Nagy István keményen helyrerakta a magyar gazdákat becsmérlő Tarr Zoltánt

Súlyos kijelentésnek tartja Nagy István agrárminiszter, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt egyik vezető politikusa egy nyilvánosságra került videón arról beszélt: inkább az ukrán agráriumot támogatná, mint a magyart – hallható a Harcosok órájában.

Ez elfogadhatatlan. Nem lebecsülni, hanem megbecsülni kell a magyar gazdákat

– reagált a miniszter

Nagy István szerint a Tisza Párt narratívája, miszerint a magyar mezőgazdaság gyenge, nemcsak valótlan, de káros is. „A gazdák a kihívások közepette megtapasztalhatták, hogy számíthatnak a kormányra, így volt ez a korai tavaszi fagynál, az aszálynál, a ragadós száj-és körömfájásnál, a madárinfluenzánál, és sorolhatnánk. Az igazi cselekvő kormány ott volt mindig a gazdák mellett” – ellensúlyozta a Tisza álláspontját az agrárminiszter.