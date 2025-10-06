Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Debrecen autó rendőrség lövés

Mozgó autóból lőttek rá egy fiatal nőre Debrecenben: fegyveres garázdaság miatt nyomoz a rendőrség

2025. október 06. 14:35

Mozgó autóból lőttek rá egy húszas éveiben járó nőre Debrecenben, miközben hazafelé kerékpározott a munkából.

2025. október 06. 14:35
null

Fegyveres garázdaság gyanújával nyomoz a rendőrség egy debreceni eset kapcsán, amely során egy húszas éveiben járó nőt ért támadás – írta a 24.hu.

A fiatal nőt hazafelé tartva érte a lövés – elmondása szerint célzottan vadásztak rá.

Ezt is ajánljuk a témában

A támadás a hétvégén történt Debrecenben. A nő épp kerékpárral tartott hazafelé a munkából, amikor egy autó követni kezdte, majd a járműből rá is lőttek.

Az áldozat a Tények című műsornak a következőket nyilatkozott:

Követtek az autóval, egy csattanó hangot hallottam, és az oldalamat találták el a járműből. 

Borzasztóan fájt, és egy tízforintos nagyságú lila foltot hagyott maga után a lövedék. Senki nem volt a környéken, ezért úgy gondolom, hogy kifejezetten rám céloztak vele.”

A beszámoló alapján nem éles lőfegyvert, hanem egy airsoft pisztolyt használhattak a támadók – ez azonban mit sem változtat az eset súlyosságán.

Az ügyben a Debreceni Rendőrkapitányság fegyveres garázdaság bűntette miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Balogh Péter közölte, a hatóság begyűjtötte az esethez kapcsolódó térfigyelő kamerafelvételeket, és tanúk meghallgatásával vizsgálja a történtek körülményeit.

Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

***

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
herbert
2025. október 06. 14:49
Kösz, Pintér.
Válasz erre
1
0
karcos-2
2025. október 06. 14:44
Keverőtállal, téglával, gereblyével és seprűnyéllel verte agyon idős áldozatát egy 17 éves cigány Öcsödön A Szolnoki Törvényszék első fokon, nem jogerősen 10 év 6 hónap fiatalkorúak börtönére ítélte és 10 évre eltiltotta a közügyektől azt a 17 éves "fiatalembert", aki 2024. augusztusban agyonvert egy idős férfit Öcsödön - közölte a Szolnoki Törvényszék Sajtóosztálya hétfőn az MTI-vel.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!