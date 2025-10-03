Ft
10. 03.
péntek
háború Háború Ukrajnában Tisza Párt Magyarország Ukrajna Oroszország ellenzék Kötter Tamás baloldal

Megint magunkra hagynának minket az orosz medvével szemben

2025. október 03. 18:00

Szó sem lehet róla!

2025. október 03. 18:00

Kötter Tamás
Kötter Tamás
Facebook

„Fogy a hadrafogható ember Ukrajnában. Kell az a bizonyos közép-kelet-európai emberanyag (Soros), mivel a fő háborús uszítók (EU magállamok) lakossága max a Black Friday alatt hajlandó harcolni; akkor is egymás ellen. Szóval megint minket és a térségünket hagynák magára az orosz medvével. szó sem lehet róla.

Ne feledjétek a Tisza egy Brüsszelből létrehozott, pénzelt és irányított kreálmány.”

balbako_
2025. október 03. 18:53
Közép Európa úgy viselkedik, hogy hajlandó a fényességes nyugat csicskása lenni kivéve Magyarországot. Ezért fújnak ránk nagyon.
Mich99
2025. október 03. 18:11 Szerkesztve
Toka tábornok menjen már ki a frontra a Náci barátai közé – és forduljon föl! És természetesen vigye magával Patkány Petit is!
