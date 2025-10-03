„Berántunk mindenkit azonnal” – elkotyogta Ruszin-Szendi Romulusz, mit gondol a sorkatonaságról (VIDEÓ)
A volt tábornok gyakorlatilag azonnal visszahozná a sorkötelezettséget.
Szó sem lehet róla!
„Fogy a hadrafogható ember Ukrajnában. Kell az a bizonyos közép-kelet-európai emberanyag (Soros), mivel a fő háborús uszítók (EU magállamok) lakossága max a Black Friday alatt hajlandó harcolni; akkor is egymás ellen. Szóval megint minket és a térségünket hagynák magára az orosz medvével. szó sem lehet róla.
Ne feledjétek a Tisza egy Brüsszelből létrehozott, pénzelt és irányított kreálmány.”
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP