztorikat tudna mesélni végtelen mennyiségben, ahol „aberrált állatok” fenyítették meg őket. „Persze, hogy nem bírta a társam, és öngyilkos lett”.

Mindezek után üzent Magyar Péter honvédelmi szakértőjének. Felidézte az elmúlt hetek nagy port kavart ügyét, miszerint Ruszin-Szendi Romulusztól felvetődött az ötlet, hogy állítsák vissza a sorkatonaságot. Halmi erre úgy reagált, hogy semmiképp nem javasolja ezt, mert jól emlékszik arra, hogy az idő alatt 

megtanultak „lopni, csalni, hazudni, summantani, ellopni az időt, elcsalni a munkát. Na, erre tanított meg a sorkatonaság”

– sorolta.

A fentiekhez hozzáfűzte, hogy bár azt mondták nekik, hogy férfit faragnak belőlük, ő ebből csak a faragást érezte, a férfit semmiképp sem. Halmi szerint olyan „skilleket” sajátított el társaival, amiket egy magyar embernek sose kellene megtanulnia. 

Elvettek tőle másfél évet

A férfi videója végén elmondta, hogy visszatekintve úgy érzi, elvettek tőle másfél évet, amikor tanulhatott,  dolgozhatott vagy vállalkozhatott volna. Abban az időben igazán össze tudta volna magát szedni.

Szerintem nincs szükség a sorkatonaságra. Adjatok nekünk szabadságot, adjatok nekünk időt, és ezt a másfél évet már senki nem fogja nekem visszaadni”

– zárta gondolatait Halmi István.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

@halmi_istvan A katonaságon azt mondták, hogy férfit faragnak belőlünk, ehhez képest csak a faragás volt észrevehető.... #katonasag #sorkatonasag #foryou #nekedbe ♬ eredeti hang - Halmi Istvan

Súlyos reménytelenség érzése vagy öngyilkossági gondolatok esetén hívja a 116-123 (0-24h) vagy a 06 80 810-600 (0-24h) telefonszámot.

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor

nekateal
2025. október 15. 17:50
A Svájcban működő sorkatonaság lenne egy jó példa. Abban igaza van az influenszernek, hogy nagyon nem arra tanított meg a sorkatonaság, amire kellett volna, és a "csak a faragás volt"-tal is egyetértek. Ha viszont ezek a negatívumok nem lennének + egy épeszű ideig tartana, akkor lenne értelme, mert a saját hadseregre mindig szükség van - főleg a béke megőrzéséhez. A sorkatonaság kérdése azért sikamlós, mert a tisza terveiben valószínűleg Ukrajnáért lenne sorkatonaság - amit Brüsszelben is úgy gondolnak, miközben azért lenne rá szükség, hogy a saját határaink relatív biztonságban legyenek.
Válasz erre
0
0
Mich99
2025. október 15. 17:49
Én a disznóólam sem bíznám erre a hájfejre!
Válasz erre
0
0
Mich99
2025. október 15. 17:47
Toka tábornok csak ne vegyen el semmit!
Válasz erre
0
0
red-bullshit
•••
2025. október 15. 17:44 Szerkesztve
Ahogy mondtuk a seregben, egyéni szoc probléma. Gyengék, hitványak mindig voltak és lesznek. Én visszasírom azokat az időket. Tartást és becsületet adott, rengeteg jó pillanatot, ökörködést de ha kellett volna akkor az életünket adtuk volna egymásért. Köztünk is volt 2 ilyen egyetem előtt fél évre berántott nyikhaj, ezek akkor is összeszarták magukat ha reggel be kellett ágyazniuk. Sunyi, sumák patkányok voltak, pont amilyen emberek kint.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!