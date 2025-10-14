Ruszin-Szendi Romulusz már bőszen tagadja, hogy kötelezővé tenné a sorkatonaságot, holott videó bizonyítja ennek ellenkezőjét

Petíció indul a sorkatonaság ellen: „Te odaadnád az életed Zelenszkij Ukrajnájáért?” (VIDEÓ)
Ruszin-Szendi Romulusz és a Tisza a sorkatonaság visszaállítását szeretné, míg a Fidesz épp ellenkezőleg.
Magyar Péterhez hasonlóan a volt vezérkari főnök sem illetődik meg, ha le kell tagadni egy korábbi állítását.
Vita alakult ki a kötelező sorkatonaság kérdése körül, miután a Fidelitas online petíciót indított annak visszaállítása ellen. A szervezet elnöke, Mohácsy István szerint a Tisza Párt tervezi a sorkötelezettség bevezetését, hivatkozva egy korábbi, Ruszin-Szendi Romulusz, a párt szakértője által tett kijelentésre, amelyben szó szerint így fogalmazott:
a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani.”
A volt vezérkari főnök azonban közösségi oldalán határozottan cáfolta ezt, kijelentve, hogy soha nem mondott olyat, miszerint kötelező sorkatonaságot vezetnének be.
Ruszin-Szendi úgy védekezett, hogy ő mindig is az önkéntes katonai szolgálat mellett állt ki. „A mai modern hadviselés megvalósítása Magyarországon azoknak a hölgyeknek és uraknak a vállára nehezedő teher, akik önként vállalják a haza szolgálatát” – fogalmazott a Tisza Párt honvédelmi szakértője.
