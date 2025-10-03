„Fogy a hadrafogható ember Ukrajnában. Kell az a bizonyos közép-kelet-európai emberanyag (Soros), mivel a fő háborús uszítók (EU magállamok) lakossága max a Black Friday alatt hajlandó harcolni; akkor is egymás ellen. Szóval megint minket és a térségünket hagynák magára az orosz medvével. szó sem lehet róla.

Ne feledjétek a Tisza egy Brüsszelből létrehozott, pénzelt és irányított kreálmány.”