Ruszin-Szendi Romulusz háború Tisza Párt Magyarország jobboldal Magyar Péter

Csak úgy szivárognak ki a felvételek: így elmélkedett Magyarország esetleges háborújáról Ruszin-Szendi Romulusz (VIDEÓ)

2025. október 02. 18:32

„Ahol háború van, vagy fegyveres összetűzés, ott mindig van lehetőség” – mondta Magyar Péter tanácsadója.

2025. október 02. 18:32
null

„Ahol háború van, vagy fegyveres összetűzés, ott mindig van lehetőség. A gazdaságnak is” – jelentette ki egyik előadása során Ruszin-Szendi Romulusz.

Ha van kockázati tőke Magyarországon, akkor oda érdemes befektetni,

de nem azért, hogy ellopjuk, hanem, hogy a nemzeti büdzsé több legyen” – tette hozzá Magyar Péter tanácsadója, aki szerint „amikor azt mondom, hogy fehér területek vannak, amikor ütközet van, meg háború van, és van tőke, ami kockáztatható, abból akár gazdasági haszon is lehet az országnak”.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

@moggeramegvalto Ruszin-Szendi Romolusz így hozna hasznot Magyarországnak…🤷🏽‍♂️ #ruszinszendiromolusz #tiszapart #eztlatnodkell #magyarpeter #fyp ♬ Creepy and simple horror background music(1070744) - howlingindicator

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor

 

