„»Ha valami berepül Magyarországra, és nem hozzánk tartozik, mi lelőjük. Ha van drónfal, ha nincs.«

2022. március 10-én, 23 óra 26 perckor lépett be a magyar légtérbe egy Tupolev 141 típusú drón. A Honvédelmi Minisztérium másnap arról adott tájékoztatást, hogy a légtérvédelmi szolgálat azonosította a drónt, amit már Ukrajna területén is érzékelt.

Egy nappal később Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy az esetet kivizsgálják. Azóta is »vizsgálják«…

A drón észlelését követően nem szállt fel elfogó gép, hogy ellenőrizze a légteret. Nem tudni ki volt az adott időszakban a döntéshozó, aki parancsot adhatott volna a drón lelövésére, indult-e hivatalos vizsgálat, lett-e bármilyen következménye az ügynek?

Ráadásul a válaszok nem csak a magyar közvéleményt érdekelnék, hanem a NATO-partnereket is, mert a horvátok elég ingerülten reagáltak – joggal – arra, hogy Magyarország nem jelezte a drón érkezését. Ráadásul a drón a paksi atomerőmű felett is átrepült és a horvátok szerint robbanószer is volt rajta.