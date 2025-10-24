„Azt nem értem, ha Magyar Péter azzal próbálja legyőzni Orbán Viktort, hogy szerinte ő is olyan, mint Orbán Viktor. Akkor miben reménykedik, hogy sokan elhiszik, hogy Orbán Viktorabb Orbán Viktornál?

Az eredeti mindig jobb, mint a másolat, nem?

Másrészről mi lehet a hasonlóság egyáltalán?

Orbánnak nagy, szerető családja van. Orbán épített egy hatalmas pártot a barátaival, akiknek a többsége azóta is mellette áll.

Orbán családbarát intézkedései, külpolitikája, roma felzárkóztatási programjai egyedülállóak.