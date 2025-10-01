Luxusban élnek egyes migránsok Németországban: négycsillagos szállodákba költöztetik őket a helyi hatóságok

Miközben a német gazdaság stagnál, a városok százmilliókat költenek migránsok szállodai elhelyezésére – számolt be a European Conservative X-bejegyzésében.

Ennek oka, hogy a helyi hatóságok már képtelenek biztosítani a szükséges szociális bérlakásokat és sürgősségi szállásokat, így kénytelenek voltak szállodákban elhelyezni a bevándorlókat.

2025 első felében csak Hamburg 86 millió eurót költött 5303 migráns elszállásolására – köztük egy négycsillagos szállodában is –, ahol a város napi 83 eurót fizetett fejenként az ellátásért, szállásért és biztonsági szolgáltatásért. De milliós összegekről beszélhetünk Berlin, Köln, Düsseldorf és Frankfurt esetében is.