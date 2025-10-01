Ft
10. 01.
szerda
szállodában migrációs Németországban költség

Luxusban élnek egyes migránsok Németországban: négycsillagos szállodákba költöztetik őket a helyi hatóságok

2025. október 01. 12:21

Több német város is képtelen megbirkózni a migrációs hullámmal – így szállodákban helyezik el a menedékkérőket.

2025. október 01. 12:21
null

Miközben a német gazdaság stagnál, a városok százmilliókat költenek migránsok szállodai elhelyezésére – számolt be a European Conservative X-bejegyzésében.

Ennek oka, hogy a helyi hatóságok már képtelenek biztosítani a szükséges szociális bérlakásokat és sürgősségi szállásokat, így kénytelenek voltak szállodákban elhelyezni a bevándorlókat.

2025 első felében csak Hamburg 86 millió eurót költött 5303 migráns elszállásolására – köztük egy négycsillagos szállodában is –, ahol a város napi 83 eurót fizetett fejenként az ellátásért, szállásért és biztonsági szolgáltatásért. De milliós összegekről beszélhetünk Berlin, Köln, Düsseldorf és Frankfurt esetében is.

A szállodai költségek fél év alatt meghaladták a 193 millió eurót.

Ilyen körülmények mellett jogosan teszik fel a német állampolgárok a kérdést: miért nincs több pénz az oktatásra, az egészségügyre vagy az adócsökkentésre? A válasz egyszerű: mert a migráció költségei elnyelik az állami forrásokat” – fogalmazott Bauer Bence, az MCC Magyar–Német Intézetének igazgatója a Magyar Nemzetnek.

Nyitókép: JENS SCHLUETER / AFP

***

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
survivor
2025. október 01. 14:20
AirBNB nem jó ?
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. október 01. 14:12
Hahó Európa! Az ukránok is elvárják joggal, hogy legalább ilyen ellátást kapjanak ha bepréselik őket az EU-ba és az sem lesz olcsó mulatság!
Válasz erre
0
0
vamonos-4
2025. október 01. 13:46
"A magyar háztartások vásárlóerő-paritáson mért átlagos jövedelme 2023-hoz képest csupán 3,2 százalékkal emelkedett, amely a legalacsonyabb volt a teljes Európai Uniót tekintve. Az Unió háztartásai átlagosan 6,4 százalékkal nagyobb jövedelemből gazdálkodhattak tavaly, mint 2023-ban. A rendelkezésre álló bevételek leggyorsabban Horvátországban, Bulgáriában és Romániában nőttek" gondolkodjunk el ezen
Válasz erre
1
3
egyszeri
2025. október 01. 13:38
A német származású echte németeknek nem kell félni a munkanélküliségtől! Még talán másodállásokat is kell majd vállalniuk, hogy megfelelő szinten eltartsák a betelepült, igaz-hívő vendégeket!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!