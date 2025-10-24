Ft
másolat Tisza Párt Magyar Péter Orbán Viktor

Magyar Péter azzal próbálja legyőzni Orbán Viktort, hogy szerinte ő is olyan, mint Orbán Viktor

2025. október 24. 10:39

Az Orbán-fóbiásoknak miért kell egy Orbán másolat?

2025. október 24. 10:39
null
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
„Azt nem értem, ha Magyar Péter azzal próbálja legyőzni Orbán Viktort, hogy szerinte ő is olyan, mint Orbán Viktor. Akkor miben reménykedik, hogy sokan elhiszik, hogy Orbán Viktorabb Orbán Viktornál?

Az eredeti mindig jobb, mint a másolat, nem?

Másrészről mi lehet a hasonlóság egyáltalán?

Orbánnak nagy, szerető családja van. Orbán épített egy hatalmas pártot a barátaival, akiknek a többsége azóta is mellette áll.

Orbán családbarát intézkedései, külpolitikája, roma felzárkóztatási programjai egyedülállóak.

Aztán azt sem értem, hogy az Orbán-fóbiásoknak miért kell egy Orbán másolat?

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***


 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Zilizi Gábor
2025. október 24. 13:36
Same - same. But different! 😁🤟
llnnhegyi
2025. október 24. 12:59
Próbálkozik. Magyar 🐒🐓 Júdás Péter egy geciember!
Búvár Kund
2025. október 24. 12:14
Ráadásul egy Temuról rendelt utánzattal... 😂😂😂
Gubbio
2025. október 24. 11:28
Kedves Fruzsina! Ez MEGINT zavarosra sikeredett. Ez a nűfaj, már számtalanszor bebizonyosodott, nem Önnek való. Pihenjen egy kicsit, mielőtt tollat ragad, legyen szíves. Vagy inkább ne is ragadjon.
