10. 26.
vasárnap
Nagy bajban vannak a liberális uszítók

2025. október 26. 11:56

A hétvégén ismét szembe jött velük a valóság, a Margit hídon, egy nagymama formájában.

2025. október 26. 11:56
null

„Kiderült, hogy a miniszterelnöknek van egy édesanyja. Olyan emberforma. Lehet, hogy Orbán Viktor sem maga az ördög? Pedig mennyi munkát tettek bele a libsik 89 óta, hogy mindenkivel elhitessék. És Orsós Viktor legendája is kamu lenne? Orsós, a cigány! 35 éve terjesztik suttogó propagandában, hogy az Orbán amúgy Orsós. Nehogy szavazz rá, cigányra sose!! (éljenek az elfogadó belvárosi liberálisok…) 

Most meg azt nyilatkozza ez az elsőre szimpatikusnak tűnő idős nő, hogy ő az Orbán anyja, és nem Orsós. Nem cigány??? Világvége! Mi jöhet még? Mondjuk az, hogy a főgonosz édesanyja olyan, mint egy magyar nagymama. Nem olyan török császáros nagymama, hanem olyan »klasszikus«. Úgy beszél és mesél, mint minden más nagymama: gyerekekről, unokákról, a férjéről (ő lehet a nagypapa…), a családról, régi és még régebbi emlékekről. Hallatlan. 

Egészen normálisnak tűnik a család! Pedig 35 éve próbálják belénk szuggerálni a liberális gyűlöletkeltők, hogy ezeknél semmi nem normális. Állítólag(!) az öreg Orbán verte a Viktort, a Viktor veri a feleségét, meg persze a vejét is. Őt nagyon! Igazából az Orsóséknál mindenki ver mindenkit. (Nekem elhiheted, ismerem az Anikó fodrászának a barátnőjét, ő is szolnoki!)”

Nyitókép forrása: Németh Balázs Facebook-oldala

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

zsanett-kúnrum
2025. október 26. 13:50
Aztán mindezt grácban kifekszi, ha éppen nem jachtozik a zebráin.
uszoda
2025. október 26. 13:34 Szerkesztve
Egy agresszív férjével csináltak volna inkább kisszéket. (köztolvaj cigány helyett, rumunglica -ősz haj fedte- cigánymama ide vagy oda)
esvany-0
2025. október 26. 13:16
Nagymama? Dédmama!!!
csulak
2025. október 26. 12:22
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
