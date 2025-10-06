Mozgó autóból lőttek rá egy fiatal nőre Debrecenben: fegyveres garázdaság miatt nyomoz a rendőrség

Halálos balesettel végződött az illegális határátlépés: egy ember a Dunába fulladt
Egy ember meghalt, három másik eltűnt, amikor egy illegális határátlépés közben felborult egy csónak a Duna szerb–horvát határszakaszán.
Mozgó autóból lőttek rá egy húszas éveiben járó nőre Debrecenben, miközben hazafelé kerékpározott a munkából.
A támadás a hétvégén történt Debrecenben. A nő épp kerékpárral tartott hazafelé a munkából, amikor egy autó követni kezdte, majd a járműből rá is lőttek.
Az áldozat a Tények című műsornak a következőket nyilatkozott:
Követtek az autóval, egy csattanó hangot hallottam, és az oldalamat találták el a járműből.
Borzasztóan fájt, és egy tízforintos nagyságú lila foltot hagyott maga után a lövedék. Senki nem volt a környéken, ezért úgy gondolom, hogy kifejezetten rám céloztak vele.”
A beszámoló alapján nem éles lőfegyvert, hanem egy airsoft pisztolyt használhattak a támadók – ez azonban mit sem változtat az eset súlyosságán.
Az ügyben a Debreceni Rendőrkapitányság fegyveres garázdaság bűntette miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Balogh Péter közölte, a hatóság begyűjtötte az esethez kapcsolódó térfigyelő kamerafelvételeket, és tanúk meghallgatásával vizsgálja a történtek körülményeit.
