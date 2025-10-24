Kínos: Magyar Péterék inkább letakarták a plakátot, csak hogy ne kelljen szembesülniük vele
A Tisza vezére Zelenszkij társaságában virított egy homlokzaton.
Az Orbán-fóbiásoknak miért kell egy Orbán másolat?
„Azt nem értem, ha Magyar Péter azzal próbálja legyőzni Orbán Viktort, hogy szerinte ő is olyan, mint Orbán Viktor. Akkor miben reménykedik, hogy sokan elhiszik, hogy Orbán Viktorabb Orbán Viktornál?
Az eredeti mindig jobb, mint a másolat, nem?
Másrészről mi lehet a hasonlóság egyáltalán?
Orbánnak nagy, szerető családja van. Orbán épített egy hatalmas pártot a barátaival, akiknek a többsége azóta is mellette áll.
Orbán családbarát intézkedései, külpolitikája, roma felzárkóztatási programjai egyedülállóak.
Aztán azt sem értem, hogy az Orbán-fóbiásoknak miért kell egy Orbán másolat?
Kapcsolódó vélemény
Ezt hívják KO-nak.
Furcsa, amikor valaki identitása egy másik ember utánzása…”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
