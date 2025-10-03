Magyar Péter nem leszámolni akar az „óellenzékkel”, hanem feltámasztaná azt

Nem csak a 2010 előtti, bukott baloldali szakértők jelennek meg a Tisza Párt körül és állandó vendégei a Tisza szigetek közönségének, de már a rendszerváltás utáni egykori MSZP-s és SZDSZ-es politikusok is egyre többször bukkannak fel Magyar Péter környezetében. Noha Magyar a kezdetektől „óellenzéknek” nevezi a 2010 előtti politikai élet főszereplőit, a jelekből egyre inkább arra lehet következtetni, hogy valójában

a Tisza Párt elnöke éppen újraegyesíti a 15 éve megbukott balliberális tábort.

Ez nem csak abból derül ki, hogy a régi idők baloldali politikusai és szakértői közül egyre többen támogatják nyíltan a Tisza Pártot, hanem abból is, hogy a kiszivárgott, egyébként a választók elől a szándék szerint az utolsó pillanatig eltitkolt, a 2010 előtti kormányok megszorító politikáit másoló programjuk is ezt támasztja alá.

Magyar Péter az SZDSZ utolsó utáni lehetősége a feltámadásra?

A Magyar Nemzet összegyűjtötte, kik azok a rendszerváltást követő évek politikai életének meghatározó szereplői, akik az elmúlt időszakban megjelentek a Tisza Párt körül. Magyar Bálint, az SZDSZ korábbi elnöke és oktatási minisztere rendszeres vendég a Tisza-szigetek rendezvényein, közösségimédia-oldalán pedig rendre kiáll Magyar Péter mellett. A balliberális politikus az elmúlt időszakban előszeretettel osztott meg tartalmakat a Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán is. Emlékezetes, Magyar Bálint volt az, aki a 2000-es években a sok vitát kiváltó, kudarcos oktatási reformokat végigvitte. Ma újra a közéletben próbál irányt mutatni, ezúttal Magyar Péter mögött.