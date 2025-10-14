Ft
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt sorkatonaság

Ruszin-Szendi Romulusz már bőszen tagadja, hogy kötelezővé tenné a sorkatonaságot, holott videó bizonyítja ennek ellenkezőjét

2025. október 14. 11:29

Magyar Péterhez hasonlóan a volt vezérkari főnök sem illetődik meg, ha le kell tagadni egy korábbi állítását.

2025. október 14. 11:29
null

Vita alakult ki a kötelező sorkatonaság kérdése körül, miután a Fidelitas online petíciót indított annak visszaállítása ellen. A szervezet elnöke, Mohácsy István szerint a Tisza Párt tervezi a sorkötelezettség bevezetését, hivatkozva egy korábbi, Ruszin-Szendi Romulusz, a párt szakértője által tett kijelentésre, amelyben szó szerint így fogalmazott: 

a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani.”

A volt vezérkari főnök azonban közösségi oldalán határozottan cáfolta ezt, kijelentve, hogy soha nem mondott olyat, miszerint kötelező sorkatonaságot vezetnének be. 

Ruszin-Szendi úgy védekezett, hogy ő mindig is az önkéntes katonai szolgálat mellett állt ki. „A mai modern hadviselés megvalósítása Magyarországon azoknak a hölgyeknek és uraknak a vállára nehezedő teher, akik önként vállalják a haza szolgálatát” – fogalmazott a Tisza Párt honvédelmi szakértője.

Nyitókép: Facebook / Ruszin-Szendi Romulusz

***

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2025. október 14. 12:03
Toka tábornok lelepleződött. Sebaj, akkor mondjuk, hogy Ai meg Tóni!😄
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2025. október 14. 12:01
Hazudnak és hazudnak, ez az életelemük. Csak azt tudnám, hogy ez a buci képű, faék egyszerűségű Romulusz ember, hogyan vihette tábornokságig?
Válasz erre
0
0
dundi-fan3
2025. október 14. 11:58
@papalimapapa "Ki csinált belőe főkatonát?" Ebben tudok neked segíteni. Imádott idolod, a dundi. Aki sosem hibázik...
Válasz erre
0
0
dundi-fan3
2025. október 14. 11:57
Mikor jön majd a következő hír? Ötletem is van rá! "A TISZA-párt első körben a fidesz szavazókat akarja Ukrajnába küldeni harcolni, hogy ne legyen majd gond a következő választásokon!" Az én tippem, hogy pár héten belül.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!