migrációpárti politika brüsszeli Orbán Viktorra Magyarország Budapest

„Magyarország az utolsó biztonságos bástya Európában” – külföldi vezetők álltak ki Orbán Viktor mellett

2025. október 01. 17:04

Nemzetközi konzervatív véleményformálók szerint a migrációpárti politika széteséshez, erőszakhoz és identitásvesztéshez vezetett.

2025. október 01. 17:04
null

Nyugat-Európa kudarcot vallott a tömeges bevándorlás kezelésében; 

Magyarország ma az utolsó biztonságos európai ország, de a jövője azon múlik, hogy képes-e ellenállni a brüsszeli nyomásnak 

– erről beszéltek nemzetközi konzervatív véleményformálók az Alapjogokért Központ „Tényleg csak egy rossz választás?” című rendezvényén szerdán Budapesten.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója köszöntőjében azt hangsúlyozta: 

csak egy rossz választás kell ahhoz, hogy a migrációpárti politika Magyarországon is valósággá váljon.

A főigazgató felidézte, amikor a 2015-ben a „migránshordák elárasztották Budapestet, és „megszállták” a Keleti pályaudvart, „kicsit megtapasztalhattuk, milyen is lenne egy mini kalifátus”.

Erre válaszul Magyarország tíz évvel ezelőtt úgy döntött, hogy jogi és fizikai határzárat húz fel – emlékeztetett.

Szánthó Miklós felhívta a figyelmet a központ által a migráció veszélyeiről indított kampányra, amely „a nyugat-európai jelen fényében a magyar jövőről szól, arról, hogy akarunk-e bevándorlóország lenni”.

„A magyar szuverenista, patrióta álláspont teljesen világos: nem” 

– jelentette ki.

Úgy folytatta: vannak, akik Brüsszel „bülbül szavú csábításának” eleget téve megszavazzák az Európai Parlamentben a migrációs paktumot, és támogatják, hogy Magyarországot büntessék napi 400 millió forintra azért, mert megvédi a határokat. Vannak, akik azt mondják, hogy a határkerítés felesleges presztízskérdés – mutatott rá a főigazgató.

Azt mondta, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt azokat a brüsszeli utasításokat követné, amelyekkel „más országok már elbuktak”.


„Azért indítanak aljas és alaptalan rágalomhadjáratokat, fake-news kampányokat, hogy aláássák a közbizalmat, káoszt és anarchiát teremtsenek, és eljuttassák a Tisza Pártot oda, hogy migránspárti erők vezessék az országot” – fogalmazott.

A főigazgató ismertette, hogy az európai nagyvárosokban a migráció emelte a bűnügyi rátát, terrorizmust hozott, no-go zónákat hozott létre.

„Mindez a keresztény örökségünkre, kultúránkra és a zsidó közösségekre óriási fenyegetést jelent” – közölte.

Eva Vlaardingenbroek, holland jogász és politikai aktivista azt mondta, Magyarország a megfelelő pályán mozgott eddig a migráció kérdésében, és erről a pályáról nem szabad letérni.

Bárcsak nekünk is olyan vezetőnk lenne, mint Magyarországnak Orbán Viktor” 

– hangoztatta.

Hozzátette: az illegális migrációnak nincs semmilyen pozitív hozadéka, ellenben már a kisebb városokban is rendszeressé váltak a késelések, betörések és erőszakos cselekmények. Azt mondta, a migránsok a jobb élet reményében költöznek az európai városokba, ami jelentős terhet jelent az európai adófizetőknek.

„El fogjuk veszíteni az országunkat, kisebbséggé fogunk válni a saját országunkban” 

– jelentette ki Eva Vlaardingenbroek, azt hangsúlyozva: aktív szakpolitikai intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy Európa újra olyan lehessen, amilyen régen volt. Úgy fogalmazott: harcolni kell a jövőért, a „remigráció” az út.

Eva Vlaardingenbroek kijelentette: Magyarország az utolsó olyan ország, amely még képviseli, miről szól Európa.

Gerald Grosz, osztrák közéleti szereplő, publicista – aki „Merkel műve – a mi bukásunk” című, frissen megjelent könyve kapcsán látogatott Budapestre – úgy fogalmazott: „ha szabadságot, biztonságos városokat, saját identitást akartok, és a keresztény hagyományokat meg akarjátok őrizni, akkor Orbán Viktorra kell szavazni”.

Közölte: 

Magyarország egyértelmű példája annak, hogy a következetes migrációellenes politika működik.

„Ma Magyarország Ausztria jobb, biztonságosabb verziója” – állapította meg, hozzátéve: Bécsben és Berlinben már a zsidók, a nők és a gyerekek sincsenek biztonságban.

Rámutatott arra, hogy a migrációs hátterű emberek nem dolgoznak, nem beszélnek a fogadó ország nyelvén, csak igénybe veszik a szociális jóléti szolgáltatásokat, és terhelik a gazdaságot.

„Tíz éve Merkel beengedett kilencmillió muszlimot, most ennek az árát fizetjük. Ezzel szemben Magyarország egy olyan tér maradt, ahol mindenki szabadon élhet” – hangsúlyozta Gerald Grosz, aki szerint valódi konzervatív vezetőkre van szükség Európában.

(MTI)

Nyitókép: Sameer Al-DOUMY / AFP

***

