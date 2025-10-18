A Tisza-tónál oszlott fel a legújabb Tisza Sziget

„Jaj, újabb Tisza-sziget oszlott fel! És mennyire beszédes, hogy pont a Tisza-tó Tisza-szigetnek lett vége” – hallható Bohár Dániel legújabb videójában, a riporter egy volt Magyar Péter-szimpatizáns történetéről számolt be közösségi oldalán. Mint elmondta, a férfi tavaly március 15-én részt vett a Tiszás rendezvényen, és hitte, hogy elindulhat a változás. Az egykori szimpatizáns így fogalmazott a közösségi oldalán: „Alakítottam Tisza-szigetet. Hittem a változásban. Sajnos, csalódtam.”

Magyar Péter korábbi szimpatizánsa a posztjában kiemelte, hogy nem kíván tovább politizálni:

kiábrándult a Tiszából, mert szerinte unintelligens embereket választott a párt, ezért inkább a saját és a Jóisten hitében kíván maradni.

„Már a Tiszánál is vége a Tiszának. Annyira szomorú” – összegezte a történteket Bohár.

Ahogy arról már korábban többször is beszámoltunk, sorra szűnnek meg a Tisza Szigetek, korábban már négy budapesti sziget is feloszlatta magát. Saját bevallásuk szerint a párt központi vezetése elleni tiltakozásból döntöttek a megszűnés mellett.