10. 17.
péntek
probléma BGE Munkacsoport Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem EHÖK intézmény

Munkacsoporttal rendezi a tárgyfelvételi zavarokat a BGE

2025. október 17. 22:26

Az egyetem és az EHÖK hétfőtől közös munkacsoporttal rendezi a tárgyfelvételi és órarendi zavarokat.

2025. október 17. 22:26
null

Munkacsoportot alakított a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem (BGE) vezetése és az Egyetemi Hallgató Önkormányzat (EHÖK) az intézményben fellépett problémák megoldására és azok egyetemi szabályzatokba építésére - közölte a BGE pénteken az MTI-vel.

Azt írták, a BGE-n jelentős oktatásfejlesztési folyamatok zajlanak és zajlottak. Ezeket beárnyékolta, hogy az idei tanévkezdésnél olyan tárgyfelvételi, órarendi, tanteremkiosztási ügyintézési szám lépett fel, amelyet az egyetemi adminisztráció nem volt képes megfelelő átfutási időkkel kezelni - ismertették, hozzátéve:

ez oda vezetett, hogy a zárthelyik időpontjainak kiírásai sem történtek meg minden esetben megfelelően.

A fentiek generálta hallgatói panaszokat, valamint az ezekre ráépülő továbbiakat az EHÖK is visszajelezte, felmérte - közölte az egyetem. Jelezték: a problémák mélyebb megértése érdekében hallgatói, oktatói és támogató munkatársi fórumok is zajlottak.

Az egyetem hangsúlyozta: a csütörtökön megalakított munkacsoport működését mindaddig fenntartja, amíg a Hallgatói Képviselet ennek szükségét látja.

"A célokban és megoldási alapirányokban való egyetértést követően, lévén összetett és jelentős létszámokat érintő kérdésekről van szó, hétfő reggeltől kezdődnek a részletekről történő megállapodások, amelyekről folyamatos tájékoztatást adunk"

 - zárul a közlemény.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

