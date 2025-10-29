Ft
10. 29.
szerda
nyugdíjrendszer Petschnig Mária Zita Simonovits András Magyar Péter

Mindenkinek joga van tudni, hogy mire készülnek. Itt vannak a bizonyítékok

2025. október 29. 12:47

Íme, ezek a „soha el nem hangzott mondatok” az „általuk nem ismert emberek” szájából.

2025. október 29. 12:47
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Magyar Péter el akarja hallgattatni azokat, akik beszámolnak arról, hogy nyugdíjadó bevezetésére készülnek. Nem hagyjuk megfélemlíteni magunkat, az igazság utat tör! Mindenkinek joga van tudni, hogy mire készülnek. Itt vannak a bizonyítékok.

Habár Magyar Péter most megpróbál úgy tenni, mintha semmi közük nem lenne a saját nyugdíjszakértőjükhöz, Simonovits András egy nyilvánosan elérhető videófelvétel tanulsága szerint az egyik fővárosi Tisza-sziget meghívására ismertette a nyugdíjprogramjuk egyes elemeit. Itt egyébként azt is elmondta, hogy ezek nem kizárólag a saját ötletei, hanem ezt »kérték« tőle. Ugyanezen a felvételen azt is elmondta, hogy »nem normális«, ahogy a nyugdíjak az elmúlt évtizedben növekedtek, és »kiélezi a feszültségeket« az, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható reálbér-növekedés felhajtja az induló nyugdíjakat. 

 

A Tisza nyugdíjszakértője a 24.hu-nak adott interjúban részletezte, hogy miként kezelné a helyzetet. Szerinte a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. A szakértő arról is beszélt, hogy »van egy bűvszó: degresszió. Leegyszerűsítve mondom, olyan a degresszió, ami most is működik nagyon kicsit, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20%-kal megadóztatják. Ezt a degressziót lehetne fokozni.«

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában Simonovits elszólta magát, és bevallotta, hogy csak azután részleteznék az intézkedéseket, hogy a Tisza kormányra kerül: »előbb nyerjük meg a választást«. Simonovits amellett, hogy elmondta, megszüntetné a Nők40 programot, azt is kijelentette, hogy egyetért a Tisza nyugdíjprogramjával, de azt nem kell a választás előtt részletezni.  

De nem csak Simonovits árult el részleteket a Tisza tervei kapcsán. Petschnig Mária Zita, a Tisza programírója így fogalmazott az egyik Tisza-sziget eseményén: 

»A 13. havi nyugdíj már nem kapcsolódik közvetlenül a munkavégzéshez. […] Jobb lenne egy igazságosabb rendszer, például egy átlagnyugdíjhoz kötött kifizetés.« Az internetre feltöltött videó leírása alapján a Dr. Erőss Pál Szob és környéke TISZA Sziget szervezésében Kéri László politológus és Petschnig Mária Zita közgazdász elemezte a 2025-re várható politikai és gazdasági fejleményeket. 

A Belvárosi Szabadegyetem február 4-i előadásán pedig bevallotta, hogy alapvetően az a problémájuk a 13. havi nyugdíjjal, hogy Brüsszel ellenzi azt: 

»Mindenféle örömüzenetet össze kell szedni a kormánynak, de hallottuk, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat mindenképpen, ellentétben azzal, amit ugye Brüsszel akar, meg egyes közgazdászok Magyarországon akarnak.«

Meg kell még említenünk a baloldal jegybankelnökéből lett tiszás tanácsadót, Surányi Györgyöt is, aki a Partizán egyik adásában arról beszélt, hogy nincs szükség a 13. havi nyugdíjra: »Bejelentették a 13. havi nyugdíjat. Semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak. Én földhözragadt vagyok, mindig 12 havi hozzájárulást fizettem. Miért kell 13 havit kapni?«.

Végül ne felejtsük ki a párt alelnökét, Tarr Zoltánt sem a felsorolásból, aki az egyik Tisza-sziget eseményén arról beszélt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszert »nem feltétlenül kell és szabad fenntartani«. Tarr Zoltán etyeki elszólásából tudjuk, hogy a Tisza Párt politikusai nem beszélhetnek a valódi terveikről, mert megbuknának. 

Ez utóbbiról Magyar Péter is beszélt Puzsér Róbert meghívására 2024. május 1-én. A műsorvezető kérdésére, miszerint hogyan változtatna a magyar kormány jelenlegi jóléti intézkedésein – külön kiemelve a 13. havi nyugdíjat – anélkül, hogy elveszítené a választásokat, a Tisza Párt elnöke elmondta, hogy »úgy nem tudsz választást nyerni, hogy azt mondod, hogy akkor ezt kivezeted, hogy akkor adókat emelsz«, vagyis az utolsó pillanatig titkolniuk kell a valós szándékaikat. 

Íme, ezek a »soha el nem hangzott mondatok« az »általuk nem ismert emberek« szájából. Minden videó, minden forrásanyag elérhető a kommentek közt.

Nem fogjuk hagyni, hogy a Tisza Párt elvegye a végigdolgozott élet után jogosan járó nyugdíjat a magyar idősektől! Nemet mondunk a brüsszeli nyomásra – ránk számíthatnak a nyugdíjasok a jövőben is!”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

ördöngös pepecselés
2025. október 29. 14:29
ha nyugdíjemelést akarna a tisza akkor csak el kéne mondja, azzal együtt, hogy miből és mindenki örülne neki és rájuk szavazna Nyilván azért nem teszik mert akkor megtudnánk, hogy még annál is rosszabbul járnánk mint amit a Fidesz mond róluk, ezért próbálják inkább elterelik a fókuszt a témáról, úgy hogy a Fideszt támadják trágyázva a poloskákat
steinamanger-2
2025. október 29. 13:45
Miniszterelnök Úr, Hogy egy klasszikust idézzek, ki kell bújni a gép mögül, ki kell bújni a nők szoknyája mögül! Legyen férfi, ne bújjon a mesterséges intelligenciával gyártott hamisítványok, a propagandistái és a digitális harcosai mögé! Álljon ki nyílt vitára és az emberek elé! Ne a gép mögé bújva, vagy zárt magtárakban és csarnokokban hazudozzon, hanem tartson valódi országjárást és válaszoljon a valódi emberek valódi kérdéseire! Gyáva népnek nincs hazája. Egy korrupt, hazug és gyáva miniszterelnök nem irányíthatja tovább Magyarországot! Mi vagyunk a többség.
steinamanger-2
2025. október 29. 13:42
Orbán Viktor és bűntársai nyíltan hamisítanak, hazudnak és uszítanak. Hamísított videókat készítenek közpénzen, soha el nem hangzott mondatokat próbálnak a TISZA politikusainak szájába adni. Általunk nem ismert embereket neveznek a TISZA szakértőinek. A TISZA nem él ilyen galád és gátlástalan eszközökkel. Mi nem fogunk hamisított idézeteket Orbán Viktor és a bűntársai szájába adni. Nem fogjuk sem Soros Györgyöt sem Putyint a Fidesz szakértőjének nevezni. Épp elég a saját mondataikat idézni. Például Kövér Lászlót vagy Kósa Lajost, amikor a sorkötelezettség visszaállítását sürgetik. Vagy elég Orbán Viktor döntéseire emlékeztetni, amikkel eltörölte a minimálbér adómentességét, vagy bevezette Európa legmagasabb áfakulcsát, vagy elvette a magánnyugdíjpénztári megtakarításokat, vagy épp eltörölte a KATA adózást.
steinamanger-2
2025. október 29. 13:30 Szerkesztve
"MP: a mai napon feljelentést teszek a Fidesz kampányfőnöke, az ország leggyávább embere, Orbán Balázs ellen, a rólam mesterséges intelligenciával hamisított videófelvétele miatt. Orbán Balázs a tegnapi tettével megvalósította a Btk. 226/A. § (1) bekezdés szerinti becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése vétségét, illetve a Btk. 226/B. § (2) bekezdésbe ütköző, becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala bűntettét."
