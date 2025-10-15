„Nem így kell embert faragni belőlünk!” – kifakadt Ruszin-Szendi Romuluszra a népszerű influenszer

Halmi István influenszer egy valamivel több mint egyperces videóban osztotta meg követőivel a szomorú hírt, hogy korábban öngyilkos lett egy katonatársa, mert „nem bírta a nyomást”. Halmi megjegyezte, hogy sosem fogja elfelejteni, mikor a repülőtéren esőben lapátolták a vizet a vödörbe. A vödörből pedig öntötték a kukába, a kukát pedig 10 méterrel odébb vitték, és kiöntötték a vízbe, és visszafolyt az egész oda, ahonnan lapátolták.

Az influenszer azzal folytatta, hogy hasonló vagy ennél rosszabb sztorikat tudna mesélni végtelen mennyiségben, ahol „aberrált állatok” fenyítették meg őket. „Persze, hogy nem bírta a társam, és öngyilkos lett”.

Mindezek után üzent Magyar Péter honvédelmi szakértőjének. Felidézte az elmúlt hetek nagy port kavart ügyét, miszerint Ruszin-Szendi Romulusztól felvetődött az ötlet, hogy állítsák vissza a sorkatonaságot. Halmi erre úgy reagált, hogy semmiképp nem javasolja ezt, mert jól emlékszik arra, hogy az idő alatt

megtanultak „lopni, csalni, hazudni, summantani, ellopni az időt, elcsalni a munkát. Na, erre tanított meg a sorkatonaság”

– sorolta.