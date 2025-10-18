Ft
Tisza-Sziget Magyar Péter szimpatizáns

A Tisza-tónál oszlott fel a legújabb Tisza Sziget

2025. október 18. 13:39

Hittek a változásban, csalódtak.

2025. október 18. 13:39
null

„Jaj, újabb Tisza-sziget oszlott fel! És mennyire beszédes, hogy pont a Tisza-tó Tisza-szigetnek lett vége” – hallható Bohár Dániel legújabb videójában, a riporter egy volt Magyar Péter-szimpatizáns történetéről számolt be közösségi oldalán. Mint elmondta, a férfi tavaly március 15-én részt vett a Tiszás rendezvényen, és hitte, hogy elindulhat a változás. Az egykori szimpatizáns így fogalmazott a közösségi oldalán: „Alakítottam Tisza-szigetet. Hittem a változásban. Sajnos, csalódtam.”

 Magyar Péter korábbi szimpatizánsa a posztjában kiemelte, hogy nem kíván tovább politizálni: 

kiábrándult a Tiszából, mert szerinte unintelligens embereket választott a párt, ezért inkább a saját és a Jóisten hitében kíván maradni.

„Már a Tiszánál is vége a Tiszának. Annyira szomorú” – összegezte a történteket Bohár.

Ahogy arról már korábban többször is beszámoltunk, sorra szűnnek meg a Tisza Szigetek, korábban már négy budapesti sziget is feloszlatta magát. Saját bevallásuk szerint a párt központi vezetése elleni tiltakozásból döntöttek a megszűnés mellett. 

opht
2025. október 18. 15:49
A kiábrándult, nem a leendő pozíciókat leső, hanem az országunkért, közösségünkért tenni akaró tisza-sziget tagokat várjuk a digitális polgári körökbe!
Válasz erre
0
0
pollip
2025. október 18. 15:49
A normális ellenzéki szavazók otthagyják a tiszát. Marad a keménymag, akik agresszívek, gyilkos ösztönűek........elég sokan lesznek ahhoz, hogy a Tisza bejut a parlamentbe ( pedig nem oda való). Az eddigi fővárosi és európa parlamenti képviselőik bebizonyították magyar ellenességüket és hozzá nem értésüket.
Válasz erre
1
0
londonbaby
2025. október 18. 15:46
érdekes hogy most ezen a portálon nem ugatnak a libsi buzik.. kuss van náluk behúzták a farkukat a lábuk közé. pedig van akkora pofájuk mint egy vízilónak, eszük meg semmi.. nyeszlett köcsögök lehet ugatni..vagy nincs is mire ????
Válasz erre
0
0
londonbaby
•••
2025. október 18. 15:41 Szerkesztve
NA MI VAN LIBSI KÖCSÖGÖK ??? BESZAR A HALOTT ??? . mikor jön már meg az eszetek hogy ez a pszichopata nárcisztikus agyroggyant hülyegyerek csak a mesében él, és húz le benneteket is a fosba a sárba, és ráadásul anyagilag is ???? !!!!! . libsi idióták !!!! mikor kezdtek már el gondolkodni ??? vagy ha hülyék vagytok hozzá akkor kérjetek segítséget egy 10 évestől. már neki is több esze van mint nektek !!!! . ezt az idióta sok barmot baszki hihetetlen mennyire buta egy vak csürhe.. jajjj gyerünk mert árad a tisza .. ja árad vissza a szátokba barmok !!!!!
Válasz erre
1
0
