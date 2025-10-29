Csúnyán megsértődött Magyar Péter: el akar hallgattatni mindenkit, akik beszélni mernek a tiszás nyugdíjadóról
Fenyegetőzik, vádaskodik, perel – fogalmazott Orbán Balázs.
Íme, ezek a „soha el nem hangzott mondatok” az „általuk nem ismert emberek” szájából.
„Magyar Péter el akarja hallgattatni azokat, akik beszámolnak arról, hogy nyugdíjadó bevezetésére készülnek. Nem hagyjuk megfélemlíteni magunkat, az igazság utat tör! Mindenkinek joga van tudni, hogy mire készülnek. Itt vannak a bizonyítékok.
Habár Magyar Péter most megpróbál úgy tenni, mintha semmi közük nem lenne a saját nyugdíjszakértőjükhöz, Simonovits András egy nyilvánosan elérhető videófelvétel tanulsága szerint az egyik fővárosi Tisza-sziget meghívására ismertette a nyugdíjprogramjuk egyes elemeit. Itt egyébként azt is elmondta, hogy ezek nem kizárólag a saját ötletei, hanem ezt »kérték« tőle. Ugyanezen a felvételen azt is elmondta, hogy »nem normális«, ahogy a nyugdíjak az elmúlt évtizedben növekedtek, és »kiélezi a feszültségeket« az, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható reálbér-növekedés felhajtja az induló nyugdíjakat.
Ezt is ajánljuk a témában
Fenyegetőzik, vádaskodik, perel – fogalmazott Orbán Balázs.
A Tisza nyugdíjszakértője a 24.hu-nak adott interjúban részletezte, hogy miként kezelné a helyzetet. Szerinte a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. A szakértő arról is beszélt, hogy »van egy bűvszó: degresszió. Leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20%-kal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni.«
Az ATV Egyenes beszéd című műsorában Simonovits elszólta magát, és bevallotta, hogy csak azután részleteznék az intézkedéseket, hogy a Tisza kormányra kerül: »előbb nyerjük meg a választást«. Simonovits amellett, hogy elmondta, megszüntetné a Nők40 programot, azt is kijelentette, hogy egyetért a Tisza nyugdíjprogramjával, de azt nem kell a választás előtt részletezni.
De nem csak Simonovits árult el részleteket a Tisza tervei kapcsán. Petschnig Mária Zita, a Tisza programírója így fogalmazott az egyik Tisza-sziget eseményén:
»A 13. havi nyugdíj már nem kapcsolódik közvetlenül a munkavégzéshez. […] Jobb lenne egy igazságosabb rendszer, például egy átlagnyugdíjhoz kötött kifizetés.« Az internetre feltöltött videó leírása alapján a Dr. Erőss Pál Szob és környéke TISZA Sziget szervezésében Kéri László politológus és Petschnig Mária Zita közgazdász elemezte a 2025-re várható politikai és gazdasági fejleményeket.
A Belvárosi Szabadegyetem február 4-i előadásán pedig bevallotta, hogy alapvetően az a problémájuk a 13. havi nyugdíjjal, hogy Brüsszel ellenzi azt:
»Mindenféle örömüzenetet össze kell szedni a kormánynak, de hallottuk, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat mindenképpen, ellentétben azzal, amit ugye Brüsszel akar, meg egyes közgazdászok Magyarországon akarnak.«
Meg kell még említenünk a baloldal jegybankelnökéből lett tiszás tanácsadót, Surányi Györgyöt is, aki a Partizán egyik adásában arról beszélt, hogy nincs szükség a 13. havi nyugdíjra: »Bejelentették a 13. havi nyugdíjat. Semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak. Én földhözragadt vagyok, mindig 12 havi hozzájárulást fizettem. Miért kell 13 havit kapni?«.
Végül ne felejtsük ki a párt alelnökét, Tarr Zoltánt sem a felsorolásból, aki az egyik Tisza-sziget eseményén arról beszélt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszert »nem feltétlenül kell és szabad fenntartani«. Tarr Zoltán etyeki elszólásából tudjuk, hogy a Tisza Párt politikusai nem beszélhetnek a valódi terveikről, mert megbuknának.
Ez utóbbiról Magyar Péter is beszélt Puzsér Róbert meghívására 2024. május 1-én. A műsorvezető kérdésére, miszerint hogyan változtatna a magyar kormány jelenlegi jóléti intézkedésein – külön kiemelve a 13. havi nyugdíjat – anélkül, hogy elveszítené a választásokat, a Tisza Párt elnöke elmondta, hogy »úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor ezt kivezeted, hogy akkor adókat emelsz«, vagyis az utolsó pillanatig titkolniuk kell a valós szándékaikat.
Íme, ezek a »soha el nem hangzott mondatok« az »általuk nem ismert emberek« szájából. Minden videó, minden forrásanyag elérhető a kommentek közt.
Nem fogjuk hagyni, hogy a Tisza Párt elvegye a végigdolgozott élet után jogosan járó nyugdíjat a magyar idősektől! Nemet mondunk a brüsszeli nyomásra – ránk számíthatnak a nyugdíjasok a jövőben is!”
Nyitókép: Facebook