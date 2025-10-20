Ft
Már követni is nehéz: újabb Tisza Sziget jelentette be a megszűnését

2025. október 20. 14:28

Ezúttal Ongán számoltak be elviselhetetlen állapotokról.

2025. október 20. 14:28
null

Újabb Tisza Sziget szüntette be működését. Ezúttal az ongai szervezet jelentette be a közösségi oldalán, hogy a közösségen belüli feszültségek és konfliktusok ellehetetlenítették a „hatékony munkát”.

Az elmúlt 1-2 hét történései okot adtak számunkra hogy egy lépést hátrább lépjünk és teret adjunk másoknak is. Hátrébb lépünk, mert számunkra terhes, és problémássá vált az a választókerületi csapat és benne lévő személyek mellyel közel 1 éve közösséget vállaltunk.  Az elmúlt hetekben kiderült, nem tudunk hatékonyan együttműködni, dolgozni egy szebb országért”

 – írták. Szerintük:

  • Kommunikáció hiánya
  • Egymás munkájának szándékos hátráltatása
  • Személyes sérelmek
  • Koordinációs problémák
  • Szervezési hiányosságok
  • Szándékos ferdítések

jellemezték a választókörzeti csapatot. Emiatt jobbnak vélték, ha inkább kilépnek. „Mi továbbra is elkötelezetten hiszünk egy szebb és egy jobb ország építésének esélyében, azonban míg ez a tarthatatlan állapot fennáll a BAZ06-os választókörzetben, addig nem kívánunk aktívan szerepet vállalni a helyi közéletben” – zárta bejegyzését a Tisza Ongai csapata.

Forrás: Tisza Sziget Onga Facebook-oldala

Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert

Gubbio
2025. október 20. 16:43
Nem tűnt el, csak átalakult.
llnnhegyi
2025. október 20. 16:40
Minden TISZA párt programpontot darabokra téptek!!! Véged van kicsi!
papalimapapa
2025. október 20. 16:36
Szánalmas vergődés ez az egész Tisza purparlé. Egyetlen közös nevezőjük van, ha van egyáltalán és az nem más, mint az O1G. Posvány pocsolya ez a folyóvíznek nevetett trágyalé.
llnnhegyi
•••
2025. október 20. 16:35 Szerkesztve
Horn Gábor is nézi a közvetítést. Állítólag 15 cm-t nyúlt a mocskos pofája eddig! Még nincs vége a napirendnek. -:))))))))))))
