Megálljt parancsoltak Magyar Péternek: „Ez a világ sose fog eljönni”

A Tisza második óriási adatszivárgási botránya látott napvilágot hétfő reggel: a párt applikációját letöltők közül majdnem 20 ezer ember adatai kerültek fel az internetre – írta Szentkirályi Alexandra hétfőn a Facebook-oldalán.

A hírre Orbán Balázs is reagált. „Magyar Péter már megint egymaga akarja megmondani, hogy miről írhat a sajtó, és mit olvashatnak az emberek.

A következő történt:

Megbíztak egy ukrán céget az applikációjuk fejlesztésével.

Az applikáción belül adminná tettek egy ukrán személyt.

»Valahogy« kiszivárgott közel 20 ezer ember személyes adata.

Ezeket az adatokat »valakik« feltöltötték egy nyilvános fórumra.

És a Tisza Párt elnöke most amiatt hőbörög, hogy mindezt megírta a sajtó. Rendkívül kellemetlen lehet ez Magyar Péternek, ha bojkottra szólít fel az adott médiummal szemben – de az a világ sose fog eljönni, hogy ő döntse el, miről értesülhetnek az emberek, és miről nem” – szögezte le a miniszterelnök politikai igazgatója.