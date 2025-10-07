Ft
Ukrajna Tisza mezőgazdaság Nagy István

Nagy István keményen helyrerakta a magyar gazdákat becsmérlő Tarr Zoltánt

2025. október 07. 10:10

Az agrárminiszter nem kímélte a tiszás politikust.

2025. október 07. 10:10
null

Súlyos kijelentésnek tartja Nagy István agrárminiszter, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt egyik vezető politikusa egy nyilvánosságra került videón arról beszélt: inkább az ukrán agráriumot támogatná, mint a magyart – hallható a Harcosok órájában.

Ez elfogadhatatlan. Nem lebecsülni, hanem megbecsülni kell a magyar gazdákat 

– reagált a miniszter

Nagy István szerint a Tisza Párt narratívája, miszerint a magyar mezőgazdaság gyenge, nemcsak valótlan, de káros is. „A gazdák a kihívások közepette megtapasztalhatták, hogy számíthatnak a kormányra, így volt ez a korai tavaszi fagynál, az aszálynál, a ragadós száj-és körömfájásnál, a madárinfluenzánál, és sorolhatnánk. Az igazi cselekvő kormány ott volt mindig a gazdák mellett” – ellensúlyozta a Tisza álláspontját az agrárminiszter.

A miniszter arra is rámutatott. hogy miközben Brüsszel és a Tisza Párt feltételek nélkül támogatná Ukrajnát, a magyar gazdák szigorú uniós előírások mellett dolgoznak.

Nagy István kifejtette, hogy Ukrajnában sem GMO-tilalom, sem környezetvédelmi szabályozás nincs érvényben. Ezzel lehetetlen versenyezni. A Tisza pedig a néppártba beállva követi azt a brüsszeli logikát, hogy mindent Ukrajna felzárkóztatására kell fordítani.

Az agrárminiszter szerint a Tisza Párt szándékosan torz képet fest a mezőgazdaság helyzetéről, hogy aláássa a nemzeti kormány eredményeit.

Nyitókép: Vajda János / MTI

