Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Orbán Balázs Tisza Párt liberális Magyarország Magyar Péter ukrán applikáció Szentkirályi Alexandra médium baloldal

Megálljt parancsoltak Magyar Péternek: „Ez a világ sose fog eljönni”

2025. október 06. 12:17

Túlment minden határon a Tisza Párt elnöke.

2025. október 06. 12:17
null

A Tisza második óriási adatszivárgási botránya látott napvilágot hétfő reggel: a párt applikációját letöltők közül majdnem 20 ezer ember adatai kerültek fel az internetre – írta Szentkirályi Alexandra hétfőn a Facebook-oldalán.

A hírre Orbán Balázs is reagált. „Magyar Péter már megint egymaga akarja megmondani, hogy miről írhat a sajtó, és mit olvashatnak az emberek.

A következő történt:

  • Megbíztak egy ukrán céget az applikációjuk fejlesztésével.
  • Az applikáción belül adminná tettek egy ukrán személyt.
  • »Valahogy« kiszivárgott közel 20 ezer ember személyes adata.
  • Ezeket az adatokat »valakik« feltöltötték egy nyilvános fórumra.

És a Tisza Párt elnöke most amiatt hőbörög, hogy mindezt megírta a sajtó. Rendkívül kellemetlen lehet ez Magyar Péternek, ha bojkottra szólít fel az adott médiummal szemben – de az a világ sose fog eljönni, hogy ő döntse el, miről értesülhetnek az emberek, és miről nem”szögezte le a miniszterelnök politikai igazgatója.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Almassy
2025. október 06. 12:37
A legjobb reklám, ha Ő Agresszívsága bojkottra szólít fel akármi ellen...
Válasz erre
1
0
survivor
2025. október 06. 12:30
És akkor mit érnek 20.000 névvel/ lakcímmel/ telefonszámmal ? Tudják hogy ők Tiszások ? Ha letölti egy appját, persze hogy az.... Én soha semmit nem töltöttem le a FIDESZtől. A fidesz.hu honlapon is ha 4x voltam, körülnézni--36 év alatt... :-) Soha semmit nem engedélyeztem. "CSAK" rájuk szavaztam 1998-ban , és azóta is mindig.... És minden Nemz. Konz.-ót megválaszoltam.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!