Megható üzenet: Zalatnay Sarolta betegen sem hagyja magára a Békemenetet

Itt a 11. Békemenet! – és talán soha nem volt még annyira fontos, mint most
Tizenegyedik alkalommal tart Békemenet néven seregszemlét a kormányoldal október 23-án. Felidézzük a korábbi események jelentőségét és fő üzeneteit.
Az énekesnő hosszú ideje várta már, hogy újra elinduljon a Békemenet.
A lap szerint az énekesnő már hosszú ideje várta, hogy újra elinduljon a Békemenet, amellyel kapcsolatban így fogalmazott:
hatalmas szükségét érzem már annak, hogy a jobboldali érzületű, csendes többség megint hallassa a hangját, és megmutassuk, hogy minden álhír ellenére is mi vagyunk többen.”
Zalatnay Sarolta a lapnak elárulta, hogy nagyon készült arra, hogy együtt vonuljon a százezres tömeggel, illetve hogy a végén meghallgassa Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédét.
Az énekesnő azt is közölte, hogy már két Digitális Polgári Körhöz is csatlakozott. Az egyik a Női Digitális Polgári Kör, amelynek Marsi Anikó műsorvezető az alapítója, a másik pedig az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör.
Nyitókép forrása: MTI/Czeglédi Zsolt