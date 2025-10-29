Ft
10. 29.
szerda
ai robot tiszás nyugdíj riporter Mandiner

„Maga robot?” – rémeket látott a tiszás képviselő, amikor a Mandiner riportere a nyugdíjadóztatási tervről kérdezte (VIDEÓ)

2025. október 29. 15:32

Szürreális jelenetek zajlottak le a fővárosi közgyűlésen, amikor a nyugdíj adóztatási tervükről kérdeztük a Tisza Párt képviselőit. Riportunk.

2025. október 29. 15:32
null

A fővárosi közgyűlésen forgatott a Mandiner stábja. 

A Tisza Párt képviselőit arról kérdeztük, hogy miért akarnak 10 és 20 %-os nyugdíjadót kivetni?

 Miért akarják megszüntetni a nők 40-et? Miért akarják eltörölni a 13. havi nyugdíjat?

Válaszadás helyett, azonban meggyanúsították a tiszások a riporterünket, hogy ő egy robot.

Nézze meg riportunkat a Mandiner YouTube csatornáján!

 

logoff-mihaly
2025. október 29. 17:01
Tehát nem válaszolt. Ez a lényeg. Ilyen egy titkos párt.
1
0
nuevoreynuevaley
2025. október 29. 16:46
vascsovel kell agyoncsapni az ilyen elmebeteg "riportert"
0
3
Ízisz
2025. október 29. 16:19
Z. "Poloska fölszólította a DK-t, Mi Hazánkat, Kutyákat: álljatok mellém, vagy végetek! Vélemények 2025. október 29. - 15:59 Felkérem a DK, a Mi Hazánk és a Kutya Párt vezetőit, hogy haladéktalanul álljanak ki az orbáni hamisítás, hazugság és uszítás ellen! Ha nem teszik, akkor mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerének szerves részei vagy kiszolgálói. Legyen mindenki számára világos, hogy amelyik ellenzéki párt nem szólal meg Orbán és bűntársai videóhamisítási ügyében, amelyik ellenzéki politikus nem áll ki az ellen, hogy a Fidesz mesterséges intelligenciával akarja meghamisítani a TISZA politikusainak mondatait, az nem valódi ellenzéki párt vagy politikus, hanem Orbán Viktor és bűntársai hatalomban tartásán dolgozik. Most nem lehet sunyítani. Most elválik a szatellitellenzék a valódi ellenzéktől! - írta őrjöngését Magyar Péter." A náci diktátor kiadja a parancsot az alattvalóinak!!!💯😖❗
2
1
21 gramm
2025. október 29. 16:14
Juteszembe. Megvan már a 106 egyéni jelölt listája?
3
0
