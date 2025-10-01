„Magyarország az utolsó biztonságos bástya Európában” – külföldi vezetők álltak ki Orbán Viktor mellett

– jelentette ki.

Úgy folytatta: vannak, akik Brüsszel „bülbül szavú csábításának” eleget téve megszavazzák az Európai Parlamentben a migrációs paktumot, és támogatják, hogy Magyarországot büntessék napi 400 millió forintra azért, mert megvédi a határokat. Vannak, akik azt mondják, hogy a határkerítés felesleges presztízskérdés – mutatott rá a főigazgató.

Azt mondta, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt azokat a brüsszeli utasításokat követné, amelyekkel „más országok már elbuktak”.



„Azért indítanak aljas és alaptalan rágalomhadjáratokat, fake-news kampányokat, hogy aláássák a közbizalmat, káoszt és anarchiát teremtsenek, és eljuttassák a Tisza Pártot oda, hogy migránspárti erők vezessék az országot” – fogalmazott.

A főigazgató ismertette, hogy az európai nagyvárosokban a migráció emelte a bűnügyi rátát, terrorizmust hozott, no-go zónákat hozott létre.