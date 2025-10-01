Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
légtér NATO szolgálat vizsgálat drón Szijjártó Péter Juszt László védelem

Most akkor mi van? Orosz drónokra nem lövünk?

2025. október 01. 20:47

Más meg minek jönne ide?

2025. október 01. 20:47
null
Juszt László
Juszt László
Facebook

»Ha valami berepül Magyarországra, és nem hozzánk tartozik, mi lelőjük. Ha van drónfal, ha nincs.«

2022. március 10-én, 23 óra 26 perckor lépett be a magyar légtérbe egy Tupolev 141 típusú drón. A Honvédelmi Minisztérium másnap arról adott tájékoztatást, hogy a légtérvédelmi szolgálat azonosította a drónt, amit már Ukrajna területén is érzékelt.

Egy nappal később Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy az esetet kivizsgálják. Azóta is »vizsgálják«

A drón észlelését követően nem szállt fel elfogó gép, hogy ellenőrizze a légteret. Nem tudni ki volt az adott időszakban a döntéshozó, aki parancsot adhatott volna a drón lelövésére, indult-e hivatalos vizsgálat, lett-e bármilyen következménye az ügynek?

Ráadásul a válaszok nem csak a magyar közvéleményt érdekelnék, hanem a NATO-partnereket is, mert a horvátok elég ingerülten reagáltak – joggal – arra, hogy Magyarország nem jelezte a drón érkezését. Ráadásul a drón a paksi atomerőmű felett is átrepült és a horvátok szerint robbanószer is volt rajta.

A katonák akkor elmondták: politikai döntés volt, hogy nem lőhetik le.

Most akkor mi van?  Orosz drónokra nem lövünk? Más meg minek jönne ide?…”

Nyitókép: 

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Necoure Yamakee
2025. október 01. 21:41
A kommancsoknál az agyhalál feltehetőleg elvárás.
Válasz erre
1
0
pemahe
2025. október 01. 21:37
Orosz drónokra nem lövünk ----- Juszt se.
Válasz erre
2
0
konyvtaros-0
2025. október 01. 21:36
Van annak bukeja,hogy 1 oreg bolsevik,szovjet szopo(okay nem csak azt)oroszellenes..
Válasz erre
3
0
Töki
•••
2025. október 01. 21:33 Szerkesztve
Jusztis Lackókaka!!! Te miért ferdítessz??? Miért hazudsz??? Menj a kurva anyádba!!!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!