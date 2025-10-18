Magyar Péternek tulajdonította a forint erősödését, most pedig teret adott az álhíreknek a portfóliómenedzser

Emlékezetes, hogy pár hete egy olyan szakmailag megalapozatlan, már-már röhejes hír jelent meg a Bloombergen, hogy Magyar Péter miatt erősödik a forint.

A cikk szerzője Gergely András úgy fogalmazott, „a magyar ellenzéki vezető, Magyar Péter tervei, hogy a következő választások után új alapokra helyezze a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatokat, felgyorsítják az idei forinterősödést, mivel a blokk részéről érkező jelentős támogatási forrásokat ígérnek”.

Hozzátette, „bár még túl korai megmondani, hogy a választók végül valóban a közvélemény-kutatásokat vezető Tisza pártra szavaznak-e áprilisban, a kilátás, hogy leváltsák Orbán Viktor miniszterelnököt, már most javítja a piaci hangulatot”.

Gergely továbbá idézte a szerző Sergei Voloboevet, a Bloomberg deviza- és kamatelemzőjét, aki szerint