Luxusban élnek egyes migránsok Németországban: négycsillagos szállodákba költöztetik őket a helyi hatóságok

A migráció mint fegyver – új könyv született, ami nem fél a következtetések levonásától
Az irányított migráció korunk hadviselésének eszköze, ami rendkívül veszélyes, hiszen az állam alapvető funkcióit veszélyezteti – vallja a szerző.
Több német város is képtelen megbirkózni a migrációs hullámmal – így szállodákban helyezik el a menedékkérőket.
Miközben a német gazdaság stagnál, a városok százmilliókat költenek migránsok szállodai elhelyezésére – számolt be a European Conservative X-bejegyzésében.
Ennek oka, hogy a helyi hatóságok már képtelenek biztosítani a szükséges szociális bérlakásokat és sürgősségi szállásokat, így kénytelenek voltak szállodákban elhelyezni a bevándorlókat.
2025 első felében csak Hamburg 86 millió eurót költött 5303 migráns elszállásolására – köztük egy négycsillagos szállodában is –, ahol a város napi 83 eurót fizetett fejenként az ellátásért, szállásért és biztonsági szolgáltatásért. De milliós összegekről beszélhetünk Berlin, Köln, Düsseldorf és Frankfurt esetében is.
A szállodai költségek fél év alatt meghaladták a 193 millió eurót.
„Ilyen körülmények mellett jogosan teszik fel a német állampolgárok a kérdést: miért nincs több pénz az oktatásra, az egészségügyre vagy az adócsökkentésre? A válasz egyszerű: mert a migráció költségei elnyelik az állami forrásokat” – fogalmazott Bauer Bence, az MCC Magyar–Német Intézetének igazgatója a Magyar Nemzetnek.
