Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
10. 03.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 03.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt MSZP-SZDSZ Magyar Péter holdudvar SZDSZ baloldal

Magyar Péter nem leszámolni akar az „óellenzékkel”, hanem feltámasztaná azt

2025. október 03. 11:04

Az egykori MSZP-s és SZDSZ-es politikusok és a balliberális holdudvar főszereplői már régóta fel-felbukkannak a Tisza Párt körül.

2025. október 03. 11:04
null

Nem csak a 2010 előtti, bukott baloldali szakértők jelennek meg a Tisza Párt körül és állandó vendégei a Tisza szigetek közönségének, de már a rendszerváltás utáni egykori MSZP-s és SZDSZ-es politikusok is egyre többször bukkannak fel Magyar Péter környezetében. Noha Magyar a kezdetektől „óellenzéknek” nevezi a 2010 előtti politikai élet főszereplőit, a jelekből egyre inkább arra lehet következtetni, hogy valójában 

a Tisza Párt elnöke éppen újraegyesíti a 15 éve megbukott balliberális tábort. 

Ez nem csak abból derül ki, hogy a régi idők baloldali politikusai és szakértői közül egyre többen támogatják nyíltan a Tisza Pártot, hanem abból is, hogy a kiszivárgott, egyébként a választók elől a szándék szerint az utolsó pillanatig eltitkolt, a 2010 előtti kormányok megszorító politikáit másoló programjuk is ezt támasztja alá.

Magyar Péter az SZDSZ utolsó utáni lehetősége a feltámadásra?

A Magyar Nemzet összegyűjtötte, kik azok a rendszerváltást követő évek politikai életének meghatározó szereplői, akik az elmúlt időszakban megjelentek a Tisza Párt körül. Magyar Bálint, az SZDSZ korábbi elnöke és oktatási minisztere rendszeres vendég a Tisza-szigetek rendezvényein, közösségimédia-oldalán pedig rendre kiáll Magyar Péter mellett. A balliberális politikus az elmúlt időszakban előszeretettel osztott meg tartalmakat a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán is. Emlékezetes, Magyar Bálint volt az, aki a 2000-es években a sok vitát kiváltó, kudarcos oktatási reformokat végigvitte. Ma újra a közéletben próbál irányt mutatni, ezúttal Magyar Péter mögött.

Nem maradt távol Kuncze Gábor sem, aki a Horn-kormány idején belügyminiszterként, majd az SZDSZ elnökeként vált ismertté. Ő nyilvánosan méltatta Magyar Pétert, és a Tiszát olyan erőként jellemezte a Klubrádió műsorában, amely „esélyt adhat a változásra”. Kuncze emellett fantasztikus dolognak nevezte Magyar Péter 2024 márciusa óta tartó politikai pályáját. 

Szintén a Tisza környékén bukkant fel Demszky Gábor, Budapest hajdani főpolgármestere, akinek húszéves városvezetése után a főváros állapota sokáig szimbóluma volt a baloldali kudarcoknak. 

Demszky nemrég azt állította, Magyar Péter az egyetlen esély a változásra, majd pedig hátat fordítva az egykori szövetségeseinek, veszélyesnek nevezte Gyurcsány Ferencet 

– idézte fel a Magyar Nemzet.

A baloldali holdudvar már a Tisza Párt holdudvara

A liberális holdudvar szellemi háttéremberei közül Horn Gábor és Haraszti Miklós is nyíltan kiálltak Magyar mellett, jelezve, hogy az egykori SZDSZ-es elit nagy része újra szervezkedik – ezúttal a Tisza zászlaja alatt. Horn Gábor a Republikon Intézet vezetőjeként ugyanis csatlakozott a baloldali közvélemény-kutatók manipulációs kerekasztalához, amely rendre olyan közvélemény-kutatásokat közöl, amelyekben hatalmas előnyt mérnek Magyar Péternek és pártjának. 

Haraszti Miklós pedig a Klubrádió műsorában rendszeresen Magyar Péter kétharmados győzelméről, a NER lebontásáról értekezik. 

Haraszti ugyanis már-már megszállottan azt állítja, Magyar Péternek kétharmaddal kell győzedelmeskednie jövőre. Haraszti Miklós egy idei áprilisi interjúban állt ki amellett, hogy Magyar Péter demokrataként válthatja le Orbán Viktort, míg a pedofíliát mentegető SZDSZ-alapító, Kőszeg Ferenc úgy beszélt Magyar Péterről a HVG-nek, mintha már szinte biztos lenne a Tisza Párt 2026-os győzelme.

Nem csak a szereplők, a mesterterv is a múltat idézi

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a leginkább Tarr Zoltán alelnök elszólásai és immár a Tisza holdudvarát gyarapító baloldali szakértők tervei pedig azt támasztják alá, hogy Magyar Péter nem csak az MSZP-SZDSZ koalíciót élesztené újra, hanem a balliberális kormányokhoz fűződő megszorítópolitikát is. 

Ennek lényege, hogy Brüsszel iránymutatásait követve a magyar családok jövedelme csökkenjen, a hazai vállalkozásoknak az árbevételük jóval nagyobb részét lehessen adó formájában beszedni, miközben a multik mentesüljenek az adóterhek egy része alól.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőfotó

***

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2025. október 03. 12:52
Magyar Péter - a DIY bróker számolni sem tud.
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. október 03. 12:46
Poloska felmenői baratok dobreva es bandajaval, fegyőrék, csekkatka, donát familua, stb! A többi libsiről nem is beszelve, keriek, bod et, csillagék, stb!
Válasz erre
1
0
madre79
•••
2025. október 03. 12:11 Szerkesztve
Egy ilyen szemét, gerinctelen sz......ú artista nem lehet a hazánk élén!
Válasz erre
1
0
Reszelő Aladár
2025. október 03. 12:01
Mondjuk ki, a Fidesz és személyesen Dr MIniszterelnök egyik legnagyobb sikere, talán a választási győzelmek egyik nagy titka, hogy ez a ballipsi holdudvart sikerült olyan távol tartani magától, amennyire csak lehetséges. Ide tartoznak még a velük kokettáló valaha Fidesz holdudvar lipsi elhajló is. Ők együtt az örök zsűri, a legrosszabb hírű kibic, a fogadatlan prókátor, akik mindenhol megjelennek és ha mikrofont kapnak, mindenhol elmondják ugyanazt a marhaságot, amivel rendre megbuknak. Ők a viccbéli rabbi, aki miután megdöglött az összes liba, mindig elmondják, hogy "kár, pedig még mennyi ötletük lett volna". Amúgy szerintem MP nem örül a jelenlétüknek, pont a fenti okokból. De mivel a Tisza-szigetek kellően öntevékenyek, így mindig lesz kellő terepe a holdudvarnak. A mi dolgunk, hogy erről rendszeresen beszámoljunk.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!