Nagy István keményen helyrerakta a magyar gazdákat becsmérlő Tarr Zoltánt

Az agrárminiszter nem kímélte a tiszás politikust.
Súlyos kijelentésnek tartja Nagy István agrárminiszter, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt egyik vezető politikusa egy nyilvánosságra került videón arról beszélt: inkább az ukrán agráriumot támogatná, mint a magyart – hallható a Harcosok órájában.
Ez elfogadhatatlan. Nem lebecsülni, hanem megbecsülni kell a magyar gazdákat
– reagált a miniszter
Nagy István szerint a Tisza Párt narratívája, miszerint a magyar mezőgazdaság gyenge, nemcsak valótlan, de káros is. „A gazdák a kihívások közepette megtapasztalhatták, hogy számíthatnak a kormányra, így volt ez a korai tavaszi fagynál, az aszálynál, a ragadós száj-és körömfájásnál, a madárinfluenzánál, és sorolhatnánk. Az igazi cselekvő kormány ott volt mindig a gazdák mellett” – ellensúlyozta a Tisza álláspontját az agrárminiszter.
A miniszter arra is rámutatott. hogy miközben Brüsszel és a Tisza Párt feltételek nélkül támogatná Ukrajnát, a magyar gazdák szigorú uniós előírások mellett dolgoznak.
Nagy István kifejtette, hogy Ukrajnában sem GMO-tilalom, sem környezetvédelmi szabályozás nincs érvényben. Ezzel lehetetlen versenyezni. A Tisza pedig a néppártba beállva követi azt a brüsszeli logikát, hogy mindent Ukrajna felzárkóztatására kell fordítani.
Az agrárminiszter szerint a Tisza Párt szándékosan torz képet fest a mezőgazdaság helyzetéről, hogy aláássa a nemzeti kormány eredményeit.
