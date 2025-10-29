„Maga robot?” – rémeket látott a tiszás képviselő, amikor a Mandiner riportere a nyugdíjadóztatási tervről kérdezte (VIDEÓ)

Mandiner Díj 2025: vajon ki lesz az év influenszere?
Szürreális jelenetek zajlottak le a fővárosi közgyűlésen, amikor a nyugdíj adóztatási tervükről kérdeztük a Tisza Párt képviselőit. Riportunk.
A fővárosi közgyűlésen forgatott a Mandiner stábja.
A Tisza Párt képviselőit arról kérdeztük, hogy miért akarnak 10 és 20 %-os nyugdíjadót kivetni?
Miért akarják megszüntetni a nők 40-et? Miért akarják eltörölni a 13. havi nyugdíjat?
Válaszadás helyett, azonban meggyanúsították a tiszások a riporterünket, hogy ő egy robot.
