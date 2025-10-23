Ft
Békemenet Zalatnay Sarolta Orbán Viktor

Megható üzenet: Zalatnay Sarolta betegen sem hagyja magára a Békemenetet

2025. október 23. 07:48

Az énekesnő hosszú ideje várta már, hogy újra elinduljon a Békemenet.

2025. október 23. 07:48
null

„Lélekben ott leszek veletek” – üzente Zalatnay Sarolta énekesnő a Békemenet résztvevőinek, írja a Bors. Az énekesnő elmondta, hogy sajnos megbetegedett, így nem lehet jelen a „béke melletti, össznemzeti kiálláson”.

A lap szerint az énekesnő már hosszú ideje várta, hogy újra elinduljon a Békemenet, amellyel kapcsolatban így fogalmazott:

hatalmas szükségét érzem már annak, hogy a jobboldali érzületű, csendes többség megint hallassa a hangját, és megmutassuk, hogy minden álhír ellenére is mi vagyunk többen.”

Zalatnay Sarolta a lapnak elárulta, hogy nagyon készült arra, hogy együtt vonuljon a százezres tömeggel, illetve hogy a végén meghallgassa Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédét.

Az énekesnő azt is közölte, hogy már két Digitális Polgári Körhöz is csatlakozott. Az egyik a Női Digitális Polgári Kör, amelynek Marsi Anikó műsorvezető az alapítója, a másik pedig az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör.

Nyitókép forrása: MTI/Czeglédi Zsolt

monicagellert
2025. október 23. 08:41
Megint egy komcsi, aki egész életében az adófizetők nyakán élősködik. Nem elég, hogy semmilyen megtakarítása nem maradt a komcsi időkből, a harmadik generáció is a munkaerőpiacra került, aki eltarthatja a kommunizmus idők élősködőjét. Ez tényleg kell a fidesznek?
uszoda
•••
2025. október 23. 08:09 Szerkesztve
A másokat lehúzós börtön-töltelékek tartsanak már össze.... Fideszék stílszerű tölcsért csináltak, nemcsak a kezéből.....Zebraháton is Jól mutat Győzike mellett, sőt hangosbem ondó nak és ukrán diverzáns-célpontnak is elmegy a pénz mega rák and roll nagybetege.
kiazazsoltibacsi
2025. október 23. 08:05
Gubbio 2025. október 23. 08:03 Akiknek megadatott a gulyáskommunizmusban élni - sok akkor "fiatal" művészünknél, énekeseinknél, zenészeinknél látható -, kezdenek rádöbbenni arra, hogy az akkori élet gonoszsága kismiska volt ahhoz képest, amit Brüsszel tol ezerrel ránk és gyermekeinkre. Mégis haszonélvezői voltak annak a rendszernek, mint Csótány Feró. De ha Brüsszel szarabb, akkor hol van a Vasfüggöny, a géppisztolyos őrök és az ávósok?
Gubbio
2025. október 23. 08:03
Akiknek megadatott a gulyáskommunizmusban élni - sok akkor "fiatal" művészünknél, énekeseinknél, zenészeinknél látható -, kezdenek rádöbbenni arra, hogy az akkori élet gonoszsága kismiska volt ahhoz képest, amit Brüsszel tol ezerrel ránk és gyermekeinkre.
