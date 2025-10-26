Nagy bajban vannak a liberális uszítók

„Kiderült, hogy a miniszterelnöknek van egy édesanyja. Olyan emberforma. Lehet, hogy Orbán Viktor sem maga az ördög? Pedig mennyi munkát tettek bele a libsik 89 óta, hogy mindenkivel elhitessék. És Orsós Viktor legendája is kamu lenne? Orsós, a cigány! 35 éve terjesztik suttogó propagandában, hogy az Orbán amúgy Orsós. Nehogy szavazz rá, cigányra sose!! (éljenek az elfogadó belvárosi liberálisok…)

Most meg azt nyilatkozza ez az elsőre szimpatikusnak tűnő idős nő, hogy ő az Orbán anyja, és nem Orsós. Nem cigány??? Világvége! Mi jöhet még? Mondjuk az, hogy a főgonosz édesanyja olyan, mint egy magyar nagymama. Nem olyan török császáros nagymama, hanem olyan »klasszikus«. Úgy beszél és mesél, mint minden más nagymama: gyerekekről, unokákról, a férjéről (ő lehet a nagypapa…), a családról, régi és még régebbi emlékekről. Hallatlan.

Egészen normálisnak tűnik a család! Pedig 35 éve próbálják belénk szuggerálni a liberális gyűlöletkeltők, hogy ezeknél semmi nem normális. Állítólag(!) az öreg Orbán verte a Viktort, a Viktor veri a feleségét, meg persze a vejét is. Őt nagyon! Igazából az Orsóséknál mindenki ver mindenkit. (Nekem elhiheted, ismerem az Anikó fodrászának a barátnőjét, ő is szolnoki!)”

Nyitókép forrása: Németh Balázs Facebook-oldala

***