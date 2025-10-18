Ft
10. 18.
szombat
Magyar Péternek tulajdonította a forint erősödését, most pedig teret adott az álhíreknek a portfóliómenedzser

2025. október 18. 20:09

Balásy Zsolt lelkesen is kérdezgette Zsiday Viktort ruandai kalandjairól.

2025. október 18. 20:09
null

Emlékezetes, hogy pár hete egy olyan szakmailag megalapozatlan, már-már röhejes hír jelent meg a Bloombergen, hogy Magyar Péter miatt erősödik a forint. 

A cikk szerzője Gergely András úgy fogalmazott, „a magyar ellenzéki vezető, Magyar Péter tervei, hogy a következő választások után új alapokra helyezze a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatokat, felgyorsítják az idei forinterősödést, mivel a blokk részéről érkező jelentős támogatási forrásokat ígérnek”.

Hozzátette, „bár még túl korai megmondani, hogy a választók végül valóban a közvélemény-kutatásokat vezető Tisza pártra szavaznak-e áprilisban, a kilátás, hogy leváltsák Orbán Viktor miniszterelnököt, már most javítja a piaci hangulatot”.

Gergely továbbá idézte a szerző Sergei Voloboevet, a Bloomberg deviza- és kamatelemzőjét, aki szerint 

a magyar forint idei erősödése legalább részben azzal magyarázható, hogy egyre inkább erősödik az a vélekedés, miszerint a Tisza párt valóban megnyerheti a jövő évi választást”

A portfóliómenedzser is párhuzamot vont a Magyar Péter-jelenséggel

Hasonló véleményt fogalmazott meg bő egy hónappal ezelőtt Balásy Zsolt közgazdász is cikkében, mely a HOLDBLOG-on jelent meg. Ebben a portfóliómenedzser azt írta, 

Nem Magyar Péterre erősödik a forint! Csak egy kicsit”.

Mindezt azzal magyarázta, hogy „ha egy ország kifelé tart abból a gazdasági blokkból (az EU-ból), aminek az elmúlt húsz év nagy növekedését köszönheti, akkor annak az országnak romlanak a kilátásai, gyengül a devizája. Ha befelé tart, akkor meg fordítva”. Ezt pedig összefüggésbe hozta a Magyar Péter-jelenséggel.

Balásyék műsorából indult útjára az újabb álhír

Érdekesség, hogy pár héttel a cikk megjelenése után épp Balásy Zsolt volt annak a podcastműsornak az egyik résztvevője, ahol Zsiday Viktor befektetés szakértő arról beszélt, hogy Ruandában járva helyi források azt mesélték neki: korábban Orbán Viktor magyar miniszterelnök is meglátogatta a ruandai királyi birtokot, és megcsodálta a helyi, nagy szarvú szarvasmarhákat.

Utóbb kiderült, hogy ebből egy szó sem igaz: Orbán Viktor nem járt Ruandában és semmiféle marhákat nem csodált meg, tehát Zsiday története egy hatalmas fake news

Nyitókép: Képernyőfotó

