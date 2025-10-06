Megálljt parancsoltak Magyar Péternek: „Ez a világ sose fog eljönni”

Sarokba szorították Magyar Pétert: erre a kínos kérdésre se köpni, se nyelni nem tudott
„Ez a lelketeken szárad” – lesz min gondolkodnia a liberális politikusnak.
Túlment minden határon a Tisza Párt elnöke.
A Tisza második óriási adatszivárgási botránya látott napvilágot hétfő reggel: a párt applikációját letöltők közül majdnem 20 ezer ember adatai kerültek fel az internetre – írta Szentkirályi Alexandra hétfőn a Facebook-oldalán.
A hírre Orbán Balázs is reagált. „Magyar Péter már megint egymaga akarja megmondani, hogy miről írhat a sajtó, és mit olvashatnak az emberek.
A következő történt:
És a Tisza Párt elnöke most amiatt hőbörög, hogy mindezt megírta a sajtó. Rendkívül kellemetlen lehet ez Magyar Péternek, ha bojkottra szólít fel az adott médiummal szemben – de az a világ sose fog eljönni, hogy ő döntse el, miről értesülhetnek az emberek, és miről nem” – szögezte le a miniszterelnök politikai igazgatója.
