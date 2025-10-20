Már követni is nehéz: újabb Tisza Sziget jelentette be a megszűnését

Újabb Tisza Sziget szüntette be működését. Ezúttal az ongai szervezet jelentette be a közösségi oldalán, hogy a közösségen belüli feszültségek és konfliktusok ellehetetlenítették a „hatékony munkát”.

Az elmúlt 1-2 hét történései okot adtak számunkra hogy egy lépést hátrább lépjünk és teret adjunk másoknak is. Hátrébb lépünk, mert számunkra terhes, és problémássá vált az a választókerületi csapat és benne lévő személyek mellyel közel 1 éve közösséget vállaltunk. Az elmúlt hetekben kiderült, nem tudunk hatékonyan együttműködni, dolgozni egy szebb országért”

– írták. Szerintük:

Kommunikáció hiánya

Egymás munkájának szándékos hátráltatása

Személyes sérelmek

Koordinációs problémák

Szervezési hiányosságok

Szándékos ferdítések

jellemezték a választókörzeti csapatot. Emiatt jobbnak vélték, ha inkább kilépnek. „Mi továbbra is elkötelezetten hiszünk egy szebb és egy jobb ország építésének esélyében, azonban míg ez a tarthatatlan állapot fennáll a BAZ06-os választókörzetben, addig nem kívánunk aktívan szerepet vállalni a helyi közéletben” – zárta bejegyzését a Tisza Ongai csapata.