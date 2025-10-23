Megható üzenet: Zalatnay Sarolta betegen sem hagyja magára a Békemenetet

A lap szerint az énekesnő már hosszú ideje várta, hogy újra elinduljon a Békemenet, amellyel kapcsolatban így fogalmazott:

hatalmas szükségét érzem már annak, hogy a jobboldali érzületű, csendes többség megint hallassa a hangját, és megmutassuk, hogy minden álhír ellenére is mi vagyunk többen.”

Zalatnay Sarolta a lapnak elárulta, hogy nagyon készült arra, hogy együtt vonuljon a százezres tömeggel, illetve hogy a végén meghallgassa Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédét.